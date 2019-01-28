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UKRAINE PUBLIC BUILDINGS ENERGY EFFICIENCY

Signature(s)

Montant (.*)
307 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Ukraine : 307 000 000 €
Aménagement urbain : 307 000 000 €
Date(s) de signature
8/11/2021 : 1 000 000 €
8/11/2021 : 6 000 000 €
6/10/2020 : 100 000 000 €
6/10/2020 : 200 000 000 €
(*) Y compris des subventions à l'investissement de 1 000 000 € fourni par NEIGHBOURHOOD INVESTMENT FACILITY TRUST FUND ,a 6 000 000 € Investment Grants fourni par EASTERN EUROPE ENERGY EFFICIENCY AND ENVIRONMENT PARTNERSHIP
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Fiche récapitulative

Date de publication
6 juillet 2020
Statut
Référence
Signé | 06/10/2020
20190128
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
UKRAINE PUBLIC BUILDINGS ENERGY EFFICIENCY
UKRAINE
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 309 million
EUR 407 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Framework loan aimed at thermal refurbishment of public buildings in Ukraine.

The projects aim at supporting energy efficiency improvements in public buildings in Ukraine (including administrative, schools, kindergartens, cultural buildings, hospitals). The investment needs for renovation of public buildings in Ukraine are estimated to be at least €2 billion. EIB projects would focus on comprehensive refurbishment including horizontal measures and integration of small-scale renewables.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The underlying projects or measures would not be expected to fall under Annex I or Annex II of the EIA Directive 2011/92/EU, if located in the EU. The environmental assessment process and relevant documents will be reviewed during the project's due diligence. Through energy savings, the project will enable lower energy consumption and will reduce associated CO2 emissions.

The Bank will require the Promoter to ensure that any procurement procedures are done in accordance with the Bank's Guide to Procurement and the relevant applicable EU public procurement rules.

Garantie au titre du MPE
Commentaires

This operation is covered by the ELM Guarantee.

The Bank will ensure adequate visibility of the EU contribution through the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - UKRAINE PUBLIC BUILDINGS ENERGY EFFICIENCY
Date de publication
1 Oct 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
132028236
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20190128
Secteur(s)
Aménagement urbain
Régions
Europe orientale, Caucase du Sud
Pays
Ukraine
Disponible au public
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