Première coopération ciblée avec le gouvernement pour accélérer la numérisation et la connectivité rurale

Financement du secteur privé de 6,5 milliards FCFA convenu avec la Société Générale Tchad

La BEI soutient l’adhésion du Tchad à l’Agence africaine d’assurance commerciale, ce qui améliorera le commerce et les investissements du pays

La Banque européenne d'investissement (BEI) a approuvé aujourd'hui trois nouvelles initiatives pour renforcer le développement économique et social à travers le Tchad. Cela comprend le premier soutien ciblé de la BEI pour la numérisation et la connectivité rurale dans le pays, le premier programme de financement du secteur privé de la BEI pour accélérer les investissements des entreprises et aider les entreprises des secteurs du Tchad les plus touchés par le COVID-19 et permettre au Tchad de bénéficier de l'adhésion de l’Agence pour l’Assurance du Commerce en Afrique en facilitant les échanges et les investissements.

Les initiatives de transformation numérique et d’investissement dans les entreprises soutenues par la Banque européenne d’investissement, l’institution de financement à long terme de l’Union européenne et la plus grande banque publique internationale du monde, ont été officiellement approuvées à N’Djamena.

L'événement de lancement a réuni le Dr Issa Doubragne, Ministre de l’Economie, de la Planification du Développement et de la Coopération internationale, Magloire N'Guessan, Directeur Général de la Société Générale Tchad, Nikolaos Milianitis, Chef de la Représentation régionale de la BEI pour l’Afrique centrale et Zissimos Vergos, Chargé d’Affaires, a.i. et Silvia Severi, Chef de Ccoopération de la Délégation de l'Union européenne au Tchad.

Manuel Moses, PDG de l'Agence pour l’Assurance du Commerce en Afrique (ACA), ainsi que l'équipe de direction, ont participé par vidéoconférence à partir de Nairobi, au Kenya.

« Les accords signés aujourd’hui garantiront que les entrepreneurs, les agriculteurs et les familles à travers le Tchad bénéficieront d’une meilleure connectivité et investissements commerciaux dans les années à venir. La République du Tchad se félicite du solide soutien manifesté par la Banque européenne d’investissement et l’engagement de Team Europe en appui au développement des investissements du secteur privé, du commerce et de l’infrastructure numérique. Ce nouvel investissement renforcera la résilience du Tchad face à l’impact économique et social du COVID-19 et débloquera le développement durable dans les années à venir. » a déclaré le Ministre Issa Doubragne, Ministre de l’Economie, de la Planification du Développement et de la Coopération internationale.

« La Banque européenne d’investissement est le partenaire du Tchad depuis 53 ans et marque aujourd’hui une nouvelle ère dans cette longue histoire de coopération. Dans le cadre de la réponse mondiale de Team Europe, la BEI renforce son soutien pour accélérer les investissements du secteur privé au Tchad et dans toute l'Afrique afin d'aider les entreprises africaines à mieux relever les défis du COVID-19.

La BEI a conclu notre premier soutien direct à l'investissement des entreprises au Tchad, en partenariat avec la Société Générale et notre première coopération ciblée pour permettre au Tchad de bénéficier d'une digitalisation accrue dans les années à venir. Nous sommes également heureux de permettre au Tchad de rejoindre l'Agence pour l’Assurance du Commerce en Afrique, qui facilitera et débloquera les investissements dans les années à venir. La Banque européenne d'investissement est un partenaire pour le Tchad, pour le Sahel et pour l'Afrique. » a déclaré Ambroise Fayolle, Vice-Président de la Banque européenne d'investissement.

L'Union européenne et ses États membres, notre «Team Europe», continuent de soutenir le Tchad dans ses efforts pour lutter contre l'impact sanitaire, social et économique du COVID-19 et progresser vers la construction d'une économie plus résiliente et inclusive. Nous convenons tous que l'impact et le succès de ces initiatives de financement sont également associés à un dialogue continu et bien structuré du secteur privé public autour du climat d'investissement, de l'environnement propice aux affaires et de la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Ce qui n’est pas toujours clair, c’est que ces initiatives de financement s’accompagnent de la mobilisation d’une expertise de classe mondiale dans les services numériques, financiers, commerciaux et environnementaux bénéficiant directement au secteur privé du pays. Le travail accompli par l’équipe de la Banque européenne d’investissement et le plan d’investissement à long terme des initiatives actuelles est une démonstration ferme de l’engagement à long terme de la «Team Europe» en Afrique centrale et au Sahel », a déclaré Zissimos Vergos, Chargé d’Affaires, a.i. de la Délégation de l'Union européenne au Tchad.

