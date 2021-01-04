© 's Heeren Loo

Un prêt de 200 millions d’euros pour la construction et la rénovation des installations de soins de ’s Heeren Loo.

Le financement est le premier investissement de la BEI aux Pays-Bas qui vise spécifiquement les personnes atteintes de déficiences intellectuelles.

‘s Heeren Loo, numéro un du marché de la prise en charge des personnes atteintes de déficiences intellectuelles aux Pays-Bas, sera le premier de son secteur à emprunter auprès de la Banque européenne d’investissement (BEI). Il s’agira dans un premier temps d’un accord de prêt de 200 millions d’euros qui servira à financer les plans d’investissement à moyen terme de ‘s Heeren Loo. Des investissements seront réalisés directement dans la construction de logements pour les résidents et de bâtiments destinés aux activités en journée. Ils permettront une prise en charge dans de meilleures conditions et contribueront également à la réduction des émissions de CO 2 des différentes implantations de ‘s Heeren Loo.

Avec cet accord, ‘s Heeren Loo devient la première institution qui s’occupe des personnes atteintes de déficiences intellectuelles à signer un prêt européen. « C’est quelque chose dont nous sommes fiers, et nous avons travaillé dur pour cela », a déclaré le directeur financier Ernst Klunder. « Pour notre organisation, cela représente un bon complément aux possibilités de financement que nous avons déjà avec les banques néerlandaises traditionnelles. La note AA que Fitch nous a attribuée cette année nous permet de répartir nos besoins de financement entre différents bailleurs de fonds. Cette nouvelle collaboration montre que notre organisation inspire confiance, même auprès d’acteurs majeurs qui ne sont pas établis dans notre pays. C’est un compliment pour notre organisation, mais aussi pour notre secteur. »

« Les investissements de la Banque européenne d’investissement ont pour objectif ultime d’améliorer la vie des citoyens », a ajouté Christian Thomsen, vice-président de la BEI. « La BEI a financé un certain nombre d’établissements de soins de santé aux Pays-Bas ces dernières années, mais c’est la première fois qu’un projet se concentre spécifiquement sur la prise en charge des personnes handicapées. C’est une chose dont il faut être fier, mais c’est aussi et surtout une décision tout à fait conforme aux priorités sociales de l’Europe. ‘s Heeren Loo consent des investissements importants afin d’améliorer encore ses services, et nous sommes heureux de pouvoir la soutenir dans ce projet. »

Pour la période 2021-2025, ‘s Heeren Loo a pour ambition d’investir au total 555 millions d’euros. La plus grosse partie de ce montant, soit environ 380 millions d’euros, est destinée à des projets immobiliers dans les régions où elle opère. Les bâtiments où vivent les résidents de l’organisation seront adaptés aux demandes et aux souhaits les plus récents. Ainsi, les clients qui partagent encore des installations sanitaires bénéficieront de salles de bains privées et de chambres plus grandes. Pour ce faire, un nouveau concept de logement a été développé, l’idée de base étant de rénover lorsque c’est possible et de construire lorsque c’est nécessaire. Ce dernier point est particulièrement important pour la province de Zélande, où ‘s Heeren Loo a fusionné avec l’établissement de soins Arduin en 2019. Outre les logements, ‘s Heeren Loo travaille également à l’amélioration fonctionnelle d’un certain nombre de bâtiments destinés aux activités de jour.

‘s Heeren Loo est la plus grande organisation s’agissant de l’orientation, de la prise en charge et du logement des personnes atteintes de déficiences intellectuelles. Desservant près de 300 municipalités et comptant quelque 650 implantations, l'organisation est active sur tout le territoire néerlandais et ses 17 000 employés prennent en charge plus de 14 000 clients. ‘s Heeren Loo se distingue par une offre de soins complexes à un groupe de clients divers. La grande majorité des clients (84 % du chiffre d’affaires) relèvent de la loi néerlandaise sur les soins de longue durée. Beaucoup d’entre eux vivent toute leur vie dans un bâtiment de ‘s Heeren Loo. L’organisation soutient principalement les clients ayant besoin de soins complexes. De plus, elle propose des soins aux personnes tombant sous le coup de la loi sur le soutien social et de la loi sur la jeunesse, un groupe de clients en forte croissance.

En collaboration avec le centre de connaissances Advisium, ‘s Heeren Loo investit fortement dans la recherche et l’innovation scientifiques, ce qui donne à ses employés les connaissances et le savoir-faire nécessaires pour améliorer continuellement la qualité des traitements. L’organisation a également des partenariats avec des universités dans le cadre d’ateliers visant à créer des ponts entre théorie et pratique.