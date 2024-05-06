L’accord de prêt conclu avec Bank Respublika facilitera l’accès des petites entreprises à des financements assortis de conditions avantageuses.

Ce prêt relève de l’initiative Outreach de BEI Monde en faveur des MPME situées dans le Caucase du Sud, dotée de 100 millions d’euros.

Il contribue à une économie durable, innovante, verte et compétitive en Azerbaïdjan dans le cadre du plan économique et d’investissement phare de l’Union européenne pour le Partenariat oriental.

BEI Monde, la branche de la Banque européenne d’investissement (BEI) pour les activités de financement à l’extérieur de l’Union européenne, a signé un accord de prêt de 10 millions d’euros avec Bank Respublika pour appuyer les microentreprises et les petites et moyennes entreprises (MPME) en Azerbaïdjan. Cet accord favorisera l’inclusion financière du fait que des prêts seront accordés à de petites entreprises à des conditions avantageuses et pourront être décaissés en monnaie locale, afin d’encourager les investissements, la croissance et l’emploi.

Le prêt relève de l’initiative Outreach de la BEI en faveur des MPME situées dans le Caucase du Sud, qui vise à améliorer leur accès au financement. Cette initiative stimulera la concurrence dans le secteur bancaire et améliorera la qualité et la quantité des financements mis à la disposition des petites entreprises. Elle appuiera la création ou le maintien de quelque 26 500 emplois dans la région du Caucase du Sud, ce qui alimentera la croissance tirée par le secteur privé et promouvra l’inclusion sociale.

L’opération contribue à la réalisation des objectifs du plan économique et d’investissement de l’Union européenne pour le Partenariat oriental, dans le droit fil de l’initiative phare visant à appuyer 25 000 MPME en Azerbaïdjan.

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI, chargée de la supervision des opérations de la Banque en Azerbaïdjan : « La BEI se réjouit de soutenir les petites entreprises en Azerbaïdjan. Grâce au partenariat avec Bank Respublika, ce prêt favorisera l’inclusion financière des MPME mal desservies et augmentera leur contribution à l’économie. Il contribuera à une économie diversifiée, durable et innovante, conformément au plan économique et d’investissement de l’UE dans le pays. »

Gert Jan Koopman, directeur général de la direction générale du voisinage et des négociations d’élargissement de la Commission européenne : « Dans le cadre de la mise en œuvre du plan économique et d’investissement en Azerbaïdjan, l’UE met fortement l’accent sur le soutien aux microentreprises et aux petites et moyennes entreprises. À ce jour, l’UE a permis, en coopération avec les institutions financières internationales, d’importants investissements qui ont déjà un impact positif et tangible sur la vie des citoyens et des communautés dans l’ensemble du pays. Le prêt signé aujourd’hui rappelle de manière opportune comment nous pouvons aller encore plus loin dans la mise en œuvre du plan économique et d’investissement, en soutenant ces acteurs qui constituent l’épine dorsale de toute économie. »

Tariyel Ismayilov, PDG de Bank Respublika : « Nous sommes fiers d’être un partenaire clé de la BEI en Azerbaïdjan. La signature de cet accord témoigne une nouvelle fois clairement de la confiance que les institutions financières internationales placent dans la stabilité du système bancaire de notre pays et dans la fiabilité de Bank Respublika. Les fonds mis à disposition nous permettront de renforcer le soutien à l’économie réelle par l’octroi de crédits. Il s’agit là de notre principale priorité, en particulier pour les petites et moyennes entreprises, de sorte à contribuer au développement de l’entrepreneuriat dans le pays. »

Informations générales

À propos de la BEI et de BEI Monde

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements à long terme pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE et soutient la mise en œuvre de projets dans quatre domaines prioritaires : infrastructures, innovation, climat et environnement, et petites et moyennes entreprises (PME).

BEI Monde est la branche spécialisée du Groupe BEI dont l’activité est destinée à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement, en contribuant aux trois grandes priorités de l’Union européenne : le pacte vert pour l’Europe, Global Gateway ainsi que l’emploi et la croissance durable et inclusive. Au sein de l’Équipe Europe, BEI Monde favorise des partenariats plus forts et plus ciblés, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile, en étroite coopération avec des banques multilatérales de développement. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

À propos de l’activité de la BEI en Azerbaïdjan

La BEI intervient en Azerbaïdjan depuis 2014. Elle a investi près de 48 millions d’euros dans le pays. Les opérations de la BEI dans le pays sont guidées par la stratégie « Global Gateway » de l’Union européenne et par le plan économique et d’investissement de l’UE pour le Partenariat oriental.