L’Ukraine va moderniser les services postaux d’Ukrposhta et favoriser sa transition numérique. Dans le cadre d’une modernisation à grande échelle du réseau logistique du fournisseur national de services postaux, Ukrposhta va renforcer ses infrastructures avec jusqu’à trois centres de tri, 20 dépôts et les infrastructures informatiques correspondantes grâce à un prêt de 30 millions d’EUR de la banque de l’UE

L’investissement permettra d’améliorer le niveau de service et de réduire les délais de livraison, en particulier pour les colis

Le prêt est assorti d’un dispositif d’assistance technique visant à favoriser la modernisation du réseau logistique d’Ukrposhta.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et JSC Ukrposhta, le prestataire national de services postaux en Ukraine, ont signé un accord de prêt de 30 millions d’EUR qui permettra de poursuivre la modernisation et la transformation numérique des services postaux du pays. Cette convention, signée lors du 22e sommet UE-Ukraine, permettra à Ukrposhta de lancer la modernisation de son réseau logistique qui reposera sur des équipements nouveaux (trois plateformes de tri, une vingtaine de dépôts et des infrastructures informatiques).

Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI : « Un service postal efficace, abordable et moderne est essentiel pour un développement économique à long terme plus rapide et durable, car il ouvre de nouvelles possibilités d’affaires, crée des emplois, facilite les échanges commerciaux et les rend plus rentables. En collaboration avec nos partenaires ukrainiens, la BEI soutiendra le développement d’infrastructures postales numériques modernes, au bénéfice de la population et des entreprises ukrainiennes. Nous sommes extrêmement fiers de notre rôle continu dans le développement économique et social de l’Ukraine. »

Matti Maasikas, l’ambassadeur de l’Union européenne en Ukraine, a pour sa part indiqué : « Au moment où il est essentiel d’adopter des normes de classe mondiale en matière de logistique et de transition numérique, nous sommes ravis que la Banque européenne d’investissement s’associe à des prestataires de services publics clés tels que Ukrposhta pour s’assurer qu’ils disposent des ressources et des capacités nécessaires pour offrir des services fiables, modernes et abordables à tous les Ukrainiens. »

Grâce au prêt de la banque de l’UE, Ukrposhta pourra concevoir et déployer un nouveau réseau de gestion des colis de pointe, réduire les délais de livraison et améliorer la qualité globale du service postal pour des millions d’Ukrainiens.

Ihor Smilianskyi, directeur général de JSC Ukrposhta : « Au cours des prochaines années, Ukrposhta connaîtra la plus grande modernisation de son histoire. Le prêt de la BEI s’inscrit dans le cadre d’un investissement majeur dans les infrastructures postales et témoigne du fait qu’Ukrposhta est un partenaire fiable et digne de confiance. Au total, dans le cadre de la stratégie de modernisation du réseau logistique, nous prévoyons de mobiliser quelque 100 millions d’EUR pour la construction de huit centres de tri et de 62 dépôts régionaux. Cet investissement reposera sur des prêts de la BEI et de la BERD, ainsi que sur les fonds propres de l’entreprise. Les nouveaux centres logistiques seront entièrement automatisés et installés hors des villes, ce qui accélérera considérablement le processus d’expédition et améliorera les connexions ainsi que l’environnement urbain. Par rapport à la situation actuelle, la capacité de traitement sera multipliée par trois, voire quatre. Nous fournirons également un espace de stockage séparé pour les magasins en ligne. Ainsi, les commandes passées le soir seront directement acheminées vers la ligne de tri et se retrouveront le matin dans les bureaux de poste des destinataires. La modernisation de l’infrastructure postale modifiera considérablement les conditions de travail des employés de l’entreprise : le tri manuel appartiendra au passé et la transformation numérique des processus attirera les salariés vers des emplois dotés de salaires compétitifs. Au total, nous prévoyons de créer plus de 5 000 emplois. »

Un service postal amélioré et abordable, assorti d’une réduction des délais de livraison, améliorera également l’environnement dans lequel opèrent les entreprises dans le pays (en particulier pour les petites et moyennes entreprises), contribuera à créer des infrastructures essentielles pour accélérer le développement du commerce électronique et des livraisons de produits pharmaceutiques, et renforcera l’efficacité des chaînes d’approvisionnement nationales et internationales.

