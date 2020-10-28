© Shutterstock

130 millions d’EUR à l’appui des mesures d’ALTUM visant à aider les entreprises lettonnes à faire face aux conséquences économiques de la pandémie de COVID-19

Opération signée début juillet, qui, à ce jour, a permis de soutenir plus de 470 entreprises lettonnes notamment grâce à des taux d’intérêt plus bas et à des horizons de remboursement plus longs

En collaboration avec le ministère letton de l’économie, Altum a lancé à la mi-mars un programme de prêts destinés à financer les besoins en fonds de roulement face à la pandémie de COVID-19. Doté de 200 millions d’EUR, ce mécanisme a vocation à soutenir les entreprises lettonnes touchées par la crise du COVID-19. Dans l’optique de renforcer les capacités de ce programme en matière de préservation des entreprises et de l’emploi en Lettonie, la Banque européenne d’investissement a prêté 80 millions d’EUR de financements « COVID-19 » à ALTUM au mois de juillet dernier. L’État letton a mis 50 millions d’EUR supplémentaires à disposition. Jusqu’à présent, ce financement européen a aidé ALTUM à soutenir 475 entreprises lettonnes, sauvegardant ainsi plus de 1 580 emplois.

Thomas Östros, vice-président de la BEI : « Les petites et moyennes entreprises joueront un rôle essentiel dans la rapidité avec laquelle la Lettonie se relèvera de la crise économique actuelle. L’État letton et ALTUM font tout leur possible pour soutenir les PME, et la BEI est heureuse de pouvoir apporter son concours à ce programme. Depuis la signature du contrat de financement en août, nous constatons déjà les effets positifs du programme. Nous continuerons à soutenir ALTUM, un partenaire de longue date de la BEI, chaque fois que nous le pourrons. »

Reinis Bērziņš, président du conseil d’administration d’ALTUM : « Avec l’aide de l’État et de la BEI, ALTUM apporte une assistance rapide aux entreprises afin de les aider à faire face aux difficultés causées par les incidences négatives de la pandémie de COVID-19. Depuis le début de la crise, l’effet positif combiné de tous les instruments financiers d’ALTUM sur l’économie est supérieur à 625 millions d’EUR et croît chaque jour. C’est une bonne chose que nous puissions poursuivre notre collaboration fructueuse avec la BEI pour soutenir les petites et moyennes entreprises lettonnes et contribuer à sauvegarder de nombreux emplois. »/

Le programme soutenu par la BEI consiste en des prêts à court terme (trois ans au maximum) aux entreprises lettonnes qui sont pénalisées par un recul substantiel de leur activité et qui ont dès lors besoin d’un appui sous la forme de la mise à disposition de liquidités. Les fonds de la BEI ont permis à ALTUM d’aider les PME rapidement avec des conditions financières avantageuses, comme des taux d’intérêt plus bas et des durées ou des différés de remboursement plus longs.

Informations générales

Ces cinq dernières années, la BEI a accordé plus de 460 millions d’EUR de financements à l’appui de projets lettons. Les relations de la BEI avec ALTUM remontent à 2009, lorsqu’un prêt de 100 millions d’EUR a été signé avec Latvijas Hipoteku un Zemes Banka, l’organisme qui précédait ALTUM. Face à la crise actuelle, la BEI et sa filiale, le FEI, mettent des prêts, des garanties, des opérations de titrisation, des fonds propres et d’autres instruments financiers à la disposition essentiellement des petites et moyennes entreprises afin d’apporter leur aide aux pans de l’économie et du secteur de la santé de l’UE qui ont le plus souffert.

ALTUM est une institution publique de financement du développement qui propose des aides d’État à différents groupes cibles par le biais d’outils financiers (prêts, garanties de crédit, investissements dans des fonds de capital-risque, etc.). Elle élabore et met en œuvre des programmes d’aides d’État pour compenser les lacunes du marché qui ne peuvent être comblées par les institutions financières privées. En juin 2017, Moody’s a attribué la notation internationale Baa1 à ALTUM, ce qui reflète la solide stabilité financière de l’institution.