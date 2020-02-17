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TELEKOM SLOVENIJE FIBRE ROLLOUT EXTENSION

Signature(s)

Montant
100 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Slovénie : 100 000 000 €
Télécom : 100 000 000 €
Date(s) de signature
17/12/2020 : 26 316 931 €
17/12/2020 : 73 683 069 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
17 février 2020
Statut
Référence
Signé | 17/12/2020
20190665
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
TELEKOM SLOVENIJE FIBRE ROLLOUT EXTENSION
TELEKOM SLOVENIJE DD
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 100 million
EUR 241 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the roll-out of a broadband fibre access network in Slovenia. The investments will lead to a significant increase in coverage with very high capacity networks. The project will enable a significant uplift of the broadband service offering to Gigabit speeds in the concerned areas.

The investments will lead to a significant increase in coverage with very high capacity and bring significant uplift of the broadband service offering to Gigabit speeds in the covered areas.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Investments in fixed telecommunications projects (mainly civil works for urban underground cable installations) do not fall under the Annexes of Directive 2014/52/EU amending the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU. The related works have normally limited residual environmental effects as the trenching works are typically carried out alongside roads or consist of overhead cabling on existing poles. If required, any environmental impact about the project, including the CO2 footprint, will be assessed during the appraisal.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, directive 2014/23/EU / 2014/25/EU, where applicable, as well as Directive 92/13/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TELEKOM SLOVENIJE FIBRE ROLLOUT EXTENSION
Date de publication
15 Oct 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
129417917
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20190665
Secteur(s)
Télécom
Régions
Union européenne
Pays
Slovénie
Disponible au public
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