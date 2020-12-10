©FG Trade/ Getty Images

La BEI et le FEI vont accorder à ING une garantie de 795 millions d’EUR qui facilitera l’octroi de nouveaux prêts aux PME et aux entreprises de taille intermédiaire (ETI) néerlandaises afin d’atténuer les effets de la crise du coronavirus.

Cette opération de titrisation synthétique en faveur d’ING fait partie de la réaction du Groupe BEI face à la pandémie de COVID-19, annoncée en mars , et qui est destinée à aider les entreprises à surmonter la crise actuelle.

Une partie de l’opération bénéficie de l’appui du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), pilier central du Plan d’investissement pour l’Europe de la Commission européenne.

Le Groupe BEI, qui comprend la BEI et le FEI, va garantir les tranches senior et mezzanine qui font l’objet des prêts accordés par ING pour promouvoir l’octroi de nouveaux prêts aux PME et ETI néerlandaises, contribuant ainsi à atténuer l’impact de la pandémie de COVID-19. Dans le cadre d’une opération de titrisation de 795 millions d’EUR — volume le plus élevé jamais atteint pour une titrisation synthétique du Groupe BEI — bénéficiant d’une garantie du FEI et d’une contre-garantie de la BEI, ainsi que de l’appui du Plan d’investissement pour l’Europe, ING s’est engagée à accorder plus de 1,1 milliard d’EUR de nouveaux prêts aux PME et aux ETI en ces temps difficiles pour l’économie. Conformément aux accords conclus entre ING et le Groupe BEI, des conditions de prêt favorables s’appliqueront à 702 millions d’EUR de ce montant total.

Ruud van Dusschoten, directeur général d’ING (Pays-Bas) : « Nous sommes heureux d’annoncer aujourd’hui cette opération novatrice et importante avec la BEI et le FEI, et qui bénéficie du soutien de l’UE. Pour la prochaine phase de la crise du coronavirus, il est d’autant plus important d’inciter les entreprises néerlandaises qui disposent d’une bonne assise sur le marché et d’une situation financière saine à reprendre leurs programmes d’investissement et à rechercher de nouvelles possibilités de croissance. Cette opération nous permettra d’accorder à notre clientèle de PME et d’ETI un volume substantiel de nouveaux prêts et contrats de crédit-bail à un taux d’intérêt favorable dans le but de promouvoir ces nouvelles possibilités d’investissement et de croissance. »

Paolo Gentiloni, commissaire européen aux affaires économiques : « Les PME, particulièrement touchées par la crise, ont de tout temps eu des difficultés pour accéder aux financements bancaires. Grâce à la garantie du Groupe BEI, appuyée par le Plan d’investissement pour l’Europe, ING débloquera un volume significatif de prêts supplémentaires en faveur des PME néerlandaises. Il s’agit là d’un autre signe clair de notre engagement à aider les entreprises de toutes tailles à traverser cette période difficile. »

« ING est un partenaire proche du Groupe BEI depuis 2009 », explique Christian Thomsen, vice-président de la BEI. « Maintenant que les enjeux sont plus importants que jamais pour l’économie de l’UE, nous sommes heureux d’avoir à nouveau noué un partenariat avec ING et de transformer ces garanties en nouveaux prêts pour les entreprises touchées par la pandémie. Les PME demeurent l’épine dorsale de nos économies et elles ont besoin de tout le soutien que nous pouvons leur apporter. »

Alain Godard, directeur général du FEI : « Cette opération montre que l’Europe est là quand il faut agir. Le FEI et la BEI ont déployé des efforts considérables pour mobiliser rapidement des ressources et permettre à des intermédiaires tels qu’ING de mettre à disposition de nouveaux prêts pendant la pandémie de COVID-19. Nous sommes heureux de pouvoir compter sur ING et de soutenir, de concert avec elle, les PME et les ETI néerlandaises pour qu’elles puissent faire face à la tempête que nous essuyons actuellement. »

ING conservera une tranche premières pertes du portefeuille garanti, le FEI couvrant les tranches senior et mezzanine. La BEI, quant à elle, fournira une contre-garantie au FEI pour la tranche mezzanine et pour une partie de la tranche senior. La garantie de la BEI couvrant la tranche mezzanine bénéficie de l’appui du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), pilier central du Plan d’investissement pour l’Europe de la Commission européenne.

ING est une institution financière d’envergure mondiale fortement implantée en Europe. Elle offre des services bancaires via son entité opérationnelle, ING Bank. L’objectif d’ING Bank est de donner les moyens à ses clients de conserver une longueur d’avance dans la vie comme dans les affaires. ING Bank emploie plus de 53 000 collaborateurs qui offrent des services bancaires de détail et de gros à leurs clients dans plus de 40 pays.

Les actions d’ING Group sont cotées aux Bourses d’Amsterdam (INGA NA, INGA.AS), de Bruxelles et de New York (ADR : ING US, ING.N).

La durabilité fait partie intégrante de la stratégie d’ING, comme le montrent le classement de Sustainalytics, qui la place parmi les chefs de file du secteur bancaire en la matière, et la classification en catégorie « A » dans l’univers de notation de MSCI. Les actions du groupe ING sont incluses dans les grands produits axés sur les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) des principaux fournisseurs d’indices que sont STOXX, Morningstar et FTSE Russell.