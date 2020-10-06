L’Ukraine va renforcer l’efficacité énergétique d’un millier de bâtiments publics et réduire sa consommation d’énergie grâce à un prêt de 300 millions d’EUR de la BEI.

La mise en œuvre de ce prêt permettra d’économiser 1 250 000 tonnes de CO 2 et bénéficiera à 2,5 millions de personnes.

Des subventions substantielles de l’UE et du Partenariat pour la promotion de l’efficacité énergétique et de l’environnement en Europe orientale (E5P) devraient compléter le prêt.

L’investissement de la banque de l’UE améliorera la résilience à moyen et à long terme des bâtiments publics du pays, en particulier des hôpitaux, face à la pandémie de COVID-19.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et le ministère ukrainien du développement des communautés et des territoires ont signé un prêt de 300 millions d’EUR pour améliorer l’efficacité énergétique d’un millier de bâtiments publics, dont des écoles, des centres culturels, des garderies et des hôpitaux. Le prêt a été signé lors du 22e sommet UE-Ukraine. L’objectif est d’aider le pays à limiter l’impact économique de la pandémie de COVID-19 en accélérant la croissance économique et sociale à la sortie de la crise.

En tant que banque européenne du climat, la BEI aidera l’Ukraine à mettre en œuvre un ambitieux programme consacré à l’efficacité énergétique. Ce programme permettra de prolonger d’au moins 20 ans la durée de vie opérationnelle d’importants bâtiments sociaux, sanitaires, administratifs et culturels, et de réduire de 1 250 000 tonnes les émissions de CO 2 .

Le prêt bénéficiera à un grand nombre de communes ukrainiennes de petite et moyenne dimension qui n’ont jusqu’à présent pas pu réaliser les travaux de rénovation nécessaires, faute de soutien et de financements viables. Il permettra de doter les bâtiments d’équipements modernes, tels que des compteurs et des systèmes de contrôle de la consommation d’énergie, de moderniser les systèmes de chauffage, de ventilation et d’éclairage, et de rénover les surfaces extérieures (façades, toits, isolation de dalles et de plafonds de sous-sols, remplacement de fenêtres et de portes). Le secteur ukrainien des soins de santé profitera directement des améliorations apportées : installation de nouveaux systèmes de refroidissement, intégration de sources d’énergie renouvelables et autres mesures visant à répondre à la pandémie de COVID-19.

Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI : « En tant que banque européenne du climat, nous sommes très heureux de soutenir l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments publics et le renforcement de l’indépendance énergétique de l’Ukraine. Des projets comme celui-ci améliorent la qualité de vie, protègent l’environnement et réduisent considérablement les coûts d’exploitation des bâtiments, faisant ainsi de l’Ukraine un endroit encore plus agréable pour vivre et mener des affaires. Quelque 2,5 millions de personnes bénéficieront de ce prêt, grâce au renforcement de l’efficacité énergétique dans les écoles, les hôpitaux, les centres culturels et les bâtiments administratifs. En permettant de réduire les coûts énergétiques, cet investissement contribuera également à la neutralité carbone de l’Europe, ce dont le monde entier profitera. »

Matti Maasikas, ambassadeur de l’Union européenne en Ukraine : « L’UE contribue activement à l’amélioration de l’efficacité énergétique en Ukraine, tant dans les bâtiments publics que dans les bâtiments d’habitation. Nous pouvons sensiblement accroître la sécurité énergétique de l’Ukraine en soutenant la réduction de la consommation d’énergie, et nous aidons également le pays à réduire l’impact de la crise du coronavirus en développant un nouveau marché et en créant des emplois. Nous nous félicitons du lancement de ce nouveau projet, qui vise la rénovation à grande échelle d’un millier de bâtiments publics dans l’ensemble de l’Ukraine. Nous sommes certains qu’il contribuera à renforcer la coopération de l’Union européenne et de la Banque européenne d’investissement avec les municipalités, pour développer leurs capacités en matière d’efficacité énergétique et de gestion de l’énergie et améliorer la viabilité des budgets communaux. »

