Lancé en présence du Ministre Tchadien de l’Economie, ce projet bénéficiera à des centaines de PME évoluant dans les secteurs clés de l’économie locale ;

Cette ligne de crédit permettra de soutenir des investissements ou des besoins en fonds de roulement dans des conditions de décaissement plus souples.

Société Générale et la Banque européenne d’investissement (BEI) annoncent aujourd’hui la signature d’un partenariat en faveur du développement de l’économie Tchadienne. Premier financement direct de la BEI au Tchad, cet accompagnement du secteur privé s’inscrit dans le cadre de l’appui de plus grande ampleur apporté par la BEI en vue de favoriser le développement des PME et de renforcer leur résilience face aux difficultés économiques, sociales et sanitaires, notamment la pandémie COVID 19.

Cette initiative a fait l’objet d’un lancement officiel lors d’une cérémonie organisée à N’Djamena en présence d’Issa Doubragne, Ministre de l’Economie et de la Planification du Développement du Tchad, de Magloire N’Guessan, Directeur Général de Société Générale Tchad, de Nikolaos Milianitis, Chef de la Représentation de la BEI en Afrique centrale et de Zissimos Vergos, Chargé d’Affaires a.i., Délégation de l’Union européenne au Tchad

« Le Tchad se félicite de cette grande première et du soutien solide apporté par Société Générale et la Banque européenne d’investissement aux efforts de développement du Tchad et du secteur privé. Cette nouvelle ligne de crédit va favoriser les investissements et soutenir l’emploi dans le secteur privé sur tout le territoire du Tchad, face à la récession économique globale qui s’installe dans le sillage de la crise mondiale », a déclaré le Ministre Issa Doubragne.

« Les efforts de lutte contre le Covid-19 ne peuvent durablement porter des fruits que dans le cadre d'une approche globale. L'Afrique et l’Europe ont fait le choix de se donner la main pour, ensemble, faire face aux répercussions de cette pandémie, notamment avec un soutien accru au secteur privé qui est l'un des secteurs les plus sinistrés par cette crise sanitaire. L’accord conclu aujourd’hui entre la Société Générale et la Banque européenne d'investissement, entre donc dans ce cadre. La Team Europe (l'UE et ses États membres) espère que l'enveloppe de près de 6,5 milliards de FCFA (10 millions d’euros), affectée au projet aidera les entreprises Tchadiennes à relancer leurs activités », a déclaré Zissimos Vergos, Chargé d’Affaires a.i., Délégation de l’Union européenne au Tchad.

L’enveloppe de près de 6,5 milliards de XAF détenue par Société Générale Tchad, comprendra un soutien aux fonds de roulement, permettra d’accroître l’appui apporté aux projets d’investissement et prévoira des conditions de décaissement plus souples afin de tenir compte des défis aigus et soudains auxquels sont confrontées les entreprises africaines.

« Depuis le lancement en 2017 de son plan stratégique Grow with Africa, Société Générale multiplie les initiatives de soutien d’un développement pérenne et solide des PME en Afrique. Partenaire privilégié du tissu entrepreneurial local, Société Générale Tchad donne quotidiennement corps à cette ambition de financement de l’économie. Cet engagement pris aux côtés de la BEI servira à accroitre la capacité de financement des Petites et Moyennes Entreprises et favorisera la croissance économique du pays ». a déclaré Magloire N’Guessan, Directeur Général de Société Générale Tchad.

« Le nouveau dispositif permettra aux entreprises locales de faire face aux conséquences du COVID-19 et de continuer à investir et à créer des emplois. Cette nouvelle aide ciblée à l’appui des investissements du secteur privé réunit l’expertise technique et la connaissance approfondie des besoins des entreprises locales de deux partenaires internationaux déterminés à promouvoir des investissements porteurs de transformations dans toute l’Afrique. Une fois de plus, l’équipe d’Europe permet d’apporter une réponse rapide et efficace aux défis posés par le COVID-19 en coopération avec un partenaire d’envergure mondiale », a déclaré Ambroise Fayolle, vice-président de la Banque européenne d’investissement.

Les entreprises Tchadiennes des secteurs de l’industrie manufacturière, du commerce, de l’agriculture, du tourisme et des transports pourront bénéficier de cette nouvelle collaboration entre Société Générale et la BEI. Une facilité comparable a déjà été mise en place par les deux institutions au Benin et au Cameroun. D’autres sont en cours de concrétisation dans d’autres pays d’Afrique et seront annoncées lors des jours à venir.

Informations générales

