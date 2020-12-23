© freepik

40 millions d’EUR de la BEI pour permettre aux PME frappées par la crise pandémique d’accéder à un financement abordable et les aider à préserver les emplois et les activités

Il s’agit de la 3 e opération de soutien au secteur privé serbe au titre des mesures de Team Europe en riposte à la crise du coronavirus.

En 2020, le Groupe BEI a débloqué 175 millions d’EUR pour appuyer le relèvement des entreprises serbes les plus touchées par la crise consécutive à l’épidémie.

Dans un contexte où la pandémie de COVID-19 continue de poser de graves problèmes à l’économie mondiale, notamment en Serbie, la Banque européenne d’investissement (BEI) et Intesa Leasing Beograd (ILB) concluent un prêt de 40 millions d’EUR à l’appui des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI) en Serbie. Ces ressources permettront à ILB de donner aux entreprises locales accès à des financements abordables de type crédit-bail dans des conditions plus souples et plus favorables, au titre des mesures exceptionnelles « COVID-19 » adoptées par la BEI en mai 2020. Cet accord contribuera à soutenir l’emploi, la reprise et le développement du secteur privé en Serbie.

Les entreprises des secteurs frappés par la pandémie, comme le tourisme, les transports, la logistique, le commerce de détail, l’industrie manufacturière et les services, pourront accéder plus rapidement à des sources de financement par crédit-bail et bénéficier de conditions favorables pour parer à leurs besoins à court terme afin d’assurer la continuité des activités ainsi que pour leurs investissements à long terme. Il s’agit de la troisième opération de la BEI en Serbie dans le cadre des efforts de Team Europe et du programme de financement élaboré par la BEI pour la reprise du secteur privé dans les Balkans occidentaux.

Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI, chargée des opérations de la Banque en Serbie : « Maintenir les activités économiques et les emplois reste une tâche difficile au quotidien pour les petites entreprises de Serbie, qui représentent environ 60 % des emplois. Cette opération permettra à Intesa Leasing Beograd, notre partenaire serbe de longue date, d’aider les entités les plus vulnérables, qui subissent la pandémie, en répondant à leurs besoins les plus urgents pour qu’elles puissent survivre, préserver leur activité, l’emploi et les liquidités, mais aussi se relever après la crise, ce qui est tout aussi crucial. En investissant 175 millions d’EUR dans le secteur privé serbe en 2020, nous avons clairement démontré notre soutien indéfectible à une reprise durable des PME et au développement de leurs activités en ces temps difficiles, et nous continuerons à le faire. »

Darko Popovic, président du conseil d’administration d’Intesa Leasing en Serbie : « Nous sommes heureux de signer aujourd’hui notre quatrième ligne de crédit avec la BEI, notre partenaire de longue date, grâce auquel nous avons pu accorder à ce jour un volume de prêts totalisant 30 millions d’EUR. Les circonstances actuelles engendrées par la crise pandémique pénalisent principalement les petites et moyennes entreprises, qui sont non seulement les plus vulnérables, mais aussi le principal vecteur de la reprise de l’économie serbe qui succèdera à la pandémie. Par l’intermédiaire d’une nouvelle ligne de crédit signée avec la BEI, Intesa Leasing proposera à ce segment des sources de financement à des conditions favorables afin de contribuer à sa résilience et lui permettre de poursuivre ses activités. »

Il s’agit du quatrième prêt à l’appui des PME serbes conclu avec la BEI en 2020, outre les deux garanties financières accordées par le Fonds européen d’investissement, qui fait partie du Groupe BEI. Totalisant 175 millions d’EUR, ces ressources aideront les entreprises privées confrontées à l’actuelle crise pandémique à se relever et favoriseront l’inclusion sociale des groupes défavorisés. Depuis 2009, la BEI a investi près de 2 milliards d’EUR dans l’économie serbe, ce qui a contribué à sauvegarder plus de 320 000 emplois.

