Le Groupe BEI vient de signer un contrat de garantie au titre du volet Garantie pour les PME d’InnovFin qui permettra à Bank of Georgia d’accorder pour 60 millions d’EUR de prêts à des PME

Grâce à l’opération, plus de 100 entreprises devraient disposer d’un meilleur accès à des financements, et en particulier celles qui sont les plus touchées par la crise du coronavirus

Il s’agit de la troisième opération réalisée en Géorgie dans le cadre du volet Garantie d’InnovFin, un dispositif proposé par le Groupe BEI.

Le groupe de la Banque européenne d’investissement (composé de la BEI et du FEI) et Bank of Georgia ont signé un accord de garantie d’un montant de 60 millions d’EUR au maximum qui bénéficie du volet Garantie pour les PME d’InnovFin.

La garantie d’InnovFin, qui couvre 50 % de chaque prêt décaissé par Bank of Georgia, vise les petites et moyennes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire qui ont besoin d’investissements et de fonds de roulement pour financer des activités de recherche, de développement et d’innovation.

L’opération relève de l’initiative EU4Business.

En outre, en réponse à la pandémie de COVID-19, la garantie couvre également 80 % des prêts accordés par Bank of Georgia aux PME et aux entreprises de taille intermédiaire touchées par la crise du coronavirus pour leurs besoins en fonds de roulement.

Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI chargée des opérations de la banque de l’UE en Géorgie : « Les financements de la banque de l’UE visent à améliorer la qualité de vie de la population géorgienne et à bâtir une économie plus innovante et plus écologique, entretenant des relations étroites avec l’UE. Agir pour le bien-être économique des petites entreprises innovantes est un élément clé de la réponse du Groupe BEI à la crise du coronavirus. Cette opération est mise en place conjointement par le Groupe BEI et un partenaire confirmé, Bank of Georgia. Elle est facilitée par les nouvelles caractéristiques du volet Garantie pour les PME du dispositif InnovFin, qui permettent au FEI de proposer de meilleures conditions et modalités pour les garanties et les contre-garanties afin d’inciter les intermédiaires financiers à fournir des fonds de roulement aux PME et aux entreprises de taille intermédiaire touchées par les conséquences économiques de la pandémie de coronavirus. »

Archil Gachechiladze, directeur général de Bank of Georgia : « Je suis ravi de constater que la BEI et Bank of Georgia ont coopéré avec succès dans le cadre du volet Garantie d’InnovFin ; notre banque disposera ainsi d’une capacité accrue pour offrir des services financiers aux micro, petites et moyennes entreprises et aux entreprises de taille intermédiaire qui investissent dans la recherche-développement et la numérisation, et sont orientées vers l’innovation.

Les instruments comme le volet Garantie d’InnovFin sont essentiels en vue de la modernisation des entreprises du pays et du rapprochement entre leurs normes et les bonnes pratiques en vigueur en Europe.

En tant qu’intermédiaire financier, nous sommes heureux de pouvoir accorder des crédits aux entreprises de Géorgie tournées vers l’avenir, compte tenu en particulier de l’évolution récente de la pandémie mondiale de COVID-19, et de conserver en même temps un portefeuille solide.

Je tiens à remercier le Groupe BEI pour son soutien et j’espère pouvoir réaliser d’autres opérations fructueuses avec lui à l’avenir. »

Carl Hartzell, ambassadeur de l’UE en Géorgie : « Les petites et moyennes entreprises sont essentielles au développement économique de la Géorgie, et bon nombre d’entre elles ont été durement touchées par la crise liée à la pandémie de COVID-19. Nous nous réjouissons que l’Union européenne, par le canal de sa banque, la BEI, ait pu faciliter l’accès aux financements pour ces entreprises afin de les aider à surmonter les difficultés actuelles, ainsi qu’à innover et grandir à l’avenir.

Informations générales

À propos d’InnovFin

Le volet « Garantie pour les PME » du dispositif InnovFin relève de l’initiative « InnovFin – Financement européen de l’innovation », lancée au titre d’Horizon 2020, le programme-cadre de recherche et innovation de l’Union européenne, dont peut également bénéficier la Géorgie. Ce volet fournit des garanties et des contre-garanties couvrant des emprunts d’un montant compris entre 25 000 EUR à 7,5 millions d’EUR afin de faciliter l’accès au financement pour les PME et des petites ETI (jusqu’à 499 employés) innovantes. Il est géré par le FEI et mis en œuvre par le canal d’intermédiaires financiers (banques et autres institutions financières) dans les États membres de l’UE et les pays associés. Dans ce contexte, les intermédiaires financiers bénéficient d’une garantie de l’UE et du FEI couvrant une partie de leurs pertes sur les emprunts relevant du dispositif InnovFin.

À propos d’EU4Business

EU4Business est une initiative de l’UE qui aide les PME dans les six pays du Partenariat oriental (Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Géorgie, Moldavie et Ukraine) à financer leur développement et à stimuler leur croissance économique. L’appui d’EU4Business est apporté par la BEI à l’extérieur de l’UE en coopération avec d’autres organisations, telles que la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. Toutes les activités de l’UE qui soutiennent les PME dans les pays du Partenariat oriental relèvent de l’initiative EU4Business. La BEI a uni ses forces à celles de l’Union européenne pour renforcer le développement économique dans les pays qui ont signé des accords d’association avec l’UE, à savoir la Géorgie, la Moldavie et l’Ukraine, en apportant un soutien technique et financier ciblé aux petites et moyennes entreprises dans ces trois pays. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site web : http://www.eu4business.eu.

À propos de Bank of Georgia

JSC Bank of Georgia est la première banque du pays ; elle détient une part de marché de 35,9 % sur la base de l’actif total, de 35,6 % sur la base du total des prêts et de 35,4 % sur la base des dépôts des clients. Elle offre une large gamme de services de banque de détail, de banque d’entreprises et de gestion de placements. Au 31 mars 2020, Bank of Georgia affichait environ 2,5 millions de comptes clients desservis par l’intermédiaire de l’un des réseaux de distribution les plus importants du pays (228 agences), le plus grand réseau de distributeurs automatiques à l’échelle nationale (939), 3 183 terminaux de paiement « Express pay » (libre service), ainsi qu’une plateforme bancaire offrant un éventail complet de services en ligne et un centre d’appel moderne. Bank of Georgia est cotée sur le marché principal de la Bourse de Londres via sa société mère, Bank of Georgia Group PLC, qui fait partie de l’indice FTSE 250. Elle est notée de la façon suivante par les agences internationales : Moody’s : Ba3/Ba2 (monnaie locale et monnaie étrangère), perspectives stables; Fitch Ratings : BB -/B (notation pour les émissions à long terme et pour les émissions à court terme), perspectives négatives.