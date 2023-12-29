Le prêt de 50 millions d’EUR accordé par la BEI à la Banque de Géorgie facilitera l’accès au financement à des conditions attrayantes pour les petites entreprises.

Au moins 30 % du montant octroyé seront consacrés à des investissements verts.

Le prêt est complété par un appui au titre du programme d’assistance technique Greening Financial Systems pour l’écologisation des systèmes financiers financé par l’État allemand dans le cadre de l’Initiative internationale pour le climat (IKI).

La Banque européenne d’investissement (la BEI, la banque de l’UE) a signé un accord de prêt de 50 millions d’EUR avec la Banque de Géorgie pour soutenir les petites et moyennes entreprises (PME) et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) et contribuer ainsi à une reprise économique et à une croissance durables.

En vertu de cet accord, la BEI et la Banque de Géorgie affecteront au moins 30 % du montant du prêt à des investissements verts. Il s’agit du premier prêt de la BEI intermédié par la Banque de Géorgie avec une telle concentration thématique. Le prêt est complété par un appui au titre du programme d’assistance technique Greening Financial Systems pour l’écologisation des systèmes financiers financé par l’État allemand dans le cadre de l’Initiative internationale pour le climat (IKI).

Le prêt est mis à disposition par BEI Monde (la branche de la BEI spécialisée dans les interventions à l’extérieur de l’UE). Il constitue la première tranche d’un programme de prêt de 120 millions d’EUR de la BEI qui devrait bénéficier à plus de 160 entreprises et soutenir plus de 14 000 emplois. La Banque de Géorgie doublera l’engagement de la BEI en prêtant un montant équivalent sur ses ressources propres.

Ce prêt améliorera l’accès au financement par l’apport de ressources à long terme à des conditions attrayantes. Ces fonds pourront être mis à disposition en monnaie locale, ce qui évitera aux entreprises de s’exposer aux risques de change. Il soutiendra une reprise économique durable, dans le cadre de l’emblématique plan économique et d’investissement de l’Union européenne pour le Partenariat oriental, qui vise à aider 80 000 PME. L’opération relève de la contribution sur risques propres de la BEI aux objectifs du Fonds européen pour le développement durable Plus (FEDD+).

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI, chargée de la supervision des opérations de la Banque en Géorgie : « Nous nous réjouissons de nous associer à la Banque de Géorgie, l’une des principales banques de ce pays, et à l’Union européenne pour soutenir les petites entreprises, qui constituent l’épine dorsale de l’économie. Ce prêt, dont une part importante est consacrée à la finance verte, souligne notre engagement à favoriser la croissance verte en Géorgie dans le cadre de l’Équipe d’Europe. »

Paweł Herczyński, ambassadeur de l’Union européenne en Géorgie : « Le plan économique et d’investissement de l’UE pour le Partenariat oriental est le pilier de la coopération entre l’UE et la Géorgie pour les années à venir. Il fixe des objectifs ambitieux et recense d’importantes initiatives phares, dont notre appui à 80 000 PME géorgiennes. L’UE soutient avec satisfaction l’accord de prêt conclu ce jour, qui s’inscrit à l’appui des investissements verts ainsi que de la croissance économique et de la création d’emplois. Les investissements soutenus sont essentiels pour le développement et la résilience de l’économie et de la société géorgiennes. La concrétisation de ces priorités européennes – pour une économie plus inclusive et plus verte – aidera la Géorgie sur la voie de son adhésion à l’UE. »

Archil Gachechiladze, directeur général de la Banque de Géorgie : « Nous apprécions grandement le soutien continu de la BEI à la Banque de Géorgie et aux entreprises géorgiennes. Cette opération, qui met tout particulièrement l’accent sur les investissements verts, marque une nouvelle étape importante vers le développement durable de l’économie locale. La Géorgie a récemment obtenu le statut de pays candidat à l’adhésion à l’UE, une avancée majeure qui améliorera encore la confiance des entreprises et, dans ce contexte, le soutien continu de nos IFI partenaires est très important. Nous nous réjouissons à l’idée de célébrer de nombreux autres accords fructueux avec la BEI à l’avenir. »

Informations générales

À propos de la BEI et de BEI Monde

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements à long terme pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE et soutient la mise en œuvre de projets dans quatre domaines prioritaires : infrastructures, innovation, climat et environnement, et petites et moyennes entreprises (PME).

BEI Monde est la branche spécialisée du Groupe BEI dont l’activité est destinée à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement, en contribuant aux trois grandes priorités de l’Union européenne : le pacte vert pour l’Europe, Global Gateway ainsi que l’emploi et la croissance durable et inclusive. Au sein de l’Équipe Europe, BEI Monde favorise des partenariats plus forts et plus ciblés, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile, en étroite coopération avec des banques multilatérales de développement. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

À propos de l’activité de la BEI en Géorgie

La BEI s’emploie à soutenir le développement économique et social en Géorgie depuis 2007. Son engagement dépasse 2 milliards d’EUR et est réparti entre différents secteurs, notamment les infrastructures, l’énergie verte, l’eau et l’assainissement, ainsi que les petites et moyennes entreprises (PME). La Banque opère en Géorgie conformément à la politique européenne de voisinage (PEV), au Partenariat oriental et à d’autres accords bilatéraux de l’UE.

La BEI est l’un des principaux prêteurs institutionnels du secteur financier géorgien pour le soutien aux PME. Elle a mis à disposition dans le pays plus de 400 millions d’EUR pour le financement des PME et collabore actuellement avec sept intermédiaires financiers. Elle s’est montrée prête à renforcer son soutien aux entreprises lorsque cela était le plus nécessaire et elle a fourni plus de 160 millions d’EUR de financements à des conditions particulières afin d’atténuer l’impact économique de la pandémie de COVID-19. La BEI gère également deux programmes de garantie de portefeuille partielle en Géorgie dont l’objectif est de partager le risque lié aux prêts à des PME admissibles avec les intermédiaires, en partenariat avec le Fonds européen d’investissement (FEI). Les garanties de portefeuille du Groupe BEI couvrent des prêts pour les PME représentant plus de 380 millions d’EUR. Cinq opérations d’assistance technique ont été mises en œuvre au cours des deux dernières années pour améliorer la capacité des intermédiaires, et une nouvelle génération d’opérations d’assistance technique sera lancée prochainement.

À propos du programme d’assistance technique Greening Financial Systems de la BEI

L’assistance technique complétant le prêt est proposée dans le cadre du programme Greening Financial Systems de la BEI pour l’écologisation des systèmes financiers, qui est financé par le Fonds Initiative internationale pour le climat (IKI, Internationale Klimaschutzinitiative) au nom du ministère fédéral allemand de l’économie et de la lutte contre les changements climatiques. Le programme représente une contribution conjointe du ministère allemand et de la BEI au travail du Partenariat pour les contributions déterminées au niveau national (CDN), et en particulier à l’initiative « Readiness Support for Greening Central Banks » (soutien à l’écologisation des banques centrales).