Ces fonds serviront à asseoir la position de chef de file mondial de NavVis dans le domaine de la technologie du jumeau numérique

Ce financement de la banque de l’UE s’inscrit dans le cadre du Plan d’investissement pour l’Europe

La Banque européenne d’investissement (BEI) et NavVis GmbH ont annoncé ce jour la signature d’un contrat portant sur un financement de 20 millions d’EUR en faveur de l’entreprise chef de file mondial dans le domaine du jumeau numérique.

Cette technologie consiste à utiliser des capteurs pour reproduire numériquement un système physique. NavVis a enregistré une croissance et une demande sans précédent pour ses solutions de numérisation des données sur les espaces intérieurs et elle va encore investir dans l’expansion de ses activités afin de répondre au besoin d’innovation technologique dans l’industrie manufacturière.

Le prêt de la banque de l’UE est adossé à une garantie du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS). Le FEIS est au cœur du Plan d’investissement pour l’Europe, dans le cadre duquel la BEI et la Commission européenne collaborent en tant que partenaires stratégiques, les opérations de financement de la BEI dynamisant la compétitivité de l’économie européenne.

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI chargé de l’innovation et des opérations en Allemagne : « NavVis est la première plateforme de données sur les espaces intérieurs au monde, ce qui est une réussite vraiment remarquable. La méthode de l’entreprise conjugue recherche universitaire de pointe et technologies d’avant-garde. Pour la BEI, ainsi que pour le Plan d’investissement pour l’Europe, l’une des premières priorités est de soutenir des investissements axés sur les gains de compétitivité. C’est pourquoi je me réjouis vivement de notre coopération avec NavVis, en particulier dans le contexte actuel difficile où nous devons, en tant que banque de l’UE, agir pour assurer un accès continu des jeunes entreprises innovantes aux financements. »

Paolo Gentiloni, commissaire européen chargé de l’économie a quant à lui commenté l’opération en ces termes : « Le Plan d’investissement pour l’Europe affiche de très bons résultats en ce qui concerne l’identification et la promotion des entreprises technologiques innovantes.

Les 20 millions d’EUR mis à disposition par la BEI permettront à NavVis de continuer à repousser les limites du possible dans le domaine du double numérique, au bénéfice des entreprises d’Europe et du reste du monde ».

Felix Reinshagen, directeur général de NavVis, de déclarer : « Nous sommes fiers de recevoir ce financement de la BEI. Il représente une étape importante dans notre vision à long terme qui prévoit la numérisation de tous les bâtiments.

La BEI reconnaît clairement ce potentiel inexploité, non seulement en Europe mais aussi dans le reste du monde, et elle nous conforte dans notre conviction que, dans un avenir proche, chaque bâtiment aura son double numérique. Les fonds prêtés nous serviront à poursuivre le développement de notre technologie et à renforcer notre présence sur le marché mondial et, dans les prochains mois, nous irons encore plus loin dans notre croissance en misant sur la numérisation des bâtiments industriels.

Plus que jamais, les entreprises ont besoin de notre soutien pour gérer leur transformation numérique. »

Jeno Schadrack, directeur financier de NavVis : « Nous sommes honorés d’avoir gagné l’appui de la BEI ; nous avons ainsi à nos côtés un partenaire qui partage notre vision du marché et de la technologie et qui croit en nous pour jouer un rôle de premier plan sur le marché mondial de la numérisation des espaces intérieurs. Les fonds prêtés permettront à NavVis de fournir plus rapidement ses jumeaux numériques aux entreprises et de soutenir la transformation numérique dans l’industrie manufacturière. Ce financement témoigne également du rôle important que l’Europe joue dans les innovations révolutionnaires. »

À propos de NavVis

NavVis est un chef de file mondial du secteur des technologies et solutions de numérisation des espaces intérieurs qui a la confiance d’entreprises de premier plan telles que BMW, Daimler, Allianz, Audi et Skoda. NavVis aide les entreprises à réaliser des gains d’efficacité et à optimiser leurs performances grâce à sa puissante plateforme de création de jumeaux numériques des espaces intérieurs, qui permet une cartographie fiable à une vitesse et à une échelle sans précédent, une visualisation en 3D immersive conçue pour la collaboration ainsi que des applications basées sur la localisation ouvrant la voie à la technologie de positionnement axée sur l’intelligence artificielle.

Fondé en 2013, NavVis a son siège à Munich et a ouvert des bureaux à New York et à Shanghai. Pour de plus amples informations, consultez le site www.navvis.com