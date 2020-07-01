© Amber Grid

La Banque européenne d’investissement signe un accord de prêt portant sur un montant maximal de 65 millions d’EUR avec Amber Grid à l’appui de l’interconnexion gazière Pologne-Lituanie

Le projet intègre les pays baltes et la Finlande dans le grand marché européen du gaz, diversifie les sources d’approvisionnement en gaz, renforce la sécurité et la fiabilité de l’approvisionnement pour la Lituanie et la région

L’opération concerne un projet d’intérêt commun de l’UE

La Banque européenne d’investissement (BEI) a signé un accord de prêt de 65 millions d’EUR avec AB Amber Grid, gestionnaire du réseau lituanien de transport de gaz, afin de financer la construction du tronçon lituanien de l’interconnexion gazière prévue entre la Pologne et la Lituanie. Cette interconnexion sera le premier gazoduc à haute pression reliant la Pologne et la Lituanie. Il permettra d’intégrer de manière effective les pays baltes et la Finlande dans le grand marché européen du gaz et de diversifier les sources d’approvisionnement en gaz. Le projet renforcera également la sécurité et la fiabilité de l’approvisionnement en gaz pour le marché local et régional.

Thomas Östros, vice-président de la BEI : « La sécurité de l’approvisionnement en énergie est une question à laquelle les investissements de la BEI dans les pays baltes s’attaquent de manière récurrente. Cette interconnexion avec la Pologne est une étape clé dans la véritable intégration du marché européen de l’énergie, étant donné qu’elle permettra à l’ensemble des pays baltes et de la Finlande d’être pleinement raccordés aux réseaux gaziers européens. »

Du point de vue technique, le projet porte sur la construction d’un gazoduc souterrain bidirectionnel à haute pression, d’un diamètre de 700 mm et d’une longueur de 165 kilomètres, d’une capacité potentielle maximale de 2,4 milliards de m3 par an (27 TWh/an) et s’étendant de la frontière avec la Pologne dans le district de Lazdijai jusqu’au poste de compression de Jauniūnai, situé dans le district de Širvintos, au nord de Vilnius.

« Les conditions favorables du prêt constituent clairement une marque de reconnaissance de la BEI, qui salue aussi notre engagement à l’égard de la mise en œuvre dans les délais de notre projet d’interconnexion Pologne-Lituanie, qui créera de la valeur à long terme pour l’intégration du marché du gaz de la région, au bénéfice des consommateurs et des acteurs du marché de part et d’autre des frontières », a ajouté Nemunas Biknius, PDG d’Amber Grid.

En matière de connexions régionales, la BEI a précédemment financé l’interconnexion électrique entre la Pologne et la Lituanie (LitPol Link).

Amber Grid (AB Amber Grid) est le propriétaire et exploitant du réseau lituanien de transport de gaz. L’entreprise est presque intégralement (96,6 %) détenue par la République de Lituanie par l’intermédiaire d’UAB EPSO-G, société holding publique placée sous la supervision du ministère de l’énergie.