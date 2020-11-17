Lancé en présence du Ministre Camerounais des PME, ce projet permettra à des centaines de PME de bénéficier de cette facilité pour financer leur développement,

Cette ligne de crédit permettra de financer des investissements ou des besoins en fonds de roulement dans des conditions de décaissement plus souples,

Société Générale et la Banque européenne d’investissement (BEI) annoncent aujourd’hui la signature d’un partenariat en faveur du développement de l’économie camerounaise. Ce financement destiné à aider le secteur privé s’inscrit dans le cadre de l’appui de plus grande ampleur apporté par la BEI en vue de favoriser le développement des PME et de renforcer leur résilience en Afrique et dans le monde entier face aux difficultés économiques, sociales et sanitaires, notamment la pandémie COVID 19.

L’initiative régionale a été officiellement lancée lors d’une cérémonie organisée à Douala en présence d’Achille Bassilekin III, Ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l’Economie Sociale et de l’Artisanat du Cameroun, de Marème Mbaye Ndiaye, Directrice Générale de Société Générale Cameroun, et de Nikolaos Milianitis, Chef de la Représentation de la BEI en Afrique centrale.

« Cette nouvelle ligne de crédit permettra de mobiliser des investissements et de soutenir l’emploi dans le secteur privé sur tout le territoire du Cameroun. Le Cameroun se félicite du soutien solide apporté par Société Générale et la Banque européenne d’investissement aux efforts de développement du Cameroun et du secteur privé. Cet appui permet aux PME camerounaises de renforcer leurs défenses immunitaires face à la récession économique globale qui s’installe dans le sillage de la crise mondiale », a déclaré le Ministre Achille Bassilekin III.

"Les efforts de lutte contre le Covid-19 ne peuvent durablement porter des fruits que dans le cadre d'une approche globale. L'Afrique et l’Europe ont fait le choix de se donner la main pour, ensemble, faire face aux répercussions de cette pandémie, notamment avec un soutien accru au secteur privé qui est l'un des secteurs les plus sinistrés par cette crise sanitaire. L’accord conclu aujourd’hui entre la Société Générale et la Banque européenne d'investissement, entre donc dans ce cadre. La Team Europe (l'UE et ses États membres) espère que l'enveloppe de près de 10 milliards de FCFA (15 millions d’euros), affectée au projet aidera les entreprises camerounaises à relancer leurs activités", a déclaré Sébastien Bergeon, Chargé d'Affaires a.i., Délégation de l’Union européenne au Cameroun.

Le nouveau dispositif est disponible immédiatement et sera géré par Société Générale au Cameroun L’enveloppe de près de 10 milliards de XAF comprendra un soutien aux fonds de roulement, permettra d’accroître l’appui apporté aux projets d’investissement et prévoira des conditions de décaissement plus souples afin de tenir compte des défis aigus et soudains auxquels sont confrontées les entreprises africaines.

Le Groupe Société Générale s’est engagé à travers sa stratégie « Grow with Africa », à renforcer son engagement pour le développement durable du continent Africain sur quatre axes de financements et services : les PME, les infrastructures, l’agriculture et les énergies renouvelables. En ce qui concerne le financement des PME, Société Générale Cameroun a inauguré en 2019, LA MAISON DE LA PME qui se voulait, un lieu d’accompagnement pluridimensionnel des petites et moyennes entreprises. Après un bilan positif, nous allons plus loin et mettons au point ce programme de prêts au secteur privé en partenariat avec la BEI, parce qu’il devient primordial de continuer à assurer l’accès au financement pendant cette période de pandémie, afin de protéger les emplois, débloquer les investissements des entreprises et favoriser la croissance économique » a déclaré Mareme MBAYE NDIAYE, Directeur Général de Société Générale Cameroun.

« Cette nouvelle aide ciblée à l’appui des investissements du secteur privé réunit l’expertise technique et la connaissance approfondie des besoins des entreprises locales de deux partenaires internationaux déterminés à promouvoir des investissements porteurs de transformations dans toute l’Afrique. Le nouveau dispositif permettra aux entreprises locales de faire face aux conséquences du COVID-19 et de continuer à investir et à créer des emplois. Une fois de plus, l’équipe d’Europe permet d’apporter une réponse rapide et efficace aux défis posés par le COVID-19 en coopération avec un partenaire d’envergure mondiale », a déclaré Thomas Östros , vice-président de la Banque européenne d’investissement.

Les entreprises camerounaises des secteurs de l’industrie manufacturière, du commerce, de l’agriculture, du tourisme et des transports pourront bénéficier de cette nouvelle collaboration entre Société Générale et la BEI. Une facilité comparable a déjà été mise en place par les deux institutions au Benin. D’autres sont en cours de concrétisation dans d’autres pays d’Afrique Centrale. De nouvelles initiatives seront annoncées dans les semaines à venir.