La BEI accorde un prêt de 130 millions d’euros à CSOB Leasing

Les bénéficiaires sont des PME et des ETI situées dans des régions relevant de l’objectif de cohésion

Soutien à l’innovation et au développement des compétences en République tchèque

La Banque européenne d’investissement (BEI) a signé un prêt de 130 millions d’euros (équivalant à 3,42 milliards de CZK) avec CSOB Leasing (groupe Ceskoslovenska Obchodni Banka), une société de crédit-bail de premier plan en République tchèque, afin de soutenir les petites et moyennes entreprises (PME) et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) touchées par la pandémie de COVID-19.

CSOB Leasing propose une gamme complète de financements d’actifs pour les véhicules, les machines et les équipements. Elle dessert à la fois les entreprises et les particuliers, par l’intermédiaire de son réseau national.

Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI : « La République tchèque est une économie très ouverte, tournée vers les exportations. L’économie tchèque, et en particulier son épine dorsale, les petites entreprises, a été durement touchée par la crise de COVID-19. Le soutien opportun de la BEI répond aux besoins de financement des PME et des ETI et est essentiel pour éviter de nouvelles conséquences économiques dommageables. Ce prêt s’inscrit dans le cadre de la réponse immédiate apportée par la BEI à la crise économique causée par la pandémie de COVID-19, qui vise à atténuer les incidences systémiques, à soutenir l’emploi et à créer les conditions nécessaires à la croissance future une fois la pandémie maîtrisée. Je suis très heureuse d’annoncer ce jour que la BEI et CSOB Leasing s’allient pour défendre la résilience de l’économie tchèque. »

Ce prêt s’inscrit dans le cadre du prêt-programme de l’UE en faveur des PME et des ETI en réponse à la crise de la COVID-19 pour la période 2020-2025, doté d’un budget de 5 milliards d’euros, que la BEI met en œuvre pour faire face à la crise économique causée par la pandémie dans toute l’Union européenne.

Monika Zahalkova, directrice générale de l’Association bancaire tchèque : « L’Association bancaire tchèque salue les efforts déployés par les banques tchèques et leurs filiales pour aider les petites et moyennes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire à surmonter les conséquences de la crise du coronavirus. Il est réjouissant de constater qu’en l’espèce, cela se fasse en coopération avec la Banque européenne d’investissement, dont les produits sont proposés par nos banques sur le marché tchèque depuis de nombreuses années, et que les deux parties soient prêtes à poursuivre cette coopération ».

Pavel Prokop, directeur général de CSOB Leasing : « Notre coopération avec la BEI est un projet à long terme dans le cadre duquel les besoins d’investissement des petites et moyennes entreprises de la République tchèque sont financés. Elle vise à soutenir l’acquisition, par les entrepreneurs tchèques, de machines, de technologies et d’équipements neufs ou plus respectueux de l’environnement à des fins de production, afin de remplacer des infrastructures anciennes, moins respectueuses du climat. Nous nous en réjouissons. Grâce à ces équipements, les entreprises tchèques pourront développer leurs activités, accroître leur compétitivité sur le marché et créer ainsi de nouveaux emplois en République tchèque. »

À propos du Groupe ČSOB

ČSOB Leasing propose une gamme complète de financements d’actifs pour les véhicules, les machines et les équipements. Membre du solide groupe financier ČSOB, acteur de premier plan sur le marché bancaire tchèque, ČSOB Leasing dessert à la fois les entreprises et les particuliers par l’intermédiaire de son réseau national. Notre devise, « le numérique à visage humain », exprime au mieux les investissements en cours dans l’innovation et la transition numérique, grâce auxquelles nous pourrons servir plus facilement et plus efficacement nos clients dans nos filiales et en ligne. Nos services sont disponibles 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Nous nous appuyons sur un modèle unique de bancassurance répondant sous une même enseigne à l’ensemble des besoins financiers, qu’il s’agisse des services bancaires de ČSOB et de Poštovní spořitelna, de l’assurance de ČSOB Pojišťovna, des prêts au logement de Hypoteční banka et de Českomoravská stavební spořitelna ou encore de ČSOB penzijní společtorst, de ČSOB Leasing, de ČSOB Asset Management, de ČSOB Factoring et de Patria Finance. Nous fournissons des services à tous les types de clients, y compris aux particuliers, aux PME, aux grandes entreprises et à la clientèle institutionnelle. Le groupe ČSOB fait partie du groupe international de bancassurance KBC Group, actif en Belgique ainsi qu’en Europe centrale et orientale.