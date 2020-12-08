© IDNOW

Les fonds appuieront les activités de recherche-développement et l’expansion internationale d’IDnow.

Le financement est accordé par la banque de l’UE au titre du Plan d’investissement pour l’Europe.

La Banque européenne d’investissement (BEI) appuiera la croissance d’IDnow, la plateforme allemande de vérification de l’identité, à l’aide d’un prêt de 15 millions d’EUR. IDnow est spécialisée dans les services sécurisés de vérification de l’identité automatisée à distance et assistée par vidéo et de signature électronique. Elle permet aux entreprises d’acquérir de nouveaux clients et de gérer leurs transactions plus rapidement et plus facilement, tout en respectant les règlements relatifs à la connaissance des clients et à la lutte contre le blanchiment des capitaux (LBC). Les investissements soutiendront principalement les activités de recherche-développement (R-D) ainsi que la croissance à l’international d’IDnow.

Le prêt relève du Mécanisme de financement de la croissance européenne (EGFF pour European Growth Finance Facility), un produit bénéficiant de la garantie du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS). L’EGFF est un produit conçu pour combler les déficits de quasi-fonds propres liés aux défaillances structurelles de marché dans toute l’Union européenne en ce qui concerne l’apport de capital-risque adéquat aux entreprises en phase avancée de développement qui nécessitent ce type de financement. En effet, ces petites et moyennes entreprises (PME) et entreprises de taille intermédiaire européennes souffrent d’un manque systémique de possibilités de financements de taille importante et non dilutifs pour leurs investissements de croissance, tant matériels qu’immatériels. L’avantage du recours au FEIS dans ce cas spécifique est le net renforcement de la capacité de la Banque à supporter le risque.

Le FEIS est le pilier central du Plan d’investissement pour l’Europe, dans le cadre duquel la BEI et la Commission européenne collaborent en tant que partenaires stratégiques, et les opérations de financement de la BEI dynamisent la compétitivité de l’économie européenne. Il est doté d’un service de conseil – la plateforme européenne de conseil en investissement – qui permet à des promoteurs de projets publics et privés de structurer leurs investissements de manière plus professionnelle.

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI chargé des opérations en Allemagne et du FEIS : « IDnow, nouvel emprunteur pour la Banque, dépend étroitement d’investissements importants en matière de R-D et liés à la commercialisation. L’opération illustre parfaitement la manière dont la banque de l’UE, avec le soutien du Plan d’investissement pour l’Europe, peut faciliter le développement de l’innovation, en particulier dans des domaines stratégiques sensibles comme la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ou encore la cybersécurité, qui revêtent la plus haute importance pour l’Union européenne et son économie. »

Paolo Gentiloni, commissaire européen chargé de l’économie : « À l’heure où nos interactions évoluent toujours davantage vers des formes en ligne, il n’a jamais été aussi important de renforcer la sécurité des données et de prévenir la fraude. Et il est juste que le Plan d’investissement pour l’Europe contribue à ces efforts. Le soutien apporté à la plateforme allemande IDnow lui permettra d’élargir ses services de vérification de l’identité numérique des clients et des partenaires commerciaux. Nous investissons dans un environnement commercial en ligne plus sûr, ce qui relève des objectifs de notre stratégie en matière de finance numérique. »

Joe Lichtenberger, directeur financier d’IDnow : « IDnow a connu une forte accélération de la demande de ses services de vérification d’identité dans de nombreux secteurs d’activités et pays, la pandémie de COVID-19 ayant considérablement augmenté les besoins en matière de services numériques. La structure de financement souple proposée par la BEI nous permettra d’accélérer nos investissements dans le développement de la plateforme afin de tirer parti de ces possibilités. La BEI est un partenaire idéal qui peut nous aider à devenir le principal fournisseur européen dans le domaine de la vérification de l’identité. »

Informations générales

À propos d’IDnow

Avec sa plate-forme de vérification d’identité en tant que service (IVaaS), IDnow a pour objectif de rendre le monde connecté plus sûr. La vérification d’identité inviolable d’IDnow est utilisée dans les différents secteurs d’activité où les interactions avec les clients en ligne nécessitent un haut degré de sécurité. IDnow a recours à l’intelligence artificielle pour vérifier toutes les caractéristiques de sécurité des documents d’identité et peut donc détecter de manière fiable les documents falsifiés. Potentiellement, l’identité de plus de 7 milliards de clients de 193 pays différents peut être vérifiée en temps réel. Outre la sécurité, l’accent est également mis sur une application simple pour le client. Obtenant cinq étoiles sur cinq sur le portail d’évaluation des clients Trustpilot, la technologie IDnow est particulièrement conviviale.

IDnow couvre un large éventail de cas d’utilisation, tant dans les secteurs réglementés en Europe que pour des modèles commerciaux numériques totalement nouveaux dans le monde entier. La plateforme permet d’adapter le flux d’identité aux différentes exigences régionales, juridiques et commerciales, au cas par cas.

IDnow est soutenu par les capital-risqueurs Corsair Capital, BayBG, Seventure Partners et G+D Ventures ainsi que par un consortium d’investisseurs providentiels de renom. Son portefeuille de plus de 250 clients comprend des entreprises internationales de premier plan dans divers secteurs, telles que la Bank of Scotland, BNP Paribas, Commerzbank, eventim, Sixt, solarisbank, Telefónica Deutschland, UBS et Western Union, ainsi que des entreprises du secteur de la technologie financière telles que Fidor, N26, smava et wefox.