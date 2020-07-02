© To be defined

Signature d’un accord avec Santander Leasing pour la titrisation synthétique d’un portefeuille de créances de crédit-bail d’un montant de 2 milliards de PLN (environ 450 millions d’EUR)

Il s’agit de la troisième opération de titrisation synthétique avec le groupe Santander Bank Polska depuis 2018, pour un volume total de portefeuille de 5,9 milliards de PLN (environ 1,3 milliard d’EUR)

Le capital libéré grâce aux titrisations permettra au groupe Santander Bank Polska de s’engager à fournir de nouveaux prêts et d’aider les entreprises touchées par la crise liée à la pandémie de COVID-19

Au total, les nouveaux prêts que Santander s’est engagé à accorder représentent un montant de 10,3 milliards de PLN alloué à quelque 110 000 PME et qui soutiendra environ 1,7 million d’emplois en Pologne

Le groupe de la Banque européenne d’investissement (BEI), qui comprend la Banque européenne d’investissement (BEI) et le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé la troisième opération de titrisation synthétique avec le groupe Santander Bank Polska, après une première qui remonte à la fin de 2018 et une seconde à la mi-2019.

Cette opération vise spécifiquement à répondre aux besoins de fonds de roulement et de trésorerie des PME et des entreprises de taille intermédiaire (ETI) en Pologne et à alléger les obstacles à l’investissement que ces entreprises rencontrent dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Le Groupe BEI garantira une tranche mezzanine de 284 millions de PLN (environ 64 millions d’EUR) et une tranche senior de 1,7 milliard de PLN (environ 380 millions d’EUR) dans le cadre d’une opération de titrisation synthétique.

Le portefeuille sous-jacent est un portefeuille granulaire de créances de crédit-bail dont l’initiateur est Santander Leasing S.A., filiale à 100 % de Santander Bank Polska S.A.

Grâce au capital libéré du fait de l’opération, Santander Leasing accordera quelque 2,8 milliards de PLN de nouveaux financements à des bénéficiaires admissibles.

Comme pour les deux transactions précédentes, cette opération bénéficie du soutien du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), pilier financier du plan d’investissement pour l’Europe (plan Juncker).

Ces trois opérations qui ont pour but de soutenir les PME répondent à différents besoins du marché. En juillet 2019, le Groupe BEI et Santander Consumer Bank, une autre filiale du groupe Santander Pologne, ont convenu de garantir le risque senior et le risque mezzanine d’un portefeuille de prêts à la consommation. Cette opération était axée sur les microentreprises et visait à promouvoir l’égalité hommes-femmes dans les entreprises.

En décembre 2018, le Groupe BEI a octroyé une garantie couvrant le risque senior et le risque mezzanine d’un portefeuille de prêts à la consommation accordés par Santander Bank Polska et qui comportait une composante climatique. En échange des garanties, le groupe Santander Bank Polska s’est engagé à allouer de nouveaux prêts à hauteur de 10,3 milliards de PLN pour les trois opérations cumulées, ce qui devrait permettre de soutenir, selon les estimations, 110 000 PME et contribuer au maintien de 1,7 million d’emplois en Pologne.

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI chargée de la supervision des opérations en Pologne : « Aider les banques à maintenir à des niveaux solides les nouveaux prêts accordés aux PME est l’un des rôles du Groupe BEI. Globalement, ces trois opérations de titrisation avec le groupe Santander en Pologne lui permettront de continuer à soutenir les PME polonaises, et davantage encore durant la crise que nous connaissons. La période de déploiement des opérations de 2018 et de 2019 étant toujours en cours, les prêts supplémentaires qui doivent être octroyés par le groupe Santander viennent à point nommé pour soutenir les PME qui ont été touchées par la crise du coronavirus. »

Valdis Dombrovskis, vice-président exécutif de la Commission européenne : « L’UE continue d’apporter un soutien financier aux petites et moyennes entreprises, car elles subissent une pression énorme en raison de la pandémie de coronavirus. Je suis très heureux de la conclusion de ce contrat de financement entre la BEI et le groupe Santander Bank Polska, qui contribuera à alléger la charge de centaines d’entreprises en Pologne.

Alain Godard, directeur général du FEI, a commenté l’opération en ces termes : « Le FEI se félicite de participer à la troisième opération de titrisation synthétique du Groupe BEI en faveur des PME avec le groupe Santander en Pologne. En libérant du capital réglementaire grâce à la titrisation de crédits-bails, Santander Leasing augmentera sa capacité de financer des PME à des conditions plus favorables. » Il s’agit également de la première opération de titrisation réalisée par le FEI avec une société de crédit-bail depuis mars, ce qui témoigne de sa volonté de maintenir le marché de la titrisation ouvert dans ce pays, même à un moment difficile pour les marchés de capitaux. »

Maciej Reluga, directeur financier du groupe Santander Bank Pologne : « Nous sommes vraiment ravis du développement très positif de la relation fructueuse que nous avons nouée. Notre coopération, qui concernait au départ uniquement le financement de projets, a évolué vers des initiatives plus complexes de couverture du risque telles que les titrisations synthétiques. Il convient de souligner que toutes ces opérations aident également nos clients, car nous sommes grâce à elles en mesure de proposer des produits à des prix plus intéressants et de fournir des financements en cette période difficile marquée par la pandémie de COVID-19. En effet, le nombre d’entreprises que nous avons pu soutenir grâce à notre coopération avec la BEI et le FEI est réellement impressionnant. »

Krzysztof Kowalewski, vice-président de Santander Leasing : « Santander Leasing est toujours prête à collaborer avec les institutions financières internationales afin d’utiliser des ressources financières à l’appui d’objectifs importants sur le plan social, tels que le soutien aux PME ou le financement d’investissements en faveur de la neutralité climatique. Le crédit-bail est un instrument financier qui joue un rôle croissant dans l’économie polonaise. Nous sommes fermement convaincus que la coopération avec le Groupe BEI nous permettra de renforcer encore notre contribution à l’appui des PME et notre aide aux entreprises polonaises en vue du financement de leurs investissements en cette période difficile marquée par la pandémie. »

À propos du groupe Santander Pologne

Le groupe Santander Bank Polska offre des solutions financières à des clients particuliers, des très petites, petites et moyennes entreprises et à des entreprises nationales et internationales. Il exploite l’un des plus grands réseaux d’agences et de points de vente partenaires en Pologne et propose ses services par des canaux électroniques (y compris la banque mobile). Il s’agit de l’un des chefs de file des technologies modernes dans le secteur bancaire, qui développe sa marque de manière cohérente et conformément à son objectif stratégique qui vise à offrir les meilleures prestations à ses clients. La loyauté et la satisfaction de ses clients figurent parmi les premières priorités de Santander Bank Polska. Partant de ces principes, elle met régulièrement en œuvre des fonctionnalités innovantes pour aider ses clients à gérer efficacement leurs finances personnelles et celles de leur entreprise. Elle est membre du groupe international Santander depuis 2011. Les filiales du groupe Santander Bank Polska proposent des fonds d’investissement, des assurances, du crédit-bail, de l’affacturage ainsi que d’autres produits. Cliquez ici pour en savoir plus.