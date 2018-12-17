Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

SG AFRIQUE CENTRALE FACILITE DE FINANCEMENT

Signature(s)

Montant
40 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Tchad : 10 000 000 €
Congo : 15 000 000 €
Cameroun : 15 000 000 €
Lignes de crédit : 40 000 000 €
Date(s) de signature
31/08/2020 : 10 000 000 €
31/08/2020 : 15 000 000 €
7/09/2020 : 15 000 000 €
Autres liens
Communiqués associés
Cameroun : Société Générale et la BEI s’associent pour financer le développement des PME et débloquent une ligne de crédit dédiée de près de 10 Milliards de Francs CFA
Communiqués associés
Tchad : la BEI soutient la croissance numérique, les investissements du secteur privé et le commerce
Communiqués associés
Tchad : Société Générale Tchad et la BEI débloquent une ligne de crédit de près de 6,5 Milliards de FCFA, pour le développement des PME
Article sur un sujet connexe
Un test de résistance grandeur nature

Fiche récapitulative

Date de publication
17 décembre 2018
Statut
Référence
Signé | 31/08/2020
20170975
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
SG AFRIQUE CENTRALE FACILITE DE FINANCEMENT
SOCIETE GENERALE CAMEROUN,SOCIETE GENERALE CONGO,SOCIETE GENERALE TCHAD SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 40 million
not applicable
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of a regional credit facility with three Central African subsidiaries of Group Société Générale dedicated to the financing of private enterprises in the region with the objective to develop the local private sector.

The project will help the financing of small and medium projects carried out by private enterprises (mostly small and medium sized enterprises).

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Autres liens
Communiqués associés
Cameroun : Société Générale et la BEI s’associent pour financer le développement des PME et débloquent une ligne de crédit dédiée de près de 10 Milliards de Francs CFA
Communiqués associés
Tchad : la BEI soutient la croissance numérique, les investissements du secteur privé et le commerce
Communiqués associés
Tchad : Société Générale Tchad et la BEI débloquent une ligne de crédit de près de 6,5 Milliards de FCFA, pour le développement des PME

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
Cameroun : Société Générale et la BEI s’associent pour financer le développement des PME et débloquent une ligne de crédit dédiée de près de 10 Milliards de Francs CFA
Communiqués associés
Tchad : la BEI soutient la croissance numérique, les investissements du secteur privé et le commerce
Communiqués associés
Tchad : Société Générale Tchad et la BEI débloquent une ligne de crédit de près de 6,5 Milliards de FCFA, pour le développement des PME
Article sur un sujet connexe
Un test de résistance grandeur nature
Autres liens

Photogallery

Mme. Mareme Mbaye Ndiaye, Directeur General, Société Générale Cameroon and M. Nikolaos Milianitis, Head of the EIB Regional Representation to Central Africa exchange contracts for new agreement to support private sector investment across Cameroon.
SG Afrique Centrale Facilité de Financement
©EIB

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes