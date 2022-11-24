MSME OUTREACH INITIATIVE - CAUCASUS

Signature(s)
Fiche récapitulative
- Lignes de crédit - Lignes de crédit
Funding to smaller financial intermediaries in countries of the Southern Caucasus to reach out to micro, small and medium enterprises (MSMEs) that currently face difficulties to access finance.
The aim of the project is to enhance access to finance for the target Armenian beneficiaries and contribute to their financial inclusion, supporting especially micro and small businesses owned or managed by women, in line with the 2X Challenge Criteria. As such, the operation is expected to achieve a high development impact in Armenia.
The operation aims to widen the choice of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) for accessing finance by EIB lending through smaller local Financial Intermediaries (FIs) in the countries of the Southern Caucasus. It promotes the "Post 2020 Eastern Partnership priorities" of the EU, is fully aligned to the guidelines for EFSD+ MSME investment window and national SME policies, and directly contributes to the delivery of the EU Flagships related to MSMEs in Armenia, Azerbaijan and Georgia.
MSMEs face hurdles to access finance emanating from information asymmetry, capacity constraints and externalities, resulting in financing terms, policies and procedures that discourage them from applying for loans. Smaller FIs have specialized in lending to MSMEs and have potential to scale and improve their financial offer to credit-constrained MSMEs, including underserved segments of the economy. The operation will unlock this potential by making available new funding at attractive conditions and TA to support product development. FIs will be able to increase their volume of lending to MSMEs and also to offer better financial terms (e.g. longer tenor, lower interest rate, lower collateral requirements), thus contributing to the sustainable and inclusive growth of the final beneficiaries. Finally, the operation aims at demonstrating the business opportunity for FIs in Southern Caucasus to invest and compete in the MSME segment.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Please proceed to generate the accompanying letter to the client for his signature authorising the Web publication.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.