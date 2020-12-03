© Bizay

Le financement renforcera la croissance de l’entreprise portugaise et son implantation sur le marché au Portugal, en Europe et en Amérique latine.

Plus de 120 emplois hautement qualifiés seront créés ces quatre prochaines années.

Ces fonds sont fournis au titre du prêt-programme Mécanisme de financement de la croissance européenne (EGFF pour European Growth Finance Facility).

La Banque européenne d’investissement (BEI) investit 20 millions d’EUR dans l’éditeur de logiciels portugais Bizay pour financer le déploiement de son programme de recherche-développement (R-D) et de sa feuille de route de mise au point de produits. L’une des grandes priorités de Bizay sera sa plateforme technologique de commerce en ligne interentreprises, où se vendent principalement des produits personnalisables destinés aux petites et moyennes entreprises (PME), telles que des magasins de détail, des restaurants, des hôtels ou de petites entreprises. Cet accord contribuera également à promouvoir la création d’emplois au Portugal, un aspect fondamental pour le redressement économique post-COVID-19 de l’UE. Il a été annoncé ce jour au Web Summit par Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI, et José Salgado, directeur croissance de Bizay.

Cet accord – qui s’inscrit dans le droit fil de la stratégie de la Commission européenne visant à renforcer la compétitivité et l’innovation dans le domaine des technologies numériques – consolidera le plan global de croissance et d’expansion géographique de Bizay et vise à créer plus de 120 emplois dans les domaines liés au développement technologique et commercial au Portugal au cours des quatre prochaines années.

La plateforme de commerce en ligne de Bizay, disponible dans plus de 20 pays, de l’Europe à l’Amérique latine, propose un vaste catalogue de produits personnalisables, allant des cadeaux d’entreprise aux produits promotionnels, en passant par les emballages, les cartes de visite et les prospectus, tous secteurs confondus. Grâce au soutien de la banque de l’UE, l’entreprise poursuivra la transformation numérique de toutes les étapes de la chaîne d’approvisionnement afin de la rendre plus rentable et plus rapide. Elle utilise des technologies d’intelligence artificielle telles que des algorithmes d’apprentissage automatique de pointe pour l’automatisation des procédures d’appel d’offres dans le domaine du marketing numérique, améliorant ainsi l’efficacité globale du marketing. En outre, le modèle économique de Bizay permet à tout un écosystème de petites entreprises et de sociétés de l’industrie manufacturière de tisser des liens et de tirer profit les unes des autres, en leur donnant accès à un vaste catalogue de produits personnalisables, livrables rapidement et à des prix concurrentiels, qui sont habituellement très coûteux pour les petites entreprises.

La BEI soutiendra par ailleurs les développements technologiques actuels de Bizay, qui concernent notamment des initiatives qui utiliseront des modèles d’apprentissage pour prévoir les volumes de trafic et l’intelligence artificielle pour améliorer le groupement des commandes et enregistrer une nouvelle réduction des coûts de production.

Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI chargé des opérations de la Banque au Portugal : « Le Web Summit est le lieu idéal pour annoncer le soutien de la BEI à Bizay, qui vient souligner l’appui apporté par la banque de l’UE aux secteurs du numérique et de l’innovation au Portugal. Il s’agit d’un projet très important qui renforcera la compétitivité d’un éditeur de logiciels portugais de premier plan et qui témoigne de l’engagement ferme de la BEI en faveur de l’innovation, de la transition numérique et de la création d’emplois de qualité en Europe. Ces éléments seront essentiels pour stimuler une reprise économique solide et inclusive après la crise du COVID-19, l’une des principales priorités de la BEI. »

Paolo Gentiloni, commissaire européen chargé de l’économie : « Grâce au Plan d’investissement pour l’Europe, l’éditeur de logiciels portugais Bizay sera en mesure de poursuivre la transformation numérique de sa chaîne d’approvisionnement. Mieux encore, ce faisant, il créera plus de 120 emplois hautement qualifiés. Ce projet illustre parfaitement la manière dont l’Europe œuvre pour stimuler la compétitivité et l’emploi grâce aux technologies numériques innovantes. »

José Salgado, cofondateur et directeur croissance de Bizay : « Nous sommes très fiers de compter la BEI parmi nos partenaires pour la prochaine étape de notre parcours. Avec son soutien, nous étofferons encore notre programme de R-D. En particulier, nous investirons dans notre technologie d’intelligence artificielle qui met en relation des fabricants industriels et plus de 1 million de PME dans 21 pays. Il s’agit d’une étape importante dans la réalisation de notre objectif, à savoir être la principale plateforme technologique de commerce en ligne interentreprises pour tout type de produits personnalisables. »

Ce prêt d’amorçage-investissement relève du Mécanisme de financement de la croissance européenne (EGFF pour European Growth Finance Facility), un prêt-programme bénéficiant de la garantie du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), qui permet au Groupe BEI d’accroître son soutien aux investissements qui favorisent l’innovation, la croissance économique et l’emploi. Depuis son lancement par la BEI dans le cadre du Plan d’investissement pour l’Europe en 2016, cette initiative a permis l’octroi de plus de 2 milliards d’EUR de financement à des projets dans des secteurs tels que la robotique, l’intelligence artificielle et la biomédecine. Les financements par prêts d’amorçage-investissement de la BEI ciblent des entreprises européennes comptant jusqu’à 3 000 salariés dans les domaines de la biotechnologie et des sciences de la santé, des logiciels et des TIC, de l’ingénierie et de l’automatisation, ainsi que des énergies renouvelables et des technologies propres.

À propos du prêt d’amorçage-investissement de la BEI et du Plan d’investissement pour l’Europe

Le prêt d’amorçage-investissement de la BEI est un instrument de financement qui soutient les entreprises innovantes en phase de démarrage et à croissance rapide dans des secteurs technologiques de pointe. Il associe les avantages d’un prêt à long terme à un modèle de rémunération fondé sur la performance de l’entreprise. Les opérations de prêt d’amorçage-investissement contribuent à renforcer le capital économique de l’emprunteur sans diluer la participation des investisseurs existants. Élaboré il y a quatre ans pour répondre aux besoins du marché, ce produit bénéficie de l’appui du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), le pilier financier du Plan d’investissement pour l’Europe.

Le Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) est le pilier central du Plan d’investissement pour l’Europe. Il fournit des garanties couvrant les premières pertes, ce qui permet à la BEI d’investir dans des projets plus risqués. Les projets et accords qui ont été approuvés pour un financement au titre du FEIS ont permis, à ce jour, de mobiliser 535,4 milliards d’EUR d’investissements.

Informations générales

À propos de Bizay

Bizay, fondée en 2013, est actuellement l’une des principales jeunes pousses technologiques portugaises. Elle dispose d’une plateforme unique et différentielle pour la commercialisation de produits et de services destinés aux PME et aux professionnels. Bizay vise à devenir l’Amazon des PME afin de répondre aux besoins de ces entreprises en ce qui concerne la personnalisation de produits, tels que les produits dérivés, l’emballage et les consommables, les produits de première nécessité, les décorations et les uniformes, présentant une qualité professionnelle mais pour une fraction du coût habituel. Basée au Portugal, Bizay a pour clientes plus d’un million de PME dans 21 pays et compte trois pôles de production en Europe, au Brésil et en Amérique du Nord.

À propos du Web Summit

Le Web Summit est une conférence annuelle consacrée aux technologies qui est organisée à Lisbonne (Portugal) ; elle rassemble plus de 70 000 participants. Elle est considérée comme l’une des plus grandes et des plus importantes manifestations au monde ayant pour thème les technologies.