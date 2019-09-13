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BIZAY (EGFF)

Signature(s)

Montant
20 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Portugal : 20 000 000 €
Services : 20 000 000 €
Date(s) de signature
30/10/2020 : 10 000 000 €
30/10/2020 : 10 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
23 novembre 2020
Statut
Référence
Signé | 30/10/2020
20200202
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
BIZAY (EGFF)
BINARY SUBJECT SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 20 million
EUR 41 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Bizay is a Portuguese company that has developed a tech-based B2B marketplace for customised product, leveraging on the idle capacity of its production partners.

The proposed EIB venture debt financing will help the Promoter develop further software modules for its marketplace platform including through the further development and deployment of artificial intelligence technologies already in use by the company in some key business areas. The EIB financing would also aim to support the Promoter's growth strategy and geographical diversification.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project activities do not fall under the annexes of the EIA Directive 2014/52/EU amending Directive 2011/92/EU, and are therefore not subject to mandatory environmental impact assessments. The activities included in the scope of the project will be performed in existing buildings and are not expected to have any relevant environmental impact.

The project Promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting entity, and is thus not subject to EU rules on public procurement.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BIZAY (EGFF)
Date de publication
28 Nov 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
133402525
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20200202
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
Portugal
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Date de publication
13 Sep 2019
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
122912044
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20180667
Dernière mise à jour
19 Aug 2020
Secteur(s)
Services
Pays
Bulgarie, Kenya, Ghana, Mexique, Philippines
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
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BIZAY (EGFF)
BIZAY (EGFF)
©Bizay

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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