Ce prêt contribuera à financer le renouvellement de la flotte de tramways et des investissements dans l’approvisionnement en énergie et en eau.

Il est assorti d’un taux d’intérêt avantageux et d’une échéance à 25 ans.

La Banque européenne d’investissement (BEI) vient d’accorder un prêt de 200 millions d’EUR à Stadwerke Halle (SWH). Ces fonds sont destinés à financer un vaste programme de rénovation et de modernisation mis en œuvre dans les secteurs d’activité clés du groupe SWH, à savoir les transports publics urbains, l’approvisionnement énergétique ainsi que l’eau et l’assainissement. Le contrat de prêt prévoit notamment l’acquisition, pour une partie des fonds, de près de 60 nouvelles rames de tramway par Hallesche Verkehrs-AG (HAVAG), filiale de SWH.

L’autre partie des ressources mises à disposition sera consacrée à des investissements majeurs dans l’énergie et dans l’eau, en priorité dans les réseaux d’électricité et de chauffage urbain ainsi que dans les réseaux d’approvisionnement en eau et d’assainissement. Le prêt accordé à Stadtwerke Halle est assorti d’un taux particulièrement favorable, étant donné que la banque de l’UE fait bénéficier ses clients du coût avantageux auquel sa notation de crédit de premier ordre lui permet de se financer. Le prêt est également assorti d’une longue durée (25 ans), qui reflète le caractère à long terme des investissements.

Ambroise Fayolle, vice-président chargé des activités de la banque de l’UE en Allemagne : « Je suis très heureux que nous ayons trouvé en Stadtwerke Halle un nouveau partenaire solide et que nous puissions, grâce à ce financement, contribuer à offrir des services publics efficaces et abordables aux habitants de Halle-sur-Saale sur un horizon à long terme. La politique européenne de cohésion vise à aider les régions d’Europe à exploiter pleinement leur potentiel, et ce projet en est une bonne illustration. Le projet contribue aussi de manière significative à la protection de l’environnement et du climat. Ces deux objectifs – renforcer la cohésion régionale et lutter contre les changements climatiques – constituent des priorités de la banque de l’UE. »

Matthias Lux, président du directoire de Stadtwerke Halle : « Je suis, moi aussi, particulièrement ravi d’avoir trouvé en la Banque européenne d’investissement un partenaire solide et fiable pour nous aider à mettre en œuvre les investissements considérables que le groupe Stadtwerke Halle prévoit de réaliser dans la belle ville de Halle au cours des prochaines années. »

À propose de Stadtwerke Halle

Groupe puissant, Stadtwerke Halle offre une gamme complète de services collectifs destinés aux habitants et aux entreprises de la ville de Halle. Regroupés en un guichet unique, ces services municipaux s’étendent de l’approvisionnement en énergie et en eau aux transports publics locaux, en passant par la collecte des matériaux recyclables, l’élimination des eaux usées et des déchets, le nettoyage et l’entretien hivernal des voiries, la logistique, la mise en décharge, les prestations relatives aux infrastructures, les services de traitement des données ou encore la gestion des piscines et bains publics et l’éclairage urbain. Avec un effectif de 2 958 salariés et apprentis et un chiffre d’affaires qui s’est monté à 624 millions d’EUR en 2019, Stadtwerke Halle est le premier employeur commercial de la ville de Halle et la plus grande entreprise municipale de services collectifs du Land de Saxe-Anhalt.