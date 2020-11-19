© SWSG

La banque de l’UE met 200 millions d’EUR à la disposition de la SWSG

Les ressources sont destinées à appuyer le logement social durable

Un volume total d’investissements mobilisés de 500 millions d’EUR

La Banque européenne d’investissement (BEI), principal bailleur de fonds pour le climat à l’échelle mondiale, soutient dans le cadre du mandat que lui a confié l’Union européenne des projets relatifs à l’efficacité énergétique mais aussi au logement social. Le contrat avec la Stuttgarter Wohnungs- und Städtebaugesellschaft mbH (SWSG) est le premier conclu dans le Land de Bade-Wurtemberg avec une société immobilière.

La BEI appuie des projets qui améliorent la durabilité dans les villes. Parmi les grands axes soutenus figurent notamment l’aménagement urbain intégré, la rénovation urbaine et la mobilité durable, pour n’en citer que quelques-uns. Dans le cadre de ses investissements, la BEI retient toujours parmi ses priorités la nécessité que les projets profitent à tous les citoyens et citoyennes. La BEI et la SWSG ont signé un contrat portant sur le financement de projets de construction et de modernisation de logements locatifs mis en œuvre par la filiale municipale sur la période s’étendant jusqu’à 2024 et qui représentent un volume d’investissement de 500 millions d’EUR.

Sandrine Croset, directrice à la BEI : « Par ses travaux, la SWSG apporte une contribution significative dans le domaine du logement social tout en attachant de l’importance à la durabilité. De cette manière, elle répond en même temps à deux de nos critères d’admissibilité. » Samir M. Sidgi, directeur général de la SWSG, confirme : « Nous sommes heureux que la BEI soutienne l’action de la SWSG. Cet appui nous permettra d’avancer encore dans la mission que nous a confiée la ville de Stuttgart et de mettre à la disposition des citoyens et citoyennes les logements abordables dont ils ont grand besoin. »

Informations générales

À propos de la SWSG

La Stuttgarter Wohnungs- und Städtebaugesellschaft mbH (SWSG), qui est propriétaire d’un parc immobilier de quelque 18 500 logements locatifs, compte parmi les sociétés municipales les plus grandes et économiquement les plus fortes du pays. Dans le cadre de la mission que lui a confiée la capitale du Land, la ville de Stuttgart, la SWSG met à disposition des logements agréables à vivre et abordables. Elle revendique comme objectif de préserver et de renforcer l’attrait résidentiel de Stuttgart. Les quelque 170 collaborateurs qu’emploie la SWSG possèdent non seulement une vaste expérience de la gestion des actifs existants, mais également de la réalisation de projets de construction, ainsi que de la rénovation et de l’aménagement urbain. L’aménagement des quartiers revêt également une grande importance.