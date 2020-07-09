© Skåne Hospital

La BEI signe un accord de prêt de 3,5 milliards de SEK (325 millions d’EUR) avec le comté de Scanie en Suède en faveur de la modernisation de l’hôpital universitaire de Malmö.

Le financement soutiendra l’agrandissement, la remise en état et la réorganisation de l’hôpital afin qu’il puisse fournir des services de santé modernes de manière efficace.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a signé un accord de prêt de 3,5 milliards de SEK avec le comté de Scanie (Skåne), dans le sud de la Suède, pour financer la modernisation de l’hôpital universitaire régional de Malmö. L’hôpital fonctionne actuellement avec des bâtiments des années 60 et 70, qui ne sont plus adaptés à ses besoins. Le conseil régional de Scanie a donc approuvé un programme d’investissement à long terme visant à héberger les services médicaux de base dans de nouvelles installations et à réaffecter les installations existantes à des fins administratives.

Thomas Östros, vice-président de la BEI : « À l’heure actuelle, on ne saurait évidemment trop insister sur l’importance des installations médicales modernes. Mais ce qui rend ce projet encore plus intéressant, ce sont les économies d’énergie que le nouveau bâtiment permettra de réaliser. Ainsi, en plus d’offrir un environnement plus sûr et plus sain aux patients et au personnel, le nouvel hôpital aura également un impact positif sur l’environnement. »

Sur le plan technique, le projet soutenu par la BEI concerne la construction de deux nouveaux bâtiments d’une surface totale surface de 106 000 m2 et la remise en état d’environ 8 000 m2 sur le site existant de l’hôpital universitaire de Malmö. Grâce à ce projet, l’hôpital entend réduire la consommation d’énergie annuelle sur l’ensemble du site de 17 200 MWh. Les travaux sont déjà en cours et devraient être terminés d’ici juin 2025.

Region Skåne a pour vocation de veiller à ce que les habitants de la Scanie soient en bonne santé et qu’ils croient en l’avenir. Grâce à la collaboration et à l’attention que nous accordons dans tous les domaines, nous créons les meilleures conditions possibles pour une vie saine en Scanie, au sein des entreprises, des transports publics, du secteur culturel, des soins de santé et des soins médicaux. Ensemble, nous rendons la vie possible.