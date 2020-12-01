© Hypo Vorarlberg

Dans le cadre de la réponse du Groupe BEI à la pandémie de COVID-19, la BEI va fournir une garantie allégeant en partie les fonds propres réglementaires de Hypo Vorarlberg

La banque autrichienne utilisera sa capacité accrue pour accorder de nouveaux crédits à l’appui de projets relatifs à l’efficacité énergétique, conformément aux engagements pris par la BEI d’augmenter ses prêts dans le cadre de l’action pour le climat

L’opération du Groupe BEI bénéficie du soutien du Plan d’investissement pour l’Europe

Le Groupe BEI, qui comprend la Banque européenne d’investissement (BEI) et le Fonds européen d’investissement (FEI), a octroyé une garantie sur tranche mezzanine pour un portefeuille de 330 millions d’EUR composé pour l’essentiel de prêts en Autriche accordés par Hypo Vorarlberg Bank AG à des PME et des ETI. Grâce à cet appui financier, Hypo Vorarlberg augmentera ses prêts à sa clientèle de ménages, de PME et d’ETI pour la construction de logements neufs présentant une efficacité énergétique élevée. L’opération arrive à point nommé ; elle s’inscrit dans le cadre de la réponse du Groupe BEI qui vise à soutenir l’économie autrichienne face à la pandémie de COVID-19.

Elle relève du Plan d’investissement pour l’Europe dans le cadre duquel la BEI et la Commission européenne collaborent en tant que partenaires stratégiques dans le but de dynamiser la compétitivité de l’économie européenne. Cette opération souligne par ailleurs l’engagement ferme du Groupe BEI dans le domaine de la titrisation synthétique en Autriche, qui a pour but d’élargir et de diversifier le champ de la coopération afin d’en maximiser l’impact sur l’économie réelle.

Thomas Östros, vice-président de la BEI chargé des opérations de prêt en Autriche, a déclaré à cette occasion : « Cette opération permet clairement de tirer parti des synergies du Groupe BEI et renforce la capacité de Hypo Vorarlberg d’accroître ses prêts en faveur de la construction de nouveaux bâtiments résidentiels à efficacité énergétique élevée. Le nouvel accord témoigne de la détermination du Groupe BEI à respecter son engagement public d’être la banque européenne du climat, dans le droit fil de l’accord de Paris. »

Alain Godard, directeur général du FEI, a commenté l’opération en ces termes : « Le FEI est heureux de signer cette opération de titrisation synthétique avec Hypo Vorarlberg pour appuyer les PME et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) en Autriche et en Allemagne. En ces temps difficiles, il est très encourageant que grâce à la relation étroite nouée avec Hypo Vorarlberg Bank, nous soyons parvenus à alléger les exigences de fonds propres qu’elle doit respecter, ce qui se traduira par l’octroi de nouveaux financements en faveur d’initiatives respectueuses du climat. »

Paolo Gentiloni, commissaire européen chargé de l’économie : « Grâce à l’appui du Plan d’investissement pour l’Europe, Hypo Vorarlberg sera en mesure d’augmenter sa capacité de prêt à sa clientèle de ménages, de PME et d’ETI pour la construction de logements neufs économes en énergie. Cette initiative aidera le secteur du bâtiment durement frappé en ces temps difficiles et contribuera à la réalisation de nos objectifs climatiques. »

Michel Haller, président du conseil d’administration de Hypo Vorarlberg, a déclaré : « La seconde titrisation synthétique de Hypo Vorarlberg renforcera encore son assise financière, créant ainsi une condition préalable essentielle pour que la banque soutienne l’économie régionale. Ainsi, nous pourrons surmonter au mieux la crise liée à la pandémie de COVID-19 et donner une réelle impulsion au secteur de la construction durable. L’instrument de titrisation conçu en collaboration avec la BEI et le FEI est donc, pour la gestion du risque de crédit et du capital de la banque, un outil important et tourné vers l’avenir. »

À propos de Hypo Vorarlberg

Hypo Vorarlberg Bank AG (Hypo Vorarlberg) est une banque régionale qui offre une gamme complète de produits et de services bancaires aux particuliers et aux entreprises. En Autriche, Hypo Vorarlberg s’appuie sur un réseau de 18 agences. Sur le plan international, la banque dessert des clients de la région adjacente du lac de Constance (Allemagne et Suisse) et par l’intermédiaire de ses filiales de crédit-bail du nord de l’Italie (Bolzano).