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INTESA LEASING BEOGRAD COVID19SME & MIDCAP LOAN

Signature(s)

Montant
40 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Serbie : 40 000 000 €
Lignes de crédit : 40 000 000 €
Date(s) de signature
22/12/2020 : 40 000 000 €
Autres liens
Communiqués associés
Serbie : la BEI et Intesa Leasing Beograd concluent un prêt de 40 millions d’EUR pour le relèvement post-COVID des PME et des ETI
Projet apparenté
WB COVID19 RESPONSE FOR SME MIDCAPS PROGRAM LOAN

Fiche récapitulative

Date de publication
17 septembre 2020
Statut
Référence
Signé | 22/12/2020
20200621
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
INTESA LEASING BEOGRAD COVID19SME & MIDCAP LOAN
INTESA LEASING DOO BEOGRAD
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 40 million
not applicable
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Dedicated EIB loan in support of small and medium-sized enterprises (SMEs) and mid-caps in Serbia. As part of the overall response to COVID-19, the operation will support Intesa Leasing Beograd to facilitate the provision of liquidity to SMEs and mid-caps affected by the COVID-19 pandemic.

Supporting Serbian SMEs and mid-caps to overcome the impact of the COVID-19 crisis and finance their projects through lease finance. This operation is part of a wider EIB COVID-19 support programme for the Western Balkans countries.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Projets associés
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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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