Sem Fabrizi, ambassadeur de l’UE et chef de la délégation de l’UE en Serbie : « Les petites et moyennes entreprises sont l’épine dorsale de l’économie serbe et nous nous engageons à nouveau de manière tangible afin d’aider celles qui sont aussi fortement touchées par la crise due au coronavirus. Les PME constituent en effet un atout capital pour la reprise économique. Un certain nombre d’entre elles et de jeunes pousses serbes se sont fait une place non seulement au sein du marché local mais aussi régional. Elles ont significativement augmenté leurs recettes et exportations, mis au point des produits et services innovants, recruté des effectifs supplémentaires. Plus d'un millier d’emplois très qualifiés ont été créés dans des secteurs innovants, et cela également avec l’aide des financements de l’UE. C’est pourquoi nous devons les soutenir plus que jamais ».

Note aux responsables de publication

À propos de l’activité de la BEI en Serbie

La BEI intervient sur le territoire serbe depuis 1977, octroyant des financements en faveur de projets d’infrastructures clés, et appuyant des PME, l’industrie, les services et les collectivités locales. Depuis le début de ses activités dans le pays, elle a mis à disposition plus de 6 milliards d’EUR en faveur des PME et de la revitalisation des infrastructures dans les domaines des transports, de l’éducation, de la santé et des services publics. Pour de plus amples informations concernant les projets que la BEI soutient en Serbie, consultez la page suivante : https://www.eib.org/en/projects/regions/enlargement/the-western-balkans/serbia/index.htm

À propos de l’activité de la BEI dans les Balkans occidentaux

La BEI est l’un des principaux bailleurs de fonds internationaux dans les Balkans occidentaux. Depuis 2009, elle y a financé des projets pour un montant total de plus de 8 milliards d’EUR.

Pour plus d’informations sur les activités de la BEI dans les Balkans occidentaux, veuillez consulter la page suivante : www.eib.org/en/publications/the-eib-in-the-western-balkans

À propos de Team Europe et de la riposte à la crise pandémique dans les Balkans occidentaux

Pour la région des Balkans occidentaux et dans le cadre de la stratégie #TeamEurope, la riposte mondiale de l’UE à la pandémie de COVID-19, la BEI a élaboré un train de mesures de soutien immédiat d’un montant de 1,7 milliard d’EUR, principalement destiné aux PME et au secteur de la santé. Le soutien financier total de l’UE en faveur des Balkans occidentaux dépasse 3,3 milliards d’EUR. Pour plus d’informations : https://www.eib.org/en/press/all/2020-111-eib-group-to-contribute-eur1-7-billion-to-the-eu-s-covid-19-response-package-for-the-western-balkans

À propos d’Intesa Leasing Beograd

Membre du réseau , Intesa Leasing Belgrade est l’une des principales sociétés de crédit-bail sur le marché serbe, avec un actif net de 16 milliards de dinars et des placements pour un total de 14,9 milliards de dinars. Elle associe son expérience du monde d’aujourd’hui à des compétences locales, afin de trouver chaque jour les meilleures solutions possibles pour répondre aux besoins financiers de ses clients, en œuvrant en faveur d’une meilleure qualité de vie et de la prospérité, du développement de l’économie et de la société dans son ensemble.

Action de la BEI en faveur du climat

Active dans environ 160 pays, la Banque européenne d’investissement est le principal bailleur de fonds multilatéral au monde pour des projets à l’appui de l’action en faveur du climat. Elle a récemment adopté la Feuille de route du Groupe BEI dans son rôle de banque du climat pour l’aider à réaliser son ambitieux programme visant à soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’EUR d’investissements pour l’action en faveur du climat et la durabilité environnementale de 2021 à 2030 et à porter la part des financements qu’elle leur consacre à plus de 50 % d’ici à 2025. De plus, dans le cadre de la Feuille de route, à compter de début 2021, toutes les nouvelles opérations du Groupe BEI seront alignées sur les objectifs et principes de l’accord de Paris.