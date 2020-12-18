Prêt de 50 millions d’EUR de la BEI à l’entreprise néerlandaise de production d’énergie durable et de gestion des déchets HVC, soutenu au titre du Plan d’investissement pour l’Europe afin d’appuyer les plans d’investissement quinquennaux de HVC.

Ce financement servira à fournir du chauffage, à partir de sources renouvelables, à l’horticulture sous serres de la région néerlandaise de Westland, ainsi qu’à développer des réseaux de chauffage urbain dans les régions autour d’Alkmaar et de Dordrecht.

HVC Groep, une entreprise des secteurs de l’énergie durable et des déchets aux Pays-Bas, a signé un accord de prêt de 50 millions d’EUR sur 15 ans avec la Banque européenne d’investissement. Le financement de la BEI bénéficie de la garantie du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) dans le cadre du Plan d’investissement pour l’Europe. HVC utilisera ce prêt pour investir, sur la période 2020-2024, dans l’extension de ses réseaux de chauffage urbain existants à Alkmaar et à Dordrecht, ainsi que dans le chauffage géothermique de serres dans la région de Westland.

Environ un cinquième du coût du projet sera consacré à l’extension des réseaux de chauffage urbain existants de HVC dans les régions d’Alkmaar et de Dordrecht, que la BEI a soutenus au début des années 2000. À cet égard, HVC remplacera les chaudières individuelles de chauffage au gaz naturel dans les bâtiments résidentiels et commerciaux par une production de chaleur centralisée et plus durable (biomasse et déchets partiellement renouvelables) et augmentera le nombre de raccordements. Les activités susmentionnées s’inscrivent dans le cadre d’un programme de chauffage plus large, décidé par les actionnaires de HVC en mai 2020. Ce programme concerne de nouveaux réseaux de chauffage urbain dans la zone d’exploitation que couvre HVC ainsi que des efforts visant à rendre les sources de chaleur plus durables.

Dans la région de Westland, connue pour sa filière horticole sous serres, HVC remplacera le chauffage au gaz naturel des serres horticoles par de l’énergie géothermique à faible teneur en carbone, en mettant en œuvre plusieurs sources de chaleur géothermique. L’abandon de la production de chaleur au gaz naturel aura des avantages tant sur le plan des coûts que sur celui de l’environnement.

Ingrid Tigchelaar, directrice financière de HVC, a déclaré ce qui suit au sujet de l’accord : « Le programme de chauffage urbain de HVC représente un effort important en faveur de la durabilité aux Pays-Bas, et le soutien de la BEI nous permet d’accélérer ce processus. Avec nos actionnaires et divers organismes de logement social, nous faisons preuve de la patience nécessaire pour faire avancer cette approche fructueuse. »

« Comme indiqué dans sa Feuille de route de la banque du climat récemment approuvée, la BEI augmentera considérablement ses financements liés au climat au cours des prochaines années. L’importance de l’amélioration de l’empreinte carbone de la filière horticole néerlandaise sous serres s’en trouve renforcée », a déclaré Christian Thomsen, vice-président de la BEI. « La Banque est heureuse de s’associer à nouveau à HVC après avoir financé les premiers réseaux de chauffage urbain qu’ils vont maintenant étendre, surtout à l’heure actuelle, où les aspects liés aux coûts et à l’environnement sont essentiels. »

Paolo Gentiloni, commissaire européen chargé de l’économie, s’est exprimé ainsi : « Je suis heureux que le Plan d’investissement soutienne un prêt de 50 millions d’EUR de la BEI à HVC Groep, une entreprise des secteurs de l’énergie durable et des déchets aux Pays-Bas. Ce projet montre à quoi peut ressembler l’avenir du chauffage en Europe : grâce à ce prêt, HVC pourra installer, dans les bâtiments et les serres horticoles, des systèmes de production de chaleur plus centralisés et plus durables, fonctionnant à la biomasse, aux déchets renouvelables et à l’énergie géothermique sobre en carbone. Voilà une formidable initiative qui fait faire des économies et qui est bonne pour notre climat. »

Il s’agit du cinquième prêt de la BEI à HVC, une entreprise que la BEI soutient depuis 1994. Au fil des ans, elle a financé d’importantes étapes dans la transition de HVC vers les énergies durables et le chauffage urbain.

HVC occupe une position unique, de par ses activités tant dans la chaîne énergétique que dans la chaîne des déchets. En tant qu’entreprise publique durable, HVC est devenue une force motrice des municipalités, des compagnies des eaux, des organismes de logement et des résidents. Ensemble, nous œuvrons pour obtenir des résultats durables ayant le plus fort impact.

Grâce à notre expertise interne en matière de déchets et d’énergie, de concert avec nos municipalités, nos compagnies des eaux et d’autres parties, nous sommes en mesure d’atteindre des objectifs concrets et durables. Même lorsqu’il est nécessaire de faire preuve de persévérance et de patience.

Un monde propre. Nous le façonnons.