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UKRPOSHTA MODERNISATION AND DIGITALISATION

Signature(s)

Montant
30 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Ukraine : 30 000 000 €
Services : 30 000 000 €
Date(s) de signature
6/10/2020 : 30 000 000 €
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30/06/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - UKRPOSHTA MODERNISATION AND DIGITALISATION
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Ukraine : la BEI prête 30 millions d’euros à Ukrposhta pour financer la modernisation du réseau logistique du service postal du pays

Fiche récapitulative

Date de publication
27 février 2020
Statut
Référence
Signé | 06/10/2020
20170553
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
UKRPOSHTA MODERNISATION AND DIGITALISATION
JSC UKRPOSHTA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 30 million
EUR 62 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project supports Ukrposhta's investment in logistics network modernisation and related infrastructure.

The investment loan would support investment in Ukrposhta's logistics network modernisation, including investment in new sorting hubs and depots, as well as an investment in related IT infrastructure. The investments will help to ensure the quality of universal postal service for businesses and consumers at affordable prices. Moreover, the investment will enhance postal and logistics systems of Ukrposhta to meet the demands of domestic and international supply chains.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Activities related to the modernisation of logistics networks could, if they would be located within the EU, fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) directive 2014/52/EU amending 2011/92/EU as "Industrial estate development projects". For the investment and activities included in the project which are planned to be carried out in existing facilities that are already used for the same purposes and that are not expected to change their scope due to the project, no EIA would in principle be required.

The Promoter has to ensure that any procurement procedures are done in accordance with the Bank's Guide to Procurement and the relevant applicable EU public procurement rules.

Garantie au titre du MPE
Commentaires

This operation is covered by the ELM Guarantee.

This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - UKRPOSHTA MODERNISATION AND DIGITALISATION
Date de publication
30 Jun 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
126169601
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170553
Secteur(s)
Services
Régions
Europe orientale, Caucase du Sud
Pays
Ukraine
Disponible au public
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The project relates to the design, roll-out and operation of Ukrposhta's new parcel logistics network required to replace the outdated and mainly letter-based logistics infrastructure, machinery and processes with a modern and state-of-the-art logistics network. The project also includes the implementation of a new logistics IT system.
UKRPOSHTA MODERNISATION AND DIGITALISATION
©Ukrposhta

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