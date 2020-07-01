© Agricover

Les agriculteurs de Roumanie vont bénéficier d’un meilleur accès aux financements grâce à de nouvelles ressources apportées à Agricover Credit IFN par la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) et la Banque européenne d’investissement (BEI).

Agricover Credit IFN finance le secteur de l’agriculture et travaille avec plus de 15 % des agriculteurs professionnels en Roumanie. Cette entreprise est une filiale d’Agricover Holding, qui propose des services relevant de l’agro-industrie ainsi que des services financiers aux agriculteurs en s’appuyant sur un modèle économique hautement intégré centré sur la satisfaction des besoins essentiels des agriculteurs.

La BERD, qui est actionnaire d’Agricover Holding, fournit 5 millions d’EUR supplémentaires, ce qui porte à 20 millions d’EUR le financement qu’elle a apporté à la société.

La BEI octroie quant à elle une première tranche de 7,5 millions d’EUR sur un montant total de prêt approuvé de 15 millions d’EUR. Ces fonds sont mis à la disposition d’Agricover Credit IFN en plus d’un montant de 20 millions d’EUR déjà fourni précédemment. Le financement de la BEI fait l’objet d’une garantie au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS).

Les nouvelles ressources permettront à Agricover Credit IFN d’élargir ses financements à l’agriculture et d’aider les agriculteurs touchés par la pandémie de COVID-19 et ses répercussions économiques.

Mark Davis, directeur régional pour la Roumanie et la Bulgarie à la BERD : « Les producteurs agricoles roumains font face à des perturbations de la demande, des chaînes d’approvisionnement et des exportations, et sont également confrontés à une plus grande incertitude alors que démarre la saison de récolte 2020. En bénéficiant de ressources financières supplémentaires, les agriculteurs pourront surmonter ces difficultés, ce qui aura des répercussions positives pour les communautés rurales et les activités essentielles, tout au long et au-delà de la crise du coronavirus ».

Andrew McDowell, vice-président de la BEI : « Notre deuxième opération avec Agricover, qui bénéficie du soutien du FEIS, assurera la continuité des prêts à moyen terme abordables en faveur des PME opérant dans le secteur de l’agriculture, y compris les jeunes agriculteurs. Le déploiement efficace de la première opération avec Agricover a permis de procéder à des investissements indispensables pour soutenir l’amélioration de la productivité et contribuer au développement économique dans les zones rurales, afin de renforcer leur compétitivité et la création d’emplois, ainsi que la cohésion. Grâce à ces ressources supplémentaires, les régions rurales roumaines bénéficieront du soutien dont elles ont grand besoin pour mieux faire face aux conséquences de la crise actuelle du coronavirus ».

Paolo Gentiloni, commissaire européen aux affaires économiques : « Pour surmonter les conséquences économiques de la pandémie de COVID-19, nous devons continuer à promouvoir la solidarité européenne. La Commission travaille en collaboration avec la Banque européenne pour la reconstruction et le développement et la Banque européenne d’investissement et est fière de soutenir cette opération de financement avec Agricover Credit, pour protéger les agriculteurs en Roumanie ».

« Grâce à ces fonds supplémentaires apportés par la BERD et la BEI, Agricover Credit continuera à offrir un appui financier spécialisé, sans interruption et en favorisant un environnement sûr et sécurisant pour tous nos partenaires agriculteurs. Nous sommes honorés et heureux de voir que des institutions financières internationales de premier plan ont confiance en notre modèle d’entreprise et en notre capacité éprouvée à agir malgré les conditions difficiles qui prévalent sur le marché », a déclaré Robert Rekkers, PDG d’Agricover Credit IFN.