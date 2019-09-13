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NAVVIS (EGFF)

Signature(s)

Montant
20 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Allemagne : 20 000 000 €
Services : 20 000 000 €
Date(s) de signature
8/04/2020 : 10 000 000 €
8/04/2020 : 10 000 000 €
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Communiqués associés
Allemagne : la BEI prête 20 millions d’EUR à NavVis au titre du Plan d’investissement pour l’Europe

Fiche récapitulative

Date de publication
29 octobre 2020
Statut
Référence
Signé | 08/04/2020
20190367
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
NAVVIS (EGFF)
NAVVIS GMBH
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 20 million
EUR 41 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the Promoter's investments in the development of indoor mapping and navigation hardware and software, as well as capex in equipment to provide end-to-end mapping and navigation managed services, in the short-term to carmakers and other manufacturing-intensive clients, with a view on expanding to other sectors in the future.

The research, development and innovation (RDI) activities in support of the Promoter's product development and its market expansion.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project activities do not fall under Annexes I and II of the EU Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU and are therefore not subject to mandatory environmental impact assessments (EIA). Moreover, the RDI activities will take place in existing locations, which will not change their scope due to the project. Therefore, the project is not expected to have any relevant environmental impact and will not require environmental authorisations.

The company is a private sector company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting authority. Thus, it is not subject to the EU Public Procurement Directives. Nevertheless, the procurement policies and the supply management characteristics as presented to the EIB are considered acceptable.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - NAVVIS (EGFF)
Date de publication
18 Nov 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
95276671
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20190367
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - NAVVIS (EGFF)
Date de publication
30 Dec 2024
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
238571418
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20190367
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Date de publication
13 Sep 2019
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
122912044
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20180667
Dernière mise à jour
19 Aug 2020
Secteur(s)
Services
Pays
Bulgarie, Kenya, Ghana, Mexique, Philippines
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
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