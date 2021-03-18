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SABADELL RISK SHARING SMES & MIDCAPS COVID-19

Signature(s)

Montant
300 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 300 000 000 €
Lignes de crédit : 300 000 000 €
Date(s) de signature
18/03/2021 : 300 000 000 €
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Related EFSI register
01/04/2021 - SABADELL RISK SHARING SMES & MIDCAPS COVID-19
Communiqués associés
Espagne : la BEI finance Banco de Sabadell à hauteur de 300 millions d’EUR dans le contexte de son soutien aux entreprises espagnoles touchées par la pandémie

Fiche récapitulative

Date de publication
29 mars 2021
Statut
Référence
Signé | 18/03/2021
20190068
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
SABADELL RISK SHARING SMES & MIDCAPS COVID-19
BANCO DE SABADELL SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 300 million
EUR 600 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

EIB guarantee to create additional lending capacity for small and medium-sized enterprises (SMEs) and mid-caps in Spain.

The proposed transaction would promote medium and long-term lending for capital investment and would contribute to strengthen the productivity and competitiveness of SMEs and mid-caps. Some of the projects will foster investments in, among other sectors, the knowledge economy, renewable energy and energy efficiency, protection of the environment and natural resource efficiency. The project consists of a guarantee under a partial delegation approach by which the EIB will cover up to 50% of the losses in respect of each defaulted loan of a non-granular and pre-selected portfolio of corporate and mid-cap loans. Furthermore, this operation will help ease the economic and social impact of the coronavirus outbreak, by offering support to Spanish SMEs and mid-caps under strain from the coronavirus pandemic and its economic effects.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

scoreboard - SABADELL RISK SHARING SMES & MIDCAPS COVID-19
Date de publication
31 Mar 2021
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
140366514
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20190068
Dernière mise à jour
1 Apr 2021
Secteur(s)
Lignes de crédit
Pays
Espagne
Disponible au public
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ou Lien vers la source
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Fiche technique
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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