Le financement de la BEI de 50 millions d’EUR appuie le programme de R-D d’AVL, une entreprise d’ingénierie autrichienne de premier plan spécialisée dans le secteur automobile.

Ce financement vient compléter un prêt octroyé en 2017 destiné à appuyer la R-D d’AVL dans les groupes motopropulseurs électrifiés et la conduite autonome.

L’opération bénéficie d’une garantie au titre du FEIS, le pilier financier du Plan d’investissement pour l’Europe.

La Banque européenne d’investissement (BEI) accorde un prêt de 50 millions d’EUR à AVL List GmbH (AVL). L’entreprise autrichienne est spécialisée dans le développement de groupes motopropulseurs innovants pour l’industrie mondiale de l’automobile et des transports. Le financement de la BEI vient compléter un prêt de 70 millions d’EUR signé en décembre 2017 visant à soutenir les activités d’AVL liées à la conduite électrique, y compris certains projets de recherche-développement (R-D) pour des groupes motopropulseurs hybrides et entièrement électriques, ainsi que des systèmes avancés d’aide à la conduite pour les véhicules connectés et autonomes. Le prêt initial et le financement complémentaire ont été possibles grâce au Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS). Le FEIS est le pilier central du Plan d’investissement pour l’Europe, dans le cadre duquel le Groupe BEI et la Commission européenne collaborent en qualité de partenaires stratégiques afin de dynamiser la compétitivité de l’économie européenne.

Andrew McDowell, vice-président de la BEI chargé des activités de la Banque en Autriche : « Les groupes motopropulseurs électriques sont une façon d’atteindre une mobilité à zéro émission, sachant que la mobilité constitue un facteur essentiel en vue de la réalisation des objectifs climatiques européens. En tant que banque de l’UE, nous appuyons les champions technologiques novateurs qui contribuent à façonner notre avenir au moyen de technologies durables, rentables et de grande qualité. Notre prêt complémentaire à AVL lui permettra de concevoir ce type de technologie de pointe. Il ouvre la voie à davantage de véhicules conviviaux et respectueux de l’environnement, ce qui est d’autant plus important à un moment où de nombreuses entreprises ont mis entre parenthèses leurs investissements en R-D en raison de l’incertitude économique actuelle. »

Yorck Schmidt, directeur financier d’AVL : « Le prêt accordé par la BEI témoigne du partenariat réussi entre AVL et la BEI entamé en 2007. AVL utilisera les fonds octroyés pour financer ses travaux de recherche internes axés sur le développement de groupes motopropulseurs électriques (hybrides et entièrement électriques), de systèmes de piles à combustible et de véhicules automatisés (systèmes d’assistance au pilotage et conduite autonome), ainsi que de systèmes de mesure et de test ou encore de technologies de simulation connexes. Le financement de la BEI représente une contribution majeure aux efforts continus d’AVL visant à mettre au point des solutions de groupes motopropulseurs très créatives, avancées et centrées sur les clients qui permettent notamment de réduire considérablement les émissions de CO 2 pour des véhicules plus propres. »

À propos d’AVL List GmbH

AVL List GmbH (AVL) est la plus grande entreprise indépendante au monde spécialisée dans le développement, la simulation et le test de systèmes de groupes motopropulseurs (moteurs hybrides, à combustion, à transmission et électriques, batteries et logiciels) pour les véhicules particuliers, les poids lourds et les moteurs fixes à haute performance. AVL compte plus de 11 500 employés dans le monde. En 2019, son chiffre d’affaires a atteint 1,97 milliard d’EUR.