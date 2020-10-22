© Shutterstock

La Banque européenne d'investissement (BEI) et l’Instituto de Crédito Oficial (ICO) et PSA Financial Services Spain, E.F.C., S.A. (ci-après « PSA Finance ») unissent leurs forces afin de soutenir les petites et moyennes entreprises (PME) et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) espagnoles touchées par la crise du coronavirus. À cette fin, la BEI et l’ICO souscriront plusieurs tranches d’une opération de titrisation d’un portefeuille de nouveaux prêts aux particuliers constitué par PSA Finance, une coentreprise entre Banque PSA Finance (50 %) et Santander Consumer Finance (SCF) (50 %) axée sur le financement de véhicules. La banque de l’UE mettra à disposition un montant de 250 millions d’EUR que l’ICO complètera par une contribution supplémentaire de 100 millions d’EUR.

La participation de la BEI et de l’ICO à cette opération de titrisation permettra à PSA Finance de mettre 350 millions d’EUR à la disposition de PME afin de répondre aux besoins de liquidités du tissu entrepreneurial espagnol, tout en soutenant le secteur automobile et en encourageant l’adoption de véhicules à faibles émissions en Espagne.

Le financement octroyé par la BEI s’inscrit dans le cadre des initiatives mises en œuvre en mars dernier en vue d’apporter une réponse rapide à la crise due à la pandémie. Dans ce cadre, la Banque a pris des mesures extraordinaires pour accélérer ses procédures et assouplir ses politiques internes dans le but, entre autres, de déployer son soutien le plus rapidement possible et de financer des coûts auxquels elle ne contribuerait pas en temps normal, comme les charges d’exploitation des entreprises européennes. L’accord signé avec PSA Finance relève de cette stratégie. Le financement accordé par la BEI permettra de renforcer les liquidités des PME touchées par la crise et de financer leurs dépenses de fonds de roulement.

La banque de l’UE et l’ICO agissent de concert afin de mobiliser des financements à l’appui des PME espagnoles, en leur fournissant les ressources qui leur permettront de répondre à leurs besoins de liquidités, dans le but de préserver l’emploi et de stimuler leurs investissements à long terme. Dans le cadre de cette collaboration, les deux institutions ont convenu en mai d’un prêt d’un montant maximal de 1,5 milliard d’EUR à l’appui des investissements des travailleurs indépendants, des PME et des ETI.

Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI, chargé de l’activité de la banque de l’UE en Espagne : « Faciliter l’accès au crédit pour les petites et moyennes entreprises et promouvoir les investissements écologiques sont deux volets clés de la réponse du Groupe BEI aux répercussions du coronavirus. C’est pourquoi nous sommes heureux de nous associer à l’ICO et à PSA Finance pour continuer à déployer ce soutien et faire bénéficier les PME espagnoles du secteur automobile de nos financements avantageux, tout en encourageant l’adoption de véhicules à faibles émissions. Cet accord contribuera à protéger le tissu productif et l’emploi, à promouvoir une reprise durable et inclusive de l'économie et à améliorer le niveau de vie des citoyens en Espagne. »

José Carlos García de Quevedo, président de l’ICO : « L’ICO renforce l’ensemble de ses instruments et formules de financement afin de permettre aux travailleurs indépendants et aux entreprises de faire face à leurs besoins de liquidités et de mettre en œuvre de nouveaux investissements. L’opération avec PSA Finance s’inscrit dans le cadre de cet effort. Les financements ainsi mobilisés permettront à des travailleurs indépendants et à des PME de renouveler leurs véhicules, ce qui favorisera la transition vers un modèle de mobilité plus durable. Cet accord est une nouvelle illustration de la collaboration entre la BEI et l’ICO visant à appuyer le tissu entrepreneurial espagnol. »

Réponse de la BEI face à la pandémie de COVID-19

Afin de faire face aux conséquences économiques de cette crise en Europe et dans le cadre du train de mesures mis en place par l’UE à cet effet, le 23 avril dernier, le Conseil européen a approuvé la création, par le Groupe BEI, d’un fonds de garantie paneuropéen COVID-19 de 25 milliards d’EUR, qui sera principalement axé sur le soutien aux petites et moyennes entreprises dans l’ensemble de l’UE. Ce fonds devrait permettre de mobiliser jusqu’à 200 milliards d’EUR de financements supplémentaires.

