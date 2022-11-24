Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
MSME OUTREACH INITIATIVE - CAUCASUS

Signature(s)

Montant
52 500 000 €
Pays
Secteur(s)
Géorgie : 10 000 000 €
Azerbaïdjan : 12 000 000 €
Arménie : 30 500 000 €
Lignes de crédit : 52 500 000 €
Date(s) de signature
10/02/2026 : 2 000 000 €
12/11/2024 : 2 500 000 €
29/12/2022 : 10 000 000 €
4/03/2024 : 10 000 000 €
17/07/2024 : 12 000 000 €
20/09/2024 : 16 000 000 €
Lien vers la source
Fiche technique
Autres liens
Fiche récapitulative
Communiqués associés
Azerbaïdjan : BEI Monde et Bank Respublika ont signé un accord de prêt de 10 millions d’euros pour améliorer l’accès des petites entreprises aux financements

Fiche récapitulative

Date de publication
17 octobre 2022
Statut
Référence
Signé | 29/12/2022
20220067
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ACCEPTABLE BANK(S),ARMSWISSBANK CJSC,CREDO BANK JSC,EVOCABANK CJSC,FARM CREDIT ARMENIA UCO CC,JSC LIBERTY BANK,JSC MFO CRYSTAL,JSC TERABANK,OJSC BANK RESPUBLIKA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 100 million
not applicable
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Funding to smaller financial intermediaries in countries of the Southern Caucasus to reach out to micro, small and medium enterprises (MSMEs) that currently face difficulties to access finance.

The aim of the project is to enhance access to finance for the target Armenian beneficiaries and contribute to their financial inclusion, supporting especially micro and small businesses owned or managed by women, in line with the 2X Challenge Criteria. As such, the operation is expected to achieve a high development impact in Armenia.

Additionality and Impact

The operation aims to widen the choice of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) for accessing finance by EIB lending through smaller local Financial Intermediaries (FIs) in the countries of the Southern Caucasus. It promotes the "Post 2020 Eastern Partnership priorities" of the EU, is fully aligned to the guidelines for EFSD+ MSME investment window and national SME policies, and directly contributes to the delivery of the EU Flagships related to MSMEs in Armenia, Azerbaijan and Georgia.

 

MSMEs face hurdles to access finance emanating from information asymmetry, capacity constraints and externalities, resulting in financing terms, policies and procedures that discourage them from applying for loans. Smaller FIs have specialized in lending to MSMEs and have potential to scale and improve their financial offer to credit-constrained MSMEs, including underserved segments of the economy. The operation will unlock this potential by making available new funding at attractive conditions and TA to support product development. FIs will be able to increase their volume of lending to MSMEs and also to offer better financial terms (e.g. longer tenor, lower interest rate, lower collateral requirements), thus contributing to the sustainable and inclusive growth of the final beneficiaries. Finally, the operation aims at demonstrating the business opportunity for FIs in Southern Caucasus to invest and compete in the MSME segment. 

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Commentaires

Please proceed to generate the accompanying letter to the client for his signature authorising the Web publication.

Milestone
À l'examen
Approuvé
Signé
24 novembre 2022
29 décembre 2022
Lien vers la source
Fiche récapitulative
Fiche technique
Fiche technique
Communiqués associés
Azerbaïdjan : BEI Monde et Bank Respublika ont signé un accord de prêt de 10 millions d’euros pour améliorer l’accès des petites entreprises aux financements

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Autres liens
