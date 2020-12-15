GAGEO Asset Finance Services a le plaisir d’annoncer le deuxième closing du fonds GAGEO 1, d’un montant de 85M€.

GAGEO 1 est un fonds de dettes qui propose aux entreprises des financements de long terme entre 3 et 7 ans avec en garantie leurs stocks ou équipements industriels. Il offre des financements d’un montant significatif, en raison des sûretés de premier rang dont il bénéficie, garantis par un gage avec dépossession sur les stocks ou la location financière des équipements. Dans la catégorie de la dette privée sécurisée par un actif réel, il vise un objectif de rendement net investisseur supérieur à 4 %.

Il s’adresse aux entreprises ayant des positions fortes sur leurs marchés et un modèle économique attractif. Le fonds a ainsi accompagné la société ARC France, leader mondial des arts de la table, dans le cadre de ses récentes restructurations de dettes, et porte en décembre 2020 un encours de financement de 15M€. En juillet 2020, le fonds a financé l’enseigne de vêtements féminins New Naf Naf, reprise par un consortium composé de son fournisseur historique et du management.

La Banque européenne d’investissement, Bpifrance et la MIF, ont rejoint la Caisse Centrale de Réassurance – investisseur sponsor du fonds – et la Carac, qui ont augmenté leur montant de souscription à l’occasion de ce second closing.

La participation de la BEI sur fonds propres s’élève à 30 millions d’euros, elle est garantie par le Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), le pilier central du Plan d'investissement pour l'Europe. Elle intervient également dans le cadre des mesures urgentes « Covid-19 » lancées par le Groupe BEI pour soutenir les entreprises.

D’autres closings sont prévus en 2021 pour atteindre la taille cible de 150 M€.

France Titrisation, fort de son expérience dans la gestion de Fonds de Financement de l’Economie, est la société de gestion du fonds GAGEO. My Partner Bank, acteur depuis plus de 20 ans dans ce domaine, est la banque dépositaire du fonds. La documentation juridique du fonds a été rédigée par Me Hubert de Vauplane, Kramer Levin. Me Antoine Diesbecq, Cabinet Racine, assiste GAGEO sur les questions juridiques en lien avec le gage avec dépossession.

« Nous nous félicitons de soutenir le financement de l’économie réelle par l’intermédiaire du fonds GAGEO dans le contexte difficile de la crise actuelle. Son utilité économique extrêmement forte nous a convaincu dès l’origine. Le fonds GAGEO 1 est aussi un investissement diversifiant pour CCR dans la catégorie de la dette privée sécurisée. Raisons pour lesquelles nous avons augmenté le montant de notre participation à l’occasion de ce deuxième closing » annonce Bertrand Labilloy, Directeur général de CCR et investisseur sponsor du fonds.

Paolo Gentiloni, commissaire européen chargé de l'économie, a déclaré : « Le climat d’incertitude économique provoqué par la pandémie de Covid-19 continue à peser sur les entreprises. Le fonds GAGÉO, soutenu par la BEI dans le cadre de son Plan d’investissement pour l’Europe, offre aux entreprises des solutions de financement sur mesure et de long terme pour leur permettre de résister à la tempête. »

« La BEI est très heureuse de soutenir le fonds GAGEO. C’est un fonds innovant qui propose une solution de financement inédite d’adossement à la valeur des stocks des emprunteurs » a déclaré Ambroise Fayolle, Vice-Président de la BEI. Et d’ajouter : « L’innovation et le soutien des entreprises est une priorité pour la Banque de l’Union européenne. C’est pourquoi dès le début de la crise, nous avons mis en place des mesures urgentes de soutien avec la Commission européenne et nos partenaires financiers pour répondre aux besoins des entreprises et les accompagner. »

« Avec des sûretés de premier rang - le gage avec dépossession pour les stocks - et la location financière pour les équipements industriels, le fonds GAGEO propose des financements long terme entre 5 et 20M€. GAGEO se spécialise sur ces opérations de financements d’actifs des entreprises, à un moment où la dette privée sécurisée prend une place de plus en plus importante dans les portefeuilles des grands investisseurs » précisent Nolwenn Simon et Jean Pierre Brice, Présidente et Directrice générale de GAGEO.

Informations générales

A propos du financement sur actifs et de GAGEO

Les financements sur actifs (« Asset Base Lending ») sont largement répandus aux Etats-Unis et notamment sur les stocks. En France, il n’existait pas d’établissements spécialisés dans le financement des stocks, à l’instar des sociétés d’affacturage pour le financement sur les créances clients ou des sociétés de leasing pour le financement sur les équipements.

Le fonds GAGEO vise à combler cette lacune au service du financement de l’économie réelle. A cette fin, la société GAGEO Asset Finance Services développe une expertise spécifique et innovante :

un processus d’investissement fondé sur l’analyse du risque corporate, notamment le modèle économique et la capacité de l’entreprise à réaliser son business plan ;

une expertise de l’évaluation et du monitoring pour maintenir la valeur des stocks ou des équipements industriels en garantie ;

des financements d’un montant significatif, permis par deux sûretés de premier rang, le gage avec dépossession sur les stocks ou la location financière pour les équipements.

François Drouin est le président du conseil de surveillance de la société GAGEO Asset Finance Services.

A propos de CCR :

Le Groupe CCR, détenu par l’Etat et fort d’une expérience de plus de 70 ans en réassurance publique et de marché propose, pour CCR et avec la garantie de l’Etat, des couvertures contre les catastrophes naturelles et les risques non assurables aux compagnies d’assurances opérant en France et pour CCR Re, des services de réassurance de marché en branches Vie, Non-Vie et Spécialités, en France et à l’international. En tant qu’investisseur institutionnel, CCR contribue au financement de l’économie et à l’innovation financière avec Gagéo, en private equity et en investissant dans des fonds de dépollution, des fonds Climat et des fonds à impact.