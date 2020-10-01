© Getty Images

La BEI octroiera 100 millions d’EUR pour soutenir la reprise, les investissements en cours et les fonds de roulement des PME et ETI croates à la suite de la crise pandémique.

Le paquet de relance relève du soutien économique de l’UE aux PME et ETI en réponse à la pandémie de COVID-19, adopté par la BEI en avril 2020.

Les prêts appuieront les PME et les ETI dans les secteurs les plus touchés par la pandémie.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et la Banque croate pour la reconstruction et le développement (HBOR) ont convenu d’une enveloppe financière qui permettrait d’octroyer jusqu’à 200 millions d’EUR sous forme de prêts en vue d’accélérer la reprise des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI) croates après la crise due à la pandémie de COVID-19.

Le paquet financier permettra de mobiliser une nouvelle source de prêts plus abordables visant à soutenir les plans d’investissement en cours ou à satisfaire les besoins urgents en fonds de roulement des PME et des ETI croates, qui constituent l’épine dorsale de l’économie du pays et une source majeure d’emplois. Les fonds seront mis à la disposition des PME et des ETI relevant des secteurs les plus touchés par la pandémie.

Le concours financier de la BEI s’inscrit dans le cadre du soutien économique aux PME européennes mis en place par l’UE pour répondre à la crise due au COVID-19, et approuvé par la BEI en avril 2020, peu après l’apparition de la pandémie. Conformément à l’accord signé, la BEI mettra 100 millions d’EUR à la disposition de PME et d’ETI croates.

Dario Scannapieco, vice-président de la BEI chargé des activités de la Banque en Croatie : « Pour une reprise plus rapide et durable de l’économie croate après la pandémie de COVID-19, la réussite et la croissance des PME sont cruciales. Pour ce motif, nous sommes heureux d’appuyer leurs plans d’activités au moyen d’une nouvelle source de financement. Ce prêt s’inscrit dans le cadre d’une réponse économique globale de l’UE à la pandémie et la BEI continue d’apporter un soutien tangible et véritable à la Croatie et à son économie alors que le besoin s’en fait sentir. Je salue également la récente décision de l’État croate de participer au Fonds de garantie paneuropéen de la BEI. J’espère que le Parlement approuvera la décision qui créera de nouvelles possibilités d’accélérer la reprise des PME et des ETI en Croatie et dans toute l’UE. »

Tamara Perko, présidente du conseil d’administration de HBOR : « Depuis la fin mars, HBOR a approuvé, dans le cadre des mesures « COVID-19 », des prêts totalisant plus de 1 milliard de HRK au bénéfice d’entreprises touchées par la pandémie. Les financements octroyés par HBOR et destinés à répondre aux besoins en fonds de roulement sont approuvés à un taux d’intérêt de 0 % et le contrat signé aujourd’hui nous dotera d’une nouvelle source nous permettant de continuer à proposer des conditions de prêt aussi favorables. »

Depuis 2001, la BEI et HBOR ont signé 23 contrats financiers d’une valeur de 3 milliards d’EUR, dont 17 contrats financiers d’une valeur supérieure à 2,8 milliards d’EUR, en vue de soutenir les PME et les ETI dans des secteurs clés de l’économie nationale, notamment les infrastructures, l’efficacité énergétique et la protection de l’environnement.

La BEI en Croatie

À ce jour, la BEI a soutenu le développement économique et social de la Croatie en appuyant 6,71 milliards d’EUR d’investissements dans le cadre d’opérations touchant les secteurs les plus importants de l’économie croate, notamment les transports, l’environnement, les infrastructures énergétiques, l’industrie manufacturière et les services. Via la mise en place de possibilités de financement à long terme en coopération avec des institutions financières locales, le soutien aux PME et aux ETI constitue un autre volet majeur des activités de la BEI en Croatie. À ce jour, la BEI a soutenu des PME croates en mobilisant de nouvelles sources de financement d’une valeur de près de 3,75 milliards d’EUR.