Aider à connecter le Tchad au reste du monde

Trois études de faisabilité, le premier soutien de la BEI à la numérisation au Sahel, décriront comment fournir un Internet à haut débit, des télécommunications améliorées et une meilleure connectivité pour les communautés rurales éloignées et soutiendront le plan du gouvernement visant à doubler la contribution économique des TIC dans les années à venir.

« Un investissement à fort impact dans la digitalisation est essentiel pour renforcer la croissance économique future et le progrès social dans le Tchad sans littoral. La nouvelle coopération avec la Banque européenne d'investissement permettra au Tchad de bénéficier d'une expertise technique et des meilleures pratiques dans le secteur numérique. Mes collègues et moi avons hâte de travailler avec la BEI dans les mois et les années à venir. » a déclaré Dr Idriss Bachar Saleh, Ministre des Postes et de l’Economie numérique.

Programme d'investissement de 6,5 milliards FCFA lancé avec la Société Générale

Ce nouveau financement fait partie du soutien universel de la Banque européenne d’investissement au développement du secteur privé et de l’aide ciblée aux entreprises africaines confrontées à des défis économiques, sociaux et sanitaires et à la pandémie COVID-19. Le nouveau dispositif est disponible immédiatement et sera géré par la Société Générale au Tchad. Les 6,5 milliards de FCFA comprendront le fonds de roulement, permettront un soutien accru aux projets d'investissement et incluront des conditions de décaissement plus flexibles pour refléter les défis aigus et soudains auxquels les entreprises africaines sont confrontées.

Depuis le lancement du plan stratégique « Grow with Africa » en 2017, la Société Générale a multiplié les initiatives visant à renforcer la croissance durable et solide des PME africaines. En tant que partenaire de premier plan des entreprises locales, la Société Générale contribue chaque jour au financement de l'économie. Ce nouveau partenariat avec la BEI renforcera notre financement des PME et soutiendra la croissance économique au Tchad. » a affirmé Magloire N’Guessan, Directeur Général de la Société Générale Tchad.

Permettre au Tchad d’adhérer à l'Agence pour l’Assurance du Commerce en Afrique

Alors que les pays africains commencent à construire des tampons contre les retombées économiques négatives probables du COVID-19, la capacité d'assurance-investissement est considérée comme un élément essentiel du soutien financier qui sera nécessaire pour mieux protéger les économies de nombreux pays africains. Le manque d'assurance-investissement sur la plupart des marchés africains freine les investissements vitaux, à la fois en actions et en dette, et limite le commerce transfrontalier de manière optimale. Ces derniers mois, les défis économiques accrus liés à la pandémie du COVID-19 ont aggravé la pénurie d'assurance commerciale en Afrique.

La BEI fournit 15 millions d'euros pour permettre au Tchad de rejoindre l'Agence pour l’Assurance du Commerce en Afrique. Devenir un pays membre à part entière permettra aux investisseurs de créer plus facilement et à moindre coût des emplois, d'étendre leur activité commerciale et de fournir une énergie propre.

« Cette initiative est un parfait exemple de la stratégie intégrée que la Banque européenne d’investissement (BEI) continue d’adopter pour soutenir le développement en Afrique. Véritable partenaire du continent, nous sommes fiers de la collaboration continue avec la BEI, qui a lancé en novembre 2019 un mécanisme de financement concessionnel pour financer le capital-actions de l'adhésion à l'ACA pour le Burkina Faso, le Cameroun, le Tchad, le Niger, le Sénégal et le Togo. Cette facilité garantit que davantage de pays à travers l'Afrique ont accès à la capacité d'assurance nécessaire pour soutenir les investissements, le commerce intra-africain et pour atténuer les risques émergeant de la pandémie COVID-19”. A noté Manuel Moses, PDG de l'Agence pour l’Assurance du Commerce en Afrique

Le manque d'assurance-investissement dans la plupart des marchés africains freine les investissements vitaux, à la fois en actions et en dette, et restreint le commerce transfrontalier. Ces derniers mois, les défis économiques accrus liés à la pandémie du COVID-19 ont aggravé la pénurie d'assurance commerciale en Afrique.