Par ailleurs, dans le cadre du premier train de mesures financières approuvé en mars dernier, la BEI propose un programme d’achat de titres adossés à des actifs afin de permettre aux banques de transférer à la BEI le risque de leurs portefeuilles de prêts aux PME, l’objectif étant de mobiliser 10 milliards d’EUR. La banque de l’UE adapte également les instruments financiers qu’elle partage avec la Commission européenne afin de libérer jusqu’à 10 milliards d’EUR de fonds supplémentaires pour les PME et les ETI européennes. Pour sa part, le FEI, filiale du Groupe BEI spécialisée dans le capital-risque, offre aux intermédiaires financiers des garanties spécifiques appuyées par l’UE, ce qui contribuera à mobiliser jusqu’à 8 milliards d’EUR de financements.

Le Groupe BEI joue un rôle clé dans la lutte directe contre le coronavirus en soutenant les efforts déployés en Europe visant à enrayer la propagation de la pandémie, trouver un traitement pour guérir de la maladie et mettre au point un vaccin. À cette fin, la banque de l’Union européenne donne la priorité à tous les investissements liés au secteur de la santé et aux programmes de recherche et développement axés sur ces objectifs. La réserve actuelle d’opérations de la BEI visant à soutenir, dans l’Union européenne, aussi bien les infrastructures sanitaires essentielles que les investissements dans la R-D liée à la santé s’élève à quelque 6 milliards d’EUR. De plus, la BEI et l’Organisation mondiale de la santé ont récemment signé un accord pour accentuer la coopération entre les deux institutions et œuvrer ensemble au renforcement des systèmes de santé publique dans les pays les plus vulnérables à la pandémie.

Des informations plus détaillées sur le soutien proposé par la BEI et le FEI sont disponibles sur la page web suivante : www.eib.org/covid-19.

Groupe ICO

Sur la base d’un partenariat public-privé, l’ICO assure un travail intense de gestion des dispositifs de garanties approuvés par les autorités espagnoles et destinés à faciliter l’accès des entreprises et des travailleurs indépendants à des financements, en vue d’atténuer les répercussions économiques de la crise sanitaire mondiale due à la pandémie de COVID-19. Parallèlement, il renforce et assouplit les différents instruments de financement qu’il met à la disposition des entreprises espagnoles afin de stimuler le processus de reprise et la transition de l’économie espagnole vers un modèle de croissance plus durable et davantage fondé sur les technologies numériques.

En mars, le ministère des affaires économiques et de la transformation numérique a mis en place un dispositif de garanties d’un montant maximal de 100 milliards d’EUR, dans le but de garantir l’accès des travailleurs indépendants, des PME et des autres entreprises à des liquidités, d’atténuer les incidences économiques et sociales de la pandémie de COVID-19 et de préserver l’activité productive et l’emploi. Ce dispositif a permis de mettre plus de 103 milliards d’EUR à la disposition de travailleurs indépendants et d’entreprises par l’intermédiaire de plus de 834 000 opérations.

En complément, un nouveau dispositif de garanties d’un montant de 40 milliards d’EUR a été activé afin de promouvoir l’octroi de nouveaux financements aux travailleurs indépendants et aux entreprises, leur permettant ainsi de mettre en œuvre de nouveaux investissements en Espagne visant à adapter, renforcer ou renouveler leurs capacités de production et de prestation de services ou pour redémarrer leur activité ou ouvrir à nouveau leur entreprise.

Informations générales

Le soutien aux petites et moyennes entreprises est l’une des grandes priorités du Groupe BEI en Espagne. L’année dernière, la Banque a consacré à cet objectif 4,8 milliards d’EUR, volume qui correspond à 57 % de l’activité du Groupe BEI en Espagne, l’État membre de l’UE qui a reçu le plus de soutien pour financer ses PME. Ces financements ont bénéficié à plus de 82 600 entreprises espagnoles qui emploient quelque 766 000 personnes.

Instituto de Crédito Oficial (ICO) (www.ico.es) est une entreprise publique rattachée au ministère espagnol des affaires économiques et de la transformation numérique. L’ICO est devenue l’institution de référence pour le financement aussi bien des PME que des grands projets d’investissement. Elle contribue à une croissance inclusive et durable en encourageant les activités économiques qui méritent d’être promues et développées en raison de leur portée sociale, culturelle, innovante ou écologique.