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HVC DISTRICT HEATING NETWORK EXPANSION

Signature(s)

Montant
50 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Pays-Bas : 50 000 000 €
Énergie : 50 000 000 €
Date(s) de signature
15/12/2020 : 50 000 000 €
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26/11/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - HVC DISTRICT HEATING NETWORK EXPANSION
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Pays-Bas : coup d’accélération verte pour le chauffage urbain

Fiche récapitulative

Date de publication
19 juin 2020
Statut
Référence
Signé | 15/12/2020
20200115
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
HVC DISTRICT HEATING NETWORK EXPANSION
NV HVC
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 50 million
EUR 224 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

The project will support the promoter's heating business investment plan for the period 2020-2023. HVC'sinvestments concern both the expansion of its existing district heating networks in Alkmaar and Dordrecht, and its geothermal sources for the heating of greenhouses in the Westland area.

The EIB loan will finance the development and expansion of HVC's district heating (DH) networks and heat generation capacity in several locations in the Netherlands. The project scope comprises: (i) the extension of existing DH networks, currently supplied with residual heat from the Promoter's biomass and waste incineration plants in the municipalities of Alkmaar and Dordrecht (respectively in North Holland and South Holland provinces); as well as (ii) the expansion and development of the promoter's geothermal heat generation activities, including the associated DH network, in the municipality of Westland in the South Holland province.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Based on its technical characteristics, most of the project components are not expected to be subject to an Environmental Impact Assessment (EIA). However, the geothermal heat generation component as well as components potentially located close to a Natura 2000 site, would fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment Directive (2014/52/EU amending 2011/92/EU), which requires the competent national authority to determine the need for an EIA. The extension of the DH systems is projected to be carried out in densely built areas.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been and will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, (Directives 2014/24/EU and/or 2014/25/EU, where applicable, as well as Directive 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - HVC DISTRICT HEATING NETWORK EXPANSION
Date de publication
26 Nov 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
131621228
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20200115
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Pays-Bas
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - HVC DISTRICT HEATING NETWORK EXPANSION
Date de publication
21 Dec 2020
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
136139751
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20200115
Dernière mise à jour
21 Dec 2020
Secteur(s)
Énergie
Pays
Pays-Bas
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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