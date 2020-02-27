UKRPOSHTA MODERNISATION AND DIGITALISATION

Fiche récapitulative
The project supports Ukrposhta's investment in logistics network modernisation and related infrastructure.
The investment loan would support investment in Ukrposhta's logistics network modernisation, including investment in new sorting hubs and depots, as well as an investment in related IT infrastructure. The investments will help to ensure the quality of universal postal service for businesses and consumers at affordable prices. Moreover, the investment will enhance postal and logistics systems of Ukrposhta to meet the demands of domestic and international supply chains.
Activities related to the modernisation of logistics networks could, if they would be located within the EU, fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) directive 2014/52/EU amending 2011/92/EU as "Industrial estate development projects". For the investment and activities included in the project which are planned to be carried out in existing facilities that are already used for the same purposes and that are not expected to change their scope due to the project, no EIA would in principle be required.
The Promoter has to ensure that any procurement procedures are done in accordance with the Bank's Guide to Procurement and the relevant applicable EU public procurement rules.
This operation is covered by the ELM Guarantee.
This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
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Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.