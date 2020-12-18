La BEI va investir 100 millions d’euros dans Telekom Slovenije pour étendre son réseau à fibre optique, ce qui augmentera la vitesse des connexions internet en Slovénie

Une extension significative des réseaux à fibre optique afin d’améliorer la qualité de vie et de l’activité commerciale en Slovénie

L’investissement renforcera la résilience de la Slovénie face aux catastrophes naturelles, comme la pandémie de COVID-19, en garantissant la continuité de l’activité commerciale et des services publics tels que l’éducation

L’opération relève du Mécanisme pour l’interconnexion en Europe de l’Union européenne.

La Banque européenne d’investissement, l’institution de financement de l’Union européenne, investira 100 millions d’euros dans Telekom Slovenije et financera l’extension de son réseau à haut débit (vitesse jusqu’à 1 gigabit) en Slovénie. L’extension du réseau à fibre optique permettra d’améliorer la qualité de vie et de l’activité commerciale dans le pays et de renforcer la résilience de la Slovénie face à des catastrophes naturelles telles que la pandémie de COVID-19.

Les Slovènes et leurs entreprises, y compris les ménages ruraux non desservis, pourront bénéficier d’une vitesse de connexion internet, d’une fiabilité, d’une couverture et d’une largeur de bande nettement plus importantes, ainsi que d’une réduction des coûts des connexions de haute qualité. L’opération de la BEI accélérera la transformation numérique de l’économie slovène et soutiendra la stratégie de l’Union européenne visant à créer un marché unique numérique en Europe.

Grâce à l’aménagement d'un réseau à fibre optique, la Slovénie renforcera par ailleurs sa capacité à fournir sans interruption des services commerciaux et publics, comme l’éducation ou le commerce en ligne, lors de catastrophes naturelles telles que la pandémie de COVID-19, renforçant ainsi sa résilience face aux situations d’urgence.

Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI chargée des opérations en Slovénie : « La pandémie de COVID-19 nous a montré que des connexions internet fiables et rapides étaient indispensables au fonctionnement normal de nos sociétés. En fournissant des informations, en proposant des divertissements et en assurant des liens avec nos familles et nos amis, l’internet nous a permis de poursuivre notre enseignement ou de maintenir nos entreprises en travaillant à domicile ou en continuant à commercer en ligne. L’investissement de la BEI dans Telekom Slovenije contribue à améliorer la qualité de vie et de l’activité commerciale en Slovénie et permet au pays d’accélérer sa transformation numérique et sa modernisation. Cette opération renforce aussi l’engagement de la BEI en faveur d’un développement économique et social durable et à long terme en Slovénie. »

Tomaž Seljak, président du conseil d’administration de Telekom Slovenije : « Telekom Slovenije gère le réseau à fibre optique le plus important et le plus moderne de Slovénie, accessible à plus de 360 000 ménages. Nous développons et modernisons constamment notre réseau à l’aide de nouvelles technologies afin de fournir aux utilisateurs des services de télécommunications de pointe. Notre réseau à fibre optique propose un accès de très haute qualité et, s’agissant des infrastructures, jette les bases des futures activités de télécommunications, conformément à la stratégie de notre pays et à notre propre stratégie de développement du réseau. »

La Slovénie va bénéficier d’une intervention au titre du Mécanisme pour l’interconnexion en Europe de l’UE

L’opération relève du Mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE) de l’Union européenne et de son instrument de prêt, géré par la BEI. Le MIE octroie des aides non remboursables à l’appui du développement de réseaux transeuropéens hautement performants, durables et bien interconnectés dans les domaines des transports, de l’énergie et des services numériques. Son instrument de prêt crée quant à lui un dispositif de partage des risques visant la réalisation des objectifs susmentionnés.

Notes aux responsables de publication

À propos de l’activité de la BEI en Slovénie

Le montant total des engagements de la BEI en Slovénie depuis que la banque de l’UE a débuté ses activités dans le pays atteint 6,99 milliards d’EUR. Les opérations de la BEI couvrent des secteurs importants de l’économie slovène, dont les transports, l’environnement, les infrastructures énergétiques, la production manufacturière et les services. La promotion des petites et moyennes entreprises, grâce à l’amélioration de leur accès aux financements à long terme par l’intermédiaire d’institutions financières locales, constitue un volet important de l’activité de la banque de l’UE dans le pays. À ce jour, la banque de l’UE a soutenu plus de 5 000 PME slovènes, préservant ainsi plus de 44 000 emplois.

À propos de Telekom Slovenije

Telekom Slovenije relie les utilisateurs entre eux et leur simplifie la vie grâce à une série de services et de solutions TIC avancés. En tant que principal fournisseur de solutions de communication avancées en Slovénie, Telekom Slovenije s’efforce en permanence de développer et de déployer de nouvelles technologies innovantes dans le but de fournir aux utilisateurs un réseau de qualité supérieure, les services les plus avancés et une excellente expérience. Il est connu pour sa capacité à relier les nouvelles générations de communications fixes et mobiles, l’intégration de ses systèmes, ses services en nuage, ses contenus multimédias et des services TIC avancés.

Mécanisme pour l'interconnexion en Europe (MIE)

Le Mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE) est un programme de l’Union européenne qui appuie la mise en place de réseaux transeuropéens hautement performants, durables et efficacement interconnectés dans les secteurs des transports, de l’énergie et des services numériques.

La population et les entreprises de l’Union européenne sont les bénéficiaires du MIE. Le MIE rend les déplacements plus faciles et plus durables, renforce la sécurité énergétique de l’Europe tout en encourageant une utilisation plus large des énergies renouvelables, et facilite les interactions transfrontalières entre les administrations publiques, les entreprises et les citoyens.

À propos de l’instrument de prêt du MIE

Aux aides non remboursables gérées par la Commission européenne s’ajoute la mise en œuvre par la Banque européenne d’investissement (BEI) de l’instrument de prêt du MIE, un mécanisme de partage des risques principalement destiné aux secteurs des transports et de l’énergie. L’instrument de prêt du MIE a vocation à répondre aux besoins spécifiques du marché, lorsque les financements privés sont insuffisants pour soutenir l'investissement. Il est possible de combiner, selon les besoins, les aides non remboursables du MIE et l’instrument de prêt du MIE pour soutenir des projets. L’instrument de prêt du MIE se décline en un large éventail de prêts, de garanties et de financements à haut risque qui peuvent être adaptés en fonction de degrés de risque et de besoins de financement spécifiques. Dans le cadre de l’instrument de prêt du MIE, la BEI accorde des financements sous la forme de prêts de premier rang et subordonnés et de garanties. Dans le cadre de l’instrument de prêt du MIE sont proposés des financements directs ou intermédiés (via des intermédiaires financiers).