Oleksiy Chernyshov, ministre ukrainien du développement des communautés et des territoires : « Au nom du gouvernement ukrainien, je tiens à remercier la Banque européenne d’investissement de sa coopération. Ce projet est pleinement conforme aux politiques nationales et à la stratégie énergétique actuelle de l’Ukraine. Il vise à mettre en place le soutien nécessaire qui permettra aux municipalités de solliciter et d’obtenir des prêts viables assortis de longues durées de remboursement. La consommation d’énergie dans les bâtiments publics pourra ainsi être réduite, en particulier pour ce qui concerne le chauffage dans les garderies, les hôpitaux et les écoles. La création d’emplois s’en trouvera également nettement stimulée, ce qui est une priorité pour le développement des différentes régions du pays. Et en soutenant la transition vers une énergie propre, le projet contribuera aux efforts déployés par l’Ukraine pour préserver sa stabilité économique ».

Le projet relatif à l’efficacité énergétique des bâtiments publics en Ukraine a été élaboré avec l’appui d’un don de 150 000 EUR provenant du Fonds fiduciaire d’assistance technique en faveur des pays du Partenariat oriental (FFATPO), octroyé en juin 2020. Il devrait également bénéficier de subventions substantielles de l’E5P et de l’UE.

Informations générales

Première institution financière multilatérale au monde par le volume de ses prêts et de ses emprunts, la BEI apporte ses financements et son savoir-faire à l'appui de projets d’investissement solides et durables qui soutiennent les objectifs stratégiques de l’UE. La Banque concentre plus de 90 % de son activité en Europe, mais elle investit également à l’appui des politiques européennes d’action extérieure et de développement.

La BEI finance des projets en Ukraine en vertu du mandat de prêt extérieur de l’UE. Ce mandat permet à la Banque de disposer d’une garantie couverte par le budget de l’UE pour soutenir des projets présentant un intérêt notable pour cette dernière et pour ses voisins orientaux, dans les domaines des infrastructures socio-économiques, du développement du secteur privé local et de l’action en faveur du climat.

Le Partenariat pour la promotion de l’efficacité énergétique et de l’environnement en Europe orientale (E5P) est un fonds de soutien financé par de multiples donateurs et IFI, mis en place à l’initiative de la présidence suédoise de l’Union européenne en 2009. Les fonds mis à disposition de l’Ukraine au titre de l’E5P totalisent 134 millions d’EUR ; ce montant représente les engagements pris par l’Union européenne – principal contributeur avec 40 millions d’EUR –, la Suède, l’Allemagne, la Norvège, la Suisse, les États-Unis, le Danemark, la Pologne, la Finlande, l’Estonie, l’Islande, la Lettonie, la Lituanie, l’Irlande et la Slovaquie. L’Ukraine est également un donateur à l’E5P, sa contribution se montant à 20 millions d’EUR. Les subventions au titre de l’E5P sont utilisées parallèlement aux prêts des IFI pour appuyer les investissements dans les infrastructures municipales qui renforceront l’efficacité énergétique de l’Ukraine, tout en soutenant la protection de l’environnement et la lutte contre les changements climatiques.

Le Fonds fiduciaire d’assistance technique en faveur des pays du Partenariat oriental (FFATPO) est un instrument de financement polyvalent et multisectoriel destiné à financer des services d’assistance technique spécifiques dans les pays du Partenariat oriental. Il fournit à ces pays le savoir-faire et les ressources nécessaires pour améliorer les capacités en matière de préparation et de mise en œuvre de projets, ce qui facilite la mobilisation de financements à l’appui d’investissements soutenus par la BEI. Le FFATPO apporte une forte valeur ajoutée parce qu’une meilleure préparation des projets accroît la bancabilité de ces derniers et améliore l’impact des investissements sur le développement dans les pays bénéficiaires.

Le ministère ukrainien du développement des communautés et des territoires est chargé du développement des infrastructures publiques et de logement.