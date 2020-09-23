Le fonds offre des services techniques et des conseils à l’appui de projets relevant de l’action pour le climat

Un soutien aux villes des économies émergentes ou en développement

Mobilisation de 4 milliards d’EUR au moins d’investissements finals

Le City Climate Finance Gap Fund (« Gap Fund ») a été lancé ce jour par des ministres et des directeurs des gouvernements allemand et luxembourgeois, aux côtés de responsables de la Banque mondiale, de la Banque européenne d’investissement et de la Convention mondiale des maires. En stimulant des investissements à grande échelle dans les infrastructures, il ouvrira la voie à l’avènement de villes à faibles émissions de carbone, résilientes et agréables à vivre dans les économies en développement ou émergentes.

Le Gap Fund aidera les municipalités et les administrations locales qui rencontrent des difficultés pour le financement de projets intelligents sur le plan climatique. Afin de combler le manque d’appui aux projets, le fonds offrira des services techniques et des conseils pour aider les dirigeants locaux à prioriser et à concevoir des investissements et des programmes climato-intelligents à un stade précoce, dans le but d’en rendre la préparation plus rapide, d’en améliorer la qualité et de s’assurer de leur bancabilité.

Avec une capitalisation ciblée d’au moins 100 millions d’EUR, le fonds accélérera, dans les pays en développement ou émergents, les investissements urbains qui déterminent les buts et les objectifs d’une urbanisation bien planifiée et à faibles émissions de carbone. Le Gap Fund vise à débloquer des investissements à hauteur d’au moins 4 milliards d’EUR dans des projets intelligents sur le plan climatique et dans l’innovation urbaine respectueuse du climat.

« Un retour à la situation d’avant la crise sanitaire n’est pas envisageable. Le redressement après la pandémie de COVID-19 doit nous offrir l’occasion de mieux reconstruire, notamment en ce qui concerne le climat et l’environnement. Nous devons également veiller à ce que cette reprise ne laisse personne à l’écart, en soutenant les moyens de subsistance et les communautés », a déclaré le président de la BEI, Werner Hoyer. « Le fonds aidera les villes des pays en développement à réaliser leurs projets climatiques porteurs de transformation. Il s’agit là d’un exemple concret de la manière dont le partenariat entre la BEI et les gouvernements, les autorités locales et la Banque mondiale peut soutenir la transition planétaire vers une économie neutre pour le climat et la réalisation des objectifs de développement durable. Le Gap Fund jouera un rôle important dans cette entreprise, et j’encourage les villes à partager leurs idées et à solliciter un appui. »

Les villes sont en première ligne de l’urgence climatique : elles représentent actuellement environ 70 % des émissions mondiales de CO 2 . La part des émissions des agglomérations urbaines devrait croître à mesure que 2,5 milliards de personnes quitteront des zones rurales au profit des zones urbaines d’ici 2050. Avant que n’éclate la pandémie de COVID-19, on estimait que plus de 93 000 milliards de dollars d’investissements dans les infrastructures durables seraient nécessaires d’ici 2030 pour atteindre les objectifs climatiques. Alors que les villes luttent pour se remettre des effets sur l’économie de la pandémie de COVID-19, les investissements dans l’énergie propre, les réseaux d’eau et d’assainissement résistants aux changements climatiques et les projets de revitalisation urbaine joueront un rôle déterminant dans l’élimination de la pollution, l’amélioration des circuits alimentaires locaux et la création d’emplois verts. Ils favoriseront également des collectivités plus propres, plus saines et plus équitables, conditions qui peuvent contribuer à la prévention de futures pandémies.

Les projets climatiques nous offrent une occasion, qu’il faut absolument saisir, d’améliorer la vie des millions de personnes qui habitent dans les villes du monde entier. Toutefois, souvent, les villes ne disposent pas des capacités, des financements et de l’appui nécessaires aux premières étapes de la préparation des projets, en particulier dans les pays en développement et les économies émergentes. Elles se retrouvent alors bloquées et ne peuvent porter leurs idées de projets jusqu’à un stade avancé de préparation et jusqu’à la mise en œuvre. Il est fréquent que l’aide nationale et internationale proposée ne tienne pas compte de cette difficulté, un défi que le fonds s’efforcera de relever.

Le Gap Fund est une initiative des gouvernements allemand et luxembourgeois, menée conjointement avec la Convention mondiale des maires pour le climat et l’énergie (GCOM), en partenariat avec plusieurs autres acteurs clés du domaine des financements climatiques, dont C40, ICLEI – Local Governments for Sustainability et CCFLA. Il sera déployé par la Banque mondiale et la Banque européenne d’investissement. Le lancement du Gap Fund a été annoncé lors du sommet Action climat des Nations unies organisé en 2019, une initiative clé de LUCI (Leadership for Urban Climate Investment), qui promeut le financement d’une action ambitieuse en faveur du climat dans les villes à l’horizon 2025. Les principaux donateurs du Gap Fund sont l’Allemagne (45 millions d’EUR, dont 25 millions d’EUR du ministère de l’environnement, de la protection de la nature et de la sûreté nucléaire, et 20 millions d’EUR du ministère de la coopération économique et du développement) et le Luxembourg (10 millions d’EUR).

À propos du City Climate Finance Gap Fund

Le City Climate Finance Gap Fund est soutenu par l’Initiative internationale pour le climat (IKI) du ministère fédéral allemand de l’environnement, de la protection de la nature et de la sûreté nucléaire, par le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement et par le ministère luxembourgeois de l’environnement, du climat et du développement durable. Parmi les autres partenaires figurent la Convention mondiale des maires (GCOM) et les réseaux de villes tels que Local Governments for Sustainability (ICLEI) et C40 Cities Climate Leadership Group. Le Gap Fund est déployé par deux institutions : la Banque mondiale et la Banque européenne d’investissement.

