La BEI prête 200 millions d’EUR à Fluvius pour soutenir le déploiement de compteurs intelligents en Flandre.

La signature porte sur la première tranche d’un prêt d’un montant total de 425 millions d’EUR au maximum.

L’objectif est d’installer des compteurs intelligents chez 80 % des clients de Fluvius d’ici la fin de 2024.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a annoncé qu’elle mettrait un prêt à la disposition du gestionnaire de réseau belge Fluvius pour le déploiement de compteurs intelligents en Flandre (Belgique). Une première tranche de 200 millions d’EUR vient d’être signée. Fluvius utilisera ce financement pour déployer des compteurs intelligents dans des foyers et des entreprises de 300 villes et communes flamandes, ainsi que pour raccorder de nouveaux utilisateurs au réseau.

Commentaires de Kris Peeters, vice-président de la BEI : « La reprise verte et durable de l’Europe après la crise liée au coronavirus passera par des projets comme celui-ci. Les habitations sont l’un des principaux émetteurs de CO 2 , notamment en raison d’une utilisation inefficace de l’électricité. Les compteurs intelligents, comme ceux que Fluvius installe, joueront un rôle important dans l’amélioration de l’efficacité énergétique et la prévention du gaspillage. »

Les nouveaux compteurs permettent la lecture à distance et fournissent aux utilisateurs des informations sur leur consommation quasiment en temps réel. Ils les aident à mieux prendre conscience de leur consommation d’énergie et promeuvent ainsi l’efficacité énergétique. En outre, les compteurs intelligents favorisent la flexibilité du réseau, un facteur essentiel compte tenu de l’accroissement de la production décentralisée à partir d’énergies renouvelables.

Commentaires de Frank Vanbrabant, PDG de Fluvius : « Les compteurs numériques sont essentiels au succès de la transition énergétique. Ce n’est qu’avec ces compteurs que les familles et les PME pourront gérer activement leur consommation d’énergie. Et grâce à ces nouveaux compteurs, les ménages disposant de panneaux solaires pourront utiliser, immédiatement et autant que possible, l’électricité qu’ils produisent. Ils permettent aussi de proposer une tarification dynamique. Ainsi, une famille peut consommer plus d’électricité et payer moins cher en contrôlant intelligemment les appareils ou en stockant de l’énergie localement, par exemple dans une voiture électrique. Dans tous les cas, le compteur numérique constitue une porte d’accès majeure au paysage énergétique de demain. »

Fluvius, société coopérative détenue par 11 intercommunales, est responsable de la construction, de la gestion et de l’entretien des réseaux de distribution d’électricité, de gaz naturel, d’assainissement, de distribution par câble et de chauffage urbain en Flandre. Elle entretient également l’éclairage public communal. Au total, l’entreprise gère un réseau de services collectifs de 230 000 kilomètres et 7 millions de raccordements. Fluvius est active dans les 300 villes et communes flamandes.