La présence de l’ACA est donc plus que jamais un élément clé de la capacité de nombreux pays à rester des destinations d’investissement attractives.

Informations générales

A propos de Société Générale

Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle diversifié et intégré, le Groupe allie solidité financière, dynamique d’innovation et stratégie de croissance durable et responsable. Engagée dans les transformations positives des sociétés et des économies, Société Générale agit chaque jour avec ses équipes pour construire ensemble, avec ses clients, un avenir meilleur et durable en apportant des solutions financières responsables et innovantes.

Acteur important de l’économie réelle depuis plus de 150 ans avec un ancrage solide en Europe et connecté au reste du monde, Société Générale emploie plus de 138 000 collaborateurs dans 62 pays et accompagne au quotidien 29 millions de clients particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels à travers le monde, en offrant une large palette de conseils et de solutions financières sur mesure qui s’appuie sur trois pôles métiers complémentaires :

la Banque de détail en France avec les enseignes Société Générale , Crédit du Nord et Boursorama qui offrent des gammes complètes de services financiers avec un dispositif omnicanal à la pointe de l’innovation digitale ;

, Crédit du Nord et Boursorama qui offrent des gammes complètes de services financiers avec un dispositif omnicanal à la pointe de l’innovation digitale ; la Banque de détail à l’international, l’assurance et les services financiers aux entreprises, avec des réseaux présents en Afrique, Russie, Europe centrale et de l’est, et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés;

aux entreprises, avec des réseaux présents en Afrique, Russie, Europe centrale et de l’est, et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés; la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs, avec ses expertises reconnues, positions internationales clés et solutions intégrées.

Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (World and Europe), FTSE4Good (Global et Europe), Euronext Vigeo (Monde, Europe et Eurozone), 4 des indices STOXX ESG Leaders, MSCI Low Carbon Leaders Index.

À propos de Société Générale Tchad

Plus large réseau bancaire du Tchad, Société Générale Tchad assure depuis 1999 un accompagnement quotidien de sa clientèle, dans la réalisation de leurs projets, opérations courantes locales et internationales. Banque relationnelle de référence, Société Générale Tchad peut compter sur l’expertise multisectorielle de ses 215 collaborateurs et une offre commerciale en perpétuelle évolution, pour servir de façon responsable et dynamique, ses 37 000 clients actifs. Sa solidité financière, sa maitrise du marché et sa qualité de service lui ont valu d’être distinguée « Meilleure banque Commerciale » aux Global Banking & Finance Awards de 2018 et 2019.

Avec un Net Promoter Score positif en 2020, Société Générale Tchad confirme son intérêt stratégique pour l’amélioration continue de sa satisfaction clientèle. Engagée dans les transformations positives de l’économie du Tchad, Société Générale Tchad est une entreprise citoyenne précurseur dans l’accompagnement des jeunes entreprises et le développement de l’entrepreneuriat jeune et féminin.

À propos de l’ACA

ACA a été fondée en 2001 par des États africains pour couvrir les risques commerciaux et d'investissement des entreprises faisant des affaires en Afrique. L’ACA fournit principalement des risques politiques, une assurance-crédit et une assurance caution. En 2019, ATI a clôturé l'année avec des expositions de 6,4 milliards de dollars américains et a continué d'afficher des résultats records pour la huitième année consécutive avec une croissance de 132% du bénéfice net par rapport à 2018 en raison de la forte demande pour les solutions d'assurance d'ATI du secteur financier international et de l'Afrique. Gouvernements. Depuis sa création, l'ATI a soutenu 62 milliards de dollars d'investissements et de commerce en Afrique. Et depuis plus d'une décennie, ATI a maintenu une note «A / Stable» pour la solidité financière et le crédit de contrepartie par Standard & Poor's, et en 2019, ATI a obtenu la note A3 / Stable de Moody's.