Il permettra également d’améliorer les infrastructures nationales essentielles pour les urgences majeures telles que la pandémie de COVID‑19.

Vladyslav Kryklii, le ministre ukrainien de l’Infrastructure, a déclaré : « Nous continuons à créer de nouvelles infrastructures de qualité en Ukraine et à coopérer dans ce domaine avec nos partenaires internationaux permanents pour la mise en œuvre de projets d’investissement à grande échelle. La signature de cet accord de garantie avec la Banque européenne d’investissement nous donnera l’occasion d’améliorer la qualité du réseau logistique existant d’Ukrposhta, notamment en créant de nouveaux centres de tri et en acquérant les équipements modernes nécessaires pour des expéditions plus rapides et plus pratiques. Malgré la crise et les mesures de quarantaine, Ukrposhta continue de se développer de manière régulière et prouve que les entreprises publiques peuvent être prospères et modernes. Elle est devenue l’une des premières entreprises publiques à vendre activement ses actifs non essentiels et à canaliser les fonds reçus pour sa modernisation. Nous continuerons à faire de notre mieux et à utiliser toutes les possibilités pour le développement et l’amélioration du prestataire national de services postaux. »

La BEI a également fourni un dispositif d’assistance technique à Ukrposhta et contribué à l’élaboration de son programme d’investissement, élément crucial pour obtenir des financements abordables auprès de la BEI. L’assistance technique portait sur une analyse du marché, l’élaboration d’un plan d’activité et les besoins d’investissement pour le nouveau réseau logistique.

Informations générales

Première institution financière multilatérale au monde par le volume de ses prêts et de ses emprunts, elle apporte ses financements et son savoir-faire pour des projets d’investissement solides et durables qui soutiennent les objectifs stratégiques de l’UE. La Banque concentre plus de 90 % de son activité en Europe, mais elle investit également à l’appui des politiques européennes d’action extérieure et de développement.

La BEI finance des projets en Ukraine en vertu du mandat de prêt extérieur de l’UE. Ce mandat permet à la Banque de disposer d’une garantie couverte par le budget de l’UE pour soutenir des projets présentant un intérêt notable pour cette dernière et pour ses voisins orientaux, dans les domaines des infrastructures socio-économiques, du développement du secteur privé local et de l’action en faveur du climat.

Le Ministère ukrainien de des infrastructures est l’organe central du pouvoir exécutif pour les transports, les routes, les services postaux et les infrastructures. Il entend formuler et mettre en œuvre la politique de l’État dans les domaines des transports aériens, routiers, ferroviaires, maritimes, fluviaux et urbains électriques. Il est également compétent en matière d’utilisation de l’espace aérien ukrainien, de systèmes de métro, de réseaux routiers, de services postaux, de sécurité des transports, de marine marchande et d’appui à la navigation et aux relevés hydrographiques.

JSC Ukrposhta est le prestataire officiel national pour les services postaux en Ukraine et le chef de file du marché postal avec plus de 200 millions de livraisons effectuées chaque année. Le réseau national d’antennes d’Ukrposhta compte plus de 10 000 bureaux de poste permanents et environ 1 000 bureaux mobiles. Le fondateur et actionnaire de JSC Ukrposhta est l’État ukrainien, représenté par le Ministère ukrainien des infrastructures. Le réseau logistique d’Ukrposhta se compose actuellement de 32 centres de tri, situés dans les centres-villes près des gares, et de 53 dépôts régionaux.