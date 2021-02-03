1,5 milliard d’EUR pour renforcer la résilience économique et sanitaire publique au COVID-19

1,9 milliard d’EUR pour appuyer des investissements effectués par des entreprises, en collaboration avec des partenaires financiers locaux

1,8 milliard d’EUR pour l’action en faveur du climat, la protection de l’environnement et les transports urbains durables

La Banque européenne d’investissement (BEI) a approuvé ce jour de nouveaux financements, d’un montant total de 5,3 milliards d’EUR, qui permettront de soutenir les investissements d’entreprises et de services publics touchés par la pandémie de COVID-19, tout en facilitant l’accélération d’apports de fonds en faveur du logement social, de la protection de l’environnement et de l’action climatique en Europe et dans le monde.

Hier, le Conseil d’administration de la BEI a tenu un séminaire virtuel avec près de 200 représentants du milieu universitaire, de la société civile et d’autres organismes partenaires afin de débattre des enjeux liés aux investissements responsables, aux priorités stratégiques et aux consultations publiques.

Des lignes de crédit représentant 1,5 milliard d’EUR permettront aux sociétés et aux entrepreneurs les plus frappés par le coronavirus d’obtenir des financements, ainsi qu’au secteur public de procéder à des investissements qui, sans cet appui, seraient retardés par la pandémie.

« Malgré la crise dévastatrice du COVID-19, le Groupe BEI a honoré en 2020 tous ses engagements, notamment en réponse à l’appel plaidant pour de nouveaux instruments extraordinaires qui a conduit à la création, en un temps record, du Fonds de garantie paneuropéen. Sur les 77 milliards d’EUR de financements mobilisés par le Groupe BEI, environ 25 milliards d’EUR sont allés à des secteurs particulièrement touchés par les répercussions économiques du coronavirus. Tout en parvenant à ce résultat, nous n’avons pas négligé nos engagements à l’égard du climat et de l’environnement. Nous avons consacré un pourcentage record de 40 % de l’ensemble de nos financements à l’action pour le climat et à la durabilité environnementale, nous rapprochant ainsi de notre engagement d’investir au moins la moitié de notre volume de prêt global dans ces deux domaines prioritaires d’ici à 2025. Nous avons également porté à plus de 10 milliards d’EUR nos investissements à l’extérieur de l’Union européenne, la moitié de ce montant se destinant à l’Afrique. Le Groupe BEI a prouvé qu’il restait un acteur essentiel de la promotion des politiques européennes au sein de l’Union et au-delà, tant à long terme qu’en période de crise », a déclaré Werner Hoyer, président de la Banque européenne d’investissement.

Priorités communes de la BEI et de la société civile en matière de développement et d’action pour le climat

La BEI a tenu son séminaire annuel avec la société civile la veille de la première réunion de son Conseil d’administration de 2021, afin d’ouvrir un dialogue direct entre les administrateurs, cadres supérieurs et experts techniques de la Banque et les interlocuteurs partenaires, les ONG et les chercheurs universitaires.

Les discussions approfondies ont notamment concerné les consultations publiques de la BEI sur les droits humains, la transparence, les cadres environnementaux et sociaux, le financement des transports ainsi que les mesures de lutte contre la fraude.

La BEI a également fait le point sur la mise en œuvre de la « Feuille de route du Groupe BEI dans son rôle de banque du climat » – l’objectif poursuivi étant de renforcer l’appui de la Banque à l’action pour le climat et à la durabilité environnementale, ainsi que sur les moyens qui permettront d’accroître encore les retombées environnementales, sociales et économiques des opérations de la BEI à l’extérieur de l’UE dans les années à venir.

« La banque de l’UE appartient aux États membres de l’Union et à leurs citoyens. Notre savoir-faire technique et financier unique est renforcé par les échanges continus, les éclairages précieux et les consultations structurées avec les parties prenantes et la société civile. Nous apprécions l’analyse des politiques par des experts, ainsi que les critiques constructives, comme celles qui ont émergé lors du séminaire annuel qui s’est déroulé hier avec les organisations de la société civile. Ces retours d’informations nous aident, en tant que banque de l’UE, à définir et à adopter les meilleures pratiques internationales, et à être reconnus à cet égard », a ajouté Werner Hoyer.

1,9 milliard d’EUR à l’appui d’investissements à fort impact consentis par les entreprises

La BEI a approuvé ce jour des prêts totalisant 1,9 milliard d’EUR pour le financement direct d’entreprises, afin de soutenir leurs programmes de recherche-développement et leurs capacités d’emprunt, en collaboration avec des partenaires financiers locaux.

Les nouveaux financements accordés par la BEI à l’appui d’investissements du secteur privé concernent notamment des opérations de crédit-bail en Italie, des prêts aux entreprises en Allemagne et en Autriche, ainsi qu’un soutien à la création de la Banque hellénique de développement en Grèce.

La BEI s’est entendue sur des initiatives visant à améliorer l’accès au financement et l’efficacité énergétique de l’industrie en Finlande, à accélérer l’innovation du secteur privé en France et à permettre aux entreprises de toute l’Afrique de bénéficier de programmes de prêts à fort impact.

1,8 milliard d’EUR pour relever les défis liés à l’action pour le climat, au logement, aux transports et aux déchets dans les villes

De nouveaux financements octroyés par la BEI à des partenaires locaux contribueront à améliorer le quotidien et la santé de millions d’habitants de villes d’Europe et d’Afrique.

En France, des projets de transport urbain soutenus par la BEI offriront des alternatives durables à la voiture à Toulouse et à Clermont-Ferrand.

Le Conseil d’administration de la BEI a donné son feu vert au soutien d’investissements urbains durables en Grèce et en Pologne, ainsi qu’au financement de logements sociaux et intermédiaires dans la région italienne de Lombardie et dans toute l’Espagne.

Il a également approuvé des investissements visant à améliorer la protection contre les inondations et le traitement des déchets urbains dans des villes du Bénin et du Sénégal, en Afrique de l’Ouest.

Un accès fiable à l’énergie et à l’eau en Amérique latine et en Afrique

Des populations d’Amérique latine verront leur santé publique et leur activité économique s’améliorer grâce aux prêts approuvés ce jour par la BEI en faveur de projets relatifs à l’eau et à l’énergie durable en Équateur et au Salvador. Le Conseil d’administration de la BEI a validé le financement d’un programme national d’amélioration de l’assainissement en Équateur et d’un nouveau dispositif avec la Banque nationale de développement du Salvador afin d’accélérer le financement de projets relatifs à l’énergie durable et à la lutte contre la pandémie de COVID-19.

La BEI a également accepté de financer un investissement visant à élargir la distribution d’électricité à l’ensemble du Rwanda, grâce à l’installation de 190 000 nouveaux raccordements et à la rénovation d’équipements opérationnels.

