PUBLIC INVESTMENTS HALLE

Signature(s)
Fiche récapitulative
- Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
- Eau, assainissement - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
- Transports - Transports et entreposage
The project will finance investments by Stadtwerke Halle, the local utility, in new trams, rehabilitation of the local district heating and electricity networks, as well as in water and wastewater infrastructure.
The aim is to enhance key public sector infrastructure, such as pubic transport and local water, heat, gas and electricity networks.
The manufacturing of trams does not fall within the scope of the Environmental Impact Assessment (EIA Directive 2014/52/EU (amending Directive 2011/92/EC). Therefore, it is not expected that an EIA will be required for the transport components in the proposed framework loan. The project comprises the implementation of a number of electricity and distribution schemes from low voltage up to 110 kV, as well as district heating network infrastructure. The programme schemes fall under Annex II of the EIA Directive (Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU), which requires the competent national authority to determine the need for an EIA. The vast majority of the programme schemes are expected to be reinforcements of medium and low voltage equipment, connection of new users and facilities with limited environmental impact, and therefore are not expected to require an EIA. The water and wastewater part of the programme mainly consists of rehabilitation of existing infrastructure such as water mains, and sewers, as well as modernisation of the wastewater treatment plant. All components are expected to comply with the relevant EU directives (Urban Wastewater directive EC 91/271/EEC, Drinking Water Directive 98/83/EC and Water Framework Directive 2000/60/EC).Some of the water schemes are likely to require an Environmental Impact Assessment. Therefore, the Promoter will be required to comply with Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU. The Promoter must also comply with the requirements of the Water Framework Directive, including Art 4(7) where appropriate. According to the available information, the sub-projects are not within any Natura 2000 zones. This will be further analysed during appraisal.
The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been and will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2014/25/EU and/or 2014/24/EU and/or 2014/23/EU, where applicable, as well as Directives 92/13/EEC and 89/665/EEC), as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as )and where required[1].
Under appraisal.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.