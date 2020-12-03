© Worldsensing

La banque de l’UE soutient la stratégie de R-D de l’entreprise en expansion axée sur une croissance innovante et la progression sur le marché.

Loadsensing, le produit de l’entreprise, améliore la fiabilité, l’efficacité et la sécurité des infrastructures d’importance critique grâce à un suivi des ouvrages dans le secteur de l’extraction minière, de la construction et du transport ferroviaire.

Le projet, qui bénéficie d’un soutien au titre du Plan d’investissement pour l’Europe, devrait se traduire par la création de 50 emplois hautement qualifiés dans le domaine de la R-D.

La Banque européenne d’investissement (BEI) va accorder un financement 10 millions d’EUR à l’appui de la stratégie de R-D de l’entreprise espagnole en expansion Worldsensing ; pionnier largement reconnu de l’Internet des objets (IoT), Worldsensing, qui opère dans plus de 60 pays, centre ses activités sur la conception de solutions IoT pour capteurs de contrôle. Le financement à long terme de la BEI, assorti de conditions avantageuses, soutiendra les efforts d’innovation de Worldsensing qui visent à accroître ses capacités de production, à développer un portefeuille de nouveaux produits et à améliorer son réseau commercial et de distribution. L’accord a été annoncé ce jour lors du Web Summit par Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI, et David Deprez, directeur financier de Worldsensing.

Grâce à l’appui de la banque l’UE, cette entreprise de croissance basée à Barcelone poursuivra le développement de son portefeuille de produits Loadsensing, une solution de transmission de données sans fil à couverture étendue, alimentée par batterie, qui permet un suivi pratiquement en temps réel des infrastructures, une amélioration de l’efficacité et la prévention des catastrophes. La solution de surveillance proposée par Worldsensing assure la collecte des données des capteurs de suivi des infrastructures d'importance critique, y compris les bassins de retenue des résidus du secteur minier, ce qui améliore la sécurité des travailleurs qui recueillent habituellement ces données manuellement et des collectivités qui vivent souvent à proximité de ces sites. En outre, le soutien de la BEI permettra à Worldsensing non seulement de contribuer à la préservation des monuments dans les villes et de surveiller l’état des infrastructures urbaines, mais également de créer des environnements de travail plus sûrs et de remédier au manque de résilience des infrastructures en prévoyant les glissements de terrain, les inondations, de même que la fatigue et l’effondrement des infrastructures.

Ricardo Mourinho Félix, vice-président chargé des opérations de la BEI en Espagne : « La préservation de notre patrimoine culturel, la réduction des embouteillages, la création d’environnements de travail plus sûrs et la surveillance de l’état de nos infrastructures ne sont que quelques exemples de ce qui peut être réalisé grâce à la technologie proposée par Worldsensing. Il s’agit d’un très bon exemple de projet dont l’impact améliorera notre vie quotidienne, notre bien-être et notre sécurité. La BEI est heureuse de soutenir la stratégie de RDI de l’entreprise qui vise à poursuivre le développement de ses capteurs de surveillance de la prochaine génération ainsi qu’un large éventail d’applications importantes. Promouvoir ce type de technologies de pointe est essentiel pour la compétitivité de l’économie européenne, non seulement pour faire face à la crise du COVID-19, mais aussi pour relever les défis à long terme auxquels l’Europe est confrontée. Le Web Summit est l’événement idéal pour annoncer ce type de projets novateurs. »

Paolo Gentiloni, commissaire européen chargé de l’économie : « Cet accord conclu entre la BEI et la jeune pousse espagnole Worldsensing, qui bénéficie de l’appui du Plan d’investissement pour l’Europe, montre comment la technologie peut être mise au service de la société. Grâce à ce nouveau financement, Worldsensing mettra au point un système de télésurveillance destiné au suivi des infrastructures critiques telles que les ponts et les ouvrages ferroviaires, ce qui contribuera à prévenir les catastrophes et à sauver des vies. »

David Deprez, directeur financier de Worldsensing : « L’investissement de la BEI va nous permettre d’accélérer le développement de notre solution. En tant que chef de file du marché, nous considérons que la sauvegarde des infrastructures critiques est une mission que Worldsensing est particulièrement bien placée pour mener à bien. À ce stade de notre croissance, le financement de la BEI nous aidera à accroître notre empreinte mondiale et à continuer de faire progresser la résilience et la sécurité des infrastructures grâce à notre réseau de partenaires. »

Parmi les exemples récents de projets où la technologie de Worldsensing a été appliquée figurent de nouveaux projets d’infrastructure tels que l’extension du métro parisien, la surveillance de la réalisation des tunnels dans le cadre de l’extension de la ligne de métro U5 à Francfort (Allemagne) et la surveillance des puits d’eau dans l’une des plus grandes mines à ciel ouvert du monde (Chili).

La BEI finance ce projet de RDI au moyen d’une opération d’amorçage-investissement au titre du prêt-programme Mécanisme de financement de la croissance européenne (EGFF - European Growth Finance Facility), qui relève du Plan d’investissement pour l’Europe. Il s’agit d’un instrument de financement utilisé par la banque de l’UE pour aider des entreprises de premier plan dans des secteurs innovants. Depuis son lancement en 2016, cette initiative a permis l’octroi de plus de 2 milliards d’EUR de financement en faveur de projets dans des secteurs tels que la robotique, l’intelligence artificielle et la biomédecine. Le projet contribuera à la création de 50 nouveaux emplois hautement qualifiés dans la R-D, au siège de Worldsensing, qui est situé à Barcelone (Espagne).

Informations générales

Les prêts d’amorçage-investissement de la BEI

Le prêt d’amorçage-investissement de la BEI est un instrument de financement qui soutient les entreprises innovantes en phase de démarrage et à croissance rapide dans des secteurs technologiques de pointe. Il associe les avantages d’un prêt à long terme à un modèle de rémunération fondé sur la performance de l’entreprise. Les opérations de prêt d’amorçage-investissement contribuent à renforcer le capital économique de l’emprunteur sans diluer la participation des investisseurs existants. Élaboré il y a quatre ans pour répondre aux besoins du marché, ce produit bénéficie de l’appui du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), le pilier financier du Plan d’investissement pour l’Europe.

Worldsensing

Worldsensing est un pionnier mondial dans le domaine de l’internet des objets (IoT). Fondée en 2008, cette entreprise spécialiste des systèmes de surveillance industrielle travaille avec plus de 270 partenaires experts en ingénierie dans plus de 60 pays pour assurer la sécurité grâce au contrôle des infrastructures d’importance critique dans les secteurs de l’exploitation minière, de la construction, du transport ferroviaire et du suivi de l’état des infrastructures. Worldsensing est membre de EIT RawMaterials, qui a été créé et financé par l’EIT (Institut européen d’innovation et de technologie), un organe de l’Union européenne, et fait depuis peu partie de l’Alliance européenne pour les matières premières. L’entreprise, qui compte plus de 80 salariés, possède des bureaux à Barcelone, Londres, Los Angeles et Singapour ; parmi ses investisseurs figurent notamment Cisco Systems, Mitsui & Co, McRock Capital et ETF Partners.

À propos du Web Summit

Le Web Summit est une conférence annuelle consacrée aux technologies qui est organisée à Lisbonne (Portugal) ; elle rassemble plus de 70 000 participants. Elle est considérée comme la plus grande et la plus importante manifestation au monde ayant pour thème les technologies.