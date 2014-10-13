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LITPOL LINK INTERCONNECTOR

Signature(s)

Montant
65 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Lituanie : 65 000 000 €
Énergie : 65 000 000 €
Date(s) de signature
18/12/2014 : 65 000 000 €
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16/05/2016 - Résumé non technique - LITPOL LINK INTERCONNECTOR - Overhead line Alytus-Kruonis
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13/10/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - LITPOL LINK INTERCONNECTOR
Communiqués associés
Soutien européen, sous la forme d’un prêt BEI, au projet d’interconnexion gazière entre la Pologne et la Lituanie

Fiche récapitulative

Date de publication
13 octobre 2014
Statut
Référence
Signé | 18/12/2014
20140100
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
LITPOL LINK INTERCONNECTOR
LITGRID AB
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 65 million
EUR 132 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of the Lithuanian part of the Lithuania-Poland asynchronous interconnector, known as LitPol Link, and the associated reinforcement of the Lithuanian electricity network. LitPol Link comprises the construction of a 500 MW back-to-back station at Alytus in south-western Lithuania and the erection of a double-circuit 400 kV overhead line (OHL) from Alytus to Elk in north-eastern Poland. The route length of the OHL is 163 km, of which 51 km will be erected in Lithuania from Alytus to the Polish border. The associated network reinforcement encompasses the construction of a 53 km-long, double-circuit 330 kV OHL connecting Alytus to Kruonis.

This is a key operation to support Lithuania’s energy strategy and to implement the Baltic Energy Market Interconnection Plan.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project falls under Annex I of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive. The impacts that can be typically expected for the project relate to visual impact, vegetation clearance, electromagnetic fields, noise nuisance, bird collision and mortality and disturbance during construction. Environmental impact studies have been carried out and mitigating and/or compensation measures will be applied as necessary.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir. 2004/17/EC and Dir. 2007/66/EC (amending Directives 1989/665/EEC and 1992/13/EEC)), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Résumé non technique - LITPOL LINK INTERCONNECTOR - Overhead line Alytus-Kruonis
Date de publication
16 May 2016
Langue
lithuanien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
55587101
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20140100
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Lituanie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - LITPOL LINK INTERCONNECTOR - Overhead line Alytus-Polish border and Alytus substation
Date de publication
16 May 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
55587283
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20140100
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Lituanie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - LITPOL LINK INTERCONNECTOR
Date de publication
30 Jan 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
57253816
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140100
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Lituanie
Disponible au public
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ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - LITPOL LINK INTERCONNECTOR
Date de publication
13 Oct 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
131670230
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20140100
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Lituanie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
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