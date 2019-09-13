Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

IDNOW (EGFF)

Signature(s)

Montant
15 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Allemagne : 15 000 000 €
Services : 15 000 000 €
Date(s) de signature
3/12/2020 : 7 500 000 €
3/12/2020 : 7 500 000 €
Autres liens
Related public register
26/01/2021 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - IDNOW (EGFF)
Related EFSI register
19/08/2020 - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Communiqués associés
Allemagne : la BEI octroie un financement de 15 millions d’EUR à IDnow

Fiche récapitulative

Date de publication
11 janvier 2021
Statut
Référence
Signé | 03/12/2020
20190650
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
IDNOW (EGFF)
IDNOW GMBH
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 15 million
EUR 48 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

IDnow provides remote secure auto and video identification and electronic signature services. This enables companies to acquire customers and manage transactions faster and easier, while complying with regulations such as Know Your Client (KYC) and Anti-Money Laundering (AML). The investment will primarily support research and development (R&D) activities as well as the international growth of the company.

IDnow is an innovative growth stage company, which plans to scale up its activity by reaching new clients and continuously improving its technology and solutions. The EIB financing will support the company in its R&D investments as well as its international expansion.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project activities do not fall under the Annexes I or II of the EU Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU. The project will be carried out in existing facilities, already authorised, that will not change their scope due to the project. As such, the project activities are not subject to a mandatory environmental impact assessment (EIA).

The Promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting entity, and thus is not subject to EU rules on public procurement. Under these conditions, the procurement procedures followed by the Promoter are suitable for the project.

Documents liés
26/01/2021 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - IDNOW (EGFF)
19/08/2020 - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Autres liens
Communiqués associés
Allemagne : la BEI octroie un financement de 15 millions d’EUR à IDnow

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - IDNOW (EGFF)
Date de publication
26 Jan 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
123926872
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20190650
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Date de publication
13 Sep 2019
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
122912044
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20180667
Dernière mise à jour
19 Aug 2020
Secteur(s)
Services
Pays
Bulgarie, Kenya, Ghana, Mexique, Philippines
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
26/01/2021 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - IDNOW (EGFF)
Related EFSI register
19/08/2020 - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Autres liens
Fiche récapitulative
IDNOW (EGFF)
Fiche technique
IDNOW (EGFF)
Communiqués associés
Allemagne : la BEI octroie un financement de 15 millions d’EUR à IDnow

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
Allemagne : la BEI octroie un financement de 15 millions d’EUR à IDnow
Autres liens
Related public register
26/01/2021 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - IDNOW (EGFF)
Related EFSI register
19/08/2020 - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes