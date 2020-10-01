© Commerzbank

La titrisation menée par le Groupe BEI permettra à Commerzbank de prêter jusqu’à 500 millions d’EUR aux petites et moyennes entreprises allemandes pour faire face à la crise provoquée par le coronavirus.

Cette opération bénéficie d’une garantie au titre du FEIS dans le cadre du Plan d'investissement pour l’Europe.

Le Groupe BEI, formé de la Banque européenne d’investissement (BEI) et du Fonds européen d’investissement (FEI), a accordé une garantie sur tranche mezzanine d’environ 125 millions d’EUR à Commerzbank AG, sur un portefeuille existant de prêts à de petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI). La garantie libèrera du capital réglementaire pour Commerzbank et lui permettra d’octroyer de nouveaux prêts assortis de conditions favorables, pour un montant de 500 millions d’EUR au maximum, à des PME et des ETI en Allemagne. Ce dispositif devrait contribuer à atténuer l’impact de la crise provoquée par la pandémie de COVID-19 sur les petites entreprises, les indépendants et les entreprises de taille intermédiaire, qui sont actuellement confrontés à des problèmes de trésorerie.

Cette opération bénéficie du soutien du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS). Le FEIS est l’élément central du Plan d’investissement pour l’Europe, dans le cadre duquel le Groupe BEI et la Commission européenne collaborent en tant que partenaires stratégiques pour renforcer la compétitivité de l’économie européenne. Dans le cadre de cette garantie, la BEI prend en charge le risque de la tranche mezzanine au moyen d’une opération de titrisation synthétique avec Commerzbank. Le FEI accordera à Commerzbank une garantie sur un portefeuille existant de prêts à des PME et des ETI. La BEI émettra quant à elle une contre-garantie couvrant l’intégralité des obligations du FEI au titre de la garantie qu’il a accordée.

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI chargé des opérations en Allemagne et du FEIS : « En raison de la pandémie de COVID-19, beaucoup d’entreprises subissent une forte baisse de la demande pour leurs biens et services et elles sont nombreuses à lutter pour pouvoir maintenir leur activité. Dans toute l’Europe, on constate une forte demande de prêts et de financements à court terme. Les opérations comme celle réalisée avec Commerzbank sont cruciales pour rendre ces financements disponibles. Elles aident les entreprises à surmonter la crise et à préserver des dizaines de milliers d’emplois. Je suis heureux que nous puissions compter sur un partenaire de longue date et de confiance pour fournir les moyens financiers dont les entreprises allemandes ont tant besoin en ces temps difficiles. »

Alain Godard, directeur général du FEI : « Le FEI se réjouit de collaborer avec Commerzbank et la BEI afin de donner aux PME et aux ETI l’accès à de nouveaux financements. Le savoir-faire du FEI en matière d’investissement et de montage financier allié à l’efficacité de la BEI dans le déploiement des fonds du FEIS offre une solution de financement concurrentielle à Commerzbank, qui lui permettra d’accroître l’offre de financements en faveur de l’économie réelle. En ces temps difficiles, il est important que nous collaborions avec des partenaires de confiance afin d’apporter un soutien indispensable aux entreprises européennes. »

Neil Aiken, responsable de l’activité de prêt chez Commerzbank : « En tant que banque de premier plan pour l’octroi de prêts aux PME et aux ETI en Allemagne, Commerzbank a continué à fournir des liquidités pour soutenir ses clients tout au long de la pandémie de COVID-19. Cette opération nous permet de gérer notre capital existant et d’octroyer 500 millions d’EUR supplémentaires de nouveaux prêts à notre clientèle de PME et d’ETI. Nous sommes fiers de coopérer avec le FEI et la BEI depuis plusieurs années et nous nous réjouissons à la perspective de poursuivre cette collaboration à l’avenir. »

Valdis Dombrovskis, vice-président exécutif de la Commission européenne chargé du portefeuille « Une économie au service des personnes » : « Ce financement au titre du Plan d’investissement pour l’Europe permettra à Commerzbank d’accorder de nouveaux prêts pour un montant de 500 millions d’EUR au maximum aux PME allemandes qui subissent les conséquences de la pandémie de coronavirus. Les PME joueront un rôle vital dans nos économies et nos sociétés et elles ont besoin d’un soutien supplémentaire en ces temps difficiles. De façon plus générale, nous continuerons d’accorder une attention particulière aux PME afin qu’elles puissent continuer à prospérer. »

À propos de Commerzbank

Commerzbank est une banque commerciale internationale de premier plan représentée par des succursales et des bureaux dans une cinquantaine de pays. Ses deux segments d’activité – à savoir Clientèle privée et petites entreprises et Grands comptes – offrent un éventail complet de services financiers conçus précisément pour répondre aux besoins de leurs clients. Commerzbank traite environ 30 % des opérations bancaires du commerce extérieur de l’Allemagne et est le chef de file du marché allemand des services bancaires aux grandes entreprises. La banque met ses compétences sectorielles au service des grandes entreprises qui sont ses clientes en Allemagne et à l’étranger et occupe une position de leader pour les produits du marché des capitaux. Ses filiales Comdirect en Allemagne et mBank en Pologne sont deux banques en ligne innovantes. Comptant bientôt quelque 800 succursales, Commerzbank dispose de l’un des réseaux bancaires les plus denses en Allemagne. La banque compte parmi sa clientèle 11,5 millions de particuliers et petites entreprises en Allemagne et plus de 70 000 grandes entreprises, multinationales, prestataires de services financiers et clients institutionnels dans le monde entier. Sa filiale polonaise, mBank S.A., dessert quelque 5,7 millions de clients (particuliers et entreprises) principalement en Pologne, mais également en Tchéquie et en Slovaquie. En 2019, Commerzbank a généré un produit brut de 8,6 milliards d’EUR et comptait environ 48 500 employés.