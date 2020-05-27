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FLUVIUS SMART METERS

Signature(s)

Montant
398 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Belgique : 398 000 000 €
Énergie : 398 000 000 €
Date(s) de signature
16/12/2020 : 50 000 000 €
22/02/2021 : 150 000 000 €
18/12/2023 : 198 000 000 €
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26/11/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - FLUVIUS SMART METERS
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Belgique : la BEI soutient Fluvius et le déploiement de compteurs intelligents en Flandre

Fiche récapitulative

Date de publication
9 juillet 2020
Statut
Référence
Signé | 16/12/2020
20200527
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
FLUVIUS SMART METERS
FLUVIUS SYSTEM OPERATOR
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 398 million
EUR 850 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

Programme for the roll-out of an electricity smart metering scheme in the Flemish region, during the period 2020-2024.

The project aims at modernising the electricity metering system through the provision of up to ca. 3.36 million smart meters, communication infrastructure as well as the necessary IT systems. The smart meters included in the scope of the project will cover up to 80% of the replacements of existing meters in the Flemish region. The new metering system will allow remote reading and near real-time consumption information to end-customers, thus enabling better access to consumption information. Ultimately, these capabilities will increase consumer awareness of cost of energy supply and thus spur energy efficiency; more efficient management of the power system; and more efficient metering and customer management operations.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Based on the technical characteristics and the scope of the project, it is unlikely that any Environmental Impact Assessment will be required. The main impacts of the project are the electromagnetic radiation resulting from the communication means used for collecting the information from the smart meters and the disposal of the existing meters that will be replaced. The Bank's appraisal will review the Promoter's procedures to confirm that they are in line with EU standards and good industry practice.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been and will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2014/25/EU where applicable), as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - FLUVIUS SMART METERS
Date de publication
26 Nov 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
133287051
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20200527
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
Disponible au public
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