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HYPO VORARLBERG COVID-19 ENHANCED SUPPORT FOR EE

Signature(s)

Montant
56 100 000 €
Pays
Secteur(s)
Autriche : 56 100 000 €
Industrie : 56 100 000 €
Date(s) de signature
20/11/2020 : 56 100 000 €
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Autriche : le Groupe BEI coopère avec Hypo Vorarlberg pour soutenir les investissements dans le domaine de l’action pour le climat

Fiche récapitulative

Date de publication
25 juin 2020
Statut
Référence
Signé | 20/11/2020
20190901
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
HYPO VORARLBERG COVID-19 ENHANCED SUPPORT FOR EE
HYPO VORARLBERG BANK AG
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 56 million
EUR 150 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists in a loan substitute operation in the form of a guarantee covering the mezzanine tranche on a granular SME portfolio originate by Hypo Vorarlberg. The guarantee instrument is designed to facilitate the financial intermediary to finance new loans dedicated to energy efficiency investments and development of highly energy efficient buildings across Austria.

The aim is to support the financing of new loans targeting the construction of new highly energy efficient buildings and energy efficiency investments in existing buildings.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - HYPO VORARLBERG COVID-19 ENHANCED SUPPORT FOR EE
Date de publication
27 Nov 2024
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
131202749
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20190901
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Autriche
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - HYPO VORARLBERG COVID-19 ENHANCED SUPPORT FOR EE
Date de publication
27 Nov 2024
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
226699779
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20190901
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Autriche
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - HYPO VORARLBERG COVID-19 ENHANCED SUPPORT FOR EE
Date de publication
23 Oct 2020
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
134388644
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20190901
Dernière mise à jour
24 Oct 2020
Secteur(s)
Industrie
Pays
Autriche
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
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27/11/2024 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - HYPO VORARLBERG COVID-19 ENHANCED SUPPORT FOR EE
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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