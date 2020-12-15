© RLB NÖ-Wien

Des fonds pour soutenir les énergies renouvelables et les investissements respectueux du climat

La Banque européenne d’investissement (BEI) va accorder un prêt intermédié à bénéficiaires multiples de 150 millions d’EUR à Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien (RLB NÖ-Wien), dont une première tranche de 50 millions d’EUR vient d’être décaissée. Les fonds sont avant tout destinés aux petites et moyennes entreprises, principalement établies dans la région de Vienne et en Basse-Autriche, qui investissent dans des projets durables. Les véhicules électriques et les stations de recharge, ainsi que les investissements dans l’efficacité énergétique des entreprises et des bâtiments, peuvent également être financés dans ce cadre, tout comme la construction d’éoliennes et la production d’énergie d’origine solaire ou hydraulique. RLB NÖ-Wien complétera le montant total mis à disposition par la banque de l’UE par une contribution propre de 150 millions d’EUR.

Thomas Östros, vice-président chargé de superviser les activités de la BEI en Autriche : « Cette opération vise à encourager les investissements des petites et moyennes entreprises en faveur de la lutte contre les changements climatiques. Même dans la situation économique difficile que nous connaissons en raison de la pandémie de COVID-19, nous ne devons pas perdre de vue l’avenir et, en tant que banque européenne du climat, la durabilité revêt pour nous une importance capitale à cet égard ». Et d’ajouter : « Le soutien aux PME s’inscrit aussi parmi les priorités de la banque de l’UE. Ce sont surtout ces entreprises qui créent des emplois et stimulent la relance économique. C’est précisément pour cette raison que, dans la situation actuelle, nous devons libérer des fonds pour les PME. »

« Je suis heureux que ce premier prêt intermédié à bénéficiaires multiples entièrement consacré à l’action pour le climat accordé en Autriche, partenaire de la BEI, serve à appuyer des projets écologiques innovants de petites et moyennes entreprises, mais aussi de collectivités locales. Nous pouvons ainsi donner à l’économie de la région une réelle impulsion durable », a déclaré Reinhard Karl, directeur général adjoint de RLB NÖ-Wien, responsable de la clientèle d’entreprises. « Dans de nombreux projets de financement, l’accent est mis de plus en plus souvent sur les solutions écologiques durables. Les entrepreneurs cherchent la plupart du temps à moderniser leurs activités et à les rendre plus économes en énergie, dans le but de préserver l’environnement et également de réduire les coûts. Le présent prêt intermédié à bénéficiaires multiples est un important instrument de soutien pour l’économie autrichienne et il constitue donc un élément essentiel de la palette de financements destinés aux projets innovants des entreprises. »

RLB NÖ-Wien

Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien est une banque commerciale moderne à vocation régionale. Implantée dans l’est de l’Autriche, elle est la société faîtière des banques Raiffeisen de Basse-Autriche. Si RLB NÖ-Wien est la banque Raiffeisen de Vienne et se concentre principalement sur la capitale fédérale, les banques Raiffeisen locales, autonomes, forment le principal groupe bancaire de Basse-